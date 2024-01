Czegoś takiego nie ma nikt inny – Orange pokazało, że można inaczej

Wydawać by się mogło, że niektóre usługi muszą działać w określony sposób, gdyż są obwarowane konkretnymi warunkami, których nie można zmienić. Okazuje się, że w tym przypadku da się to zrobić inaczej. Orange właśnie to udowodniło.

Orange ułatwi rozstania

Orange zwróciło uwagę na ważną kwestię, a mianowicie przenoszenie numerów, ale nie między sieciami, tylko różnymi osobami. To coś, co powszechnie nazywa się cesją i wymaga dość sporo zachodu – najczęściej osobistego stawiennictwa osoby oddającej i przejmującej numer w salonie operatora (trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodów tożsamości). W przypadku śmierci posiadacza numeru potrzebny jest jego akt zgonu.

Orange postanowiło ułatwić przenoszenie własności numeru pomiędzy żyjącymi osobami, na początek w ofercie Flex. Operator zapewnia, że cały proces trwa zaledwie kilka minut i można go wykonać bez konieczności wizyty w salonie stacjonarnym. Wiele osób z pewnością doceni tę wygodę i oszczędność czasu.

Jak przekazać numer innej osobie w Orange Flex?

Operator podkreśla, że numer, który ktoś chce przekazać, musi być aktywny. Proces przenoszenia podzielony jest na dwie części. W pierwszej kolejności obecny właściciel/zarządca numeru musi w aplikacji Flex wybrać opcję Przekaż numer, a następnie wpisać kod weryfikacyjny, który otrzyma SMS-em oraz potwierdzić, że chce rozpocząć proces oddania numeru.

Gdy to zrobi, otrzyma kod transferu, który – i tu zaczyna się druga część – może podać osobie, chcącej przejąć dany numer. Musi ona wpisać go w swojej aplikacji Flex lub zeskanować kod QR z aplikacji dotychczasowego właściciela numeru. Co ważne: operator daje na to 10 dni, nie więcej.

Po wpisaniu kodu transferu lub zeskanowaniu kodu QR nowy właściciel przechodzi do „standardowych czynności wymaganych do aktywacji numeru”, czyli potwierdzenia tożsamości i wyboru rodzaju karty SIM (fizycznej lub eSIM) oraz metody płatności za subskrypcję.

Ile kosztuje przekazanie numeru w Orange Flex?

Usługa przenoszenia numeru nie jest bezpłatna – kosztuje 50 złotych i opłatę tę ponosi osoba przejmująca numer. Warto też pamiętać, że obecnie jest to możliwe wyłącznie między użytkownikami oferty Flex, tj. nowy właściciel nie może przenieść go do taryfy na kartę czy abonament. Tzn. może, ale dopiero później, gdyż numer musi przyjąć w ramach Flexa.