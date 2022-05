Orange Flex obchodzi już 3. urodziny! Na klientów czeka mnóstwo prezentów i okazji

Uwierzycie? Marka Orange Flex zadebiutowała na polskim rynku już trzy lata temu – 9 maja 2019 roku, kiedy to jeszcze nikt nie spodziewał się, co nas czeka. Operator postanowił z należną pompą świętować kolejną rocznicę Flexa i przygotował dla jego klientów moc atrakcji, w tym oczywiście prezenty!!!

Reklama

Prezenty i promocje na 3. urodziny Orange Flex

Kiedy Flex debiutował na polskim rynku w maju 2019 roku, nikt nie wiedział, czy zdoła podbić serca klientów w Polsce. Z perspektywy tych trzech lat można jednak powiedzieć, że marka odniosła sukces. Świadczy o tym fakt, że w ostatnim roku liczba użytkowników tej oferty przekroczyła 200 tysięcy. Ponadto Orange Flex chwali się statusem pierwszej w Polsce usługi telekomunikacyjnej neutralnej klimatycznie.

Oczywiście skoro są urodziny, to muszą być też prezenty. I naturalnie ich nie zabrakło – użytkownicy Orange Flex mogą wziąć udział w interaktywnej zabawie na stronie głównej oferty, w której do zdobycia jest kod na darmowe gigabajty. Odkryty kod należy wpisać w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”. Co ważne, trzeba aktywować go do 13 maja 2022 roku, do godziny 23:59, dlatego nie zwlekajcie!

Ponadto na użytkowników Orange Flex czekają urodzinowe promocje w Sklepie Flex. Klienci mogą kupić wybrane słuchawki z rabatem 50%, na przykład OPPO Enco Free 2, realme Buds 2, Redmi Buds 3 Pro i Samsung Galaxy Buds 2. Dodatkowo operator dorzuca do przecenionych słuchawek Music Pass na 90 dni oraz dostawę kurierem za 1 złoty. Promocja ta, podobnie jak akcja z kodami na darmowe gigabajty, obowiązuje do 13 maja 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów).

Oczywiście Orange nie mogło nie podzielić się przy okazji najnowszymi statystykami i danymi, dotyczącymi oferty Flex. Jak już zostało wspomniane, aktywnie korzysta z niej ponad 200 tysięcy użytkowników, a aż 24% aktywnych kart SIM stanowi eSIM (który jest bezpłatny, zarówno jako główna, jak i dodatkowa karta). Aktualnie najpopularniejszym wśród nowych klientów planem jest ten za 35 złotych z pakietem 45 GB internetu i dostępem do technologii 5G.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Użytkownicy Orange Flex przekazali też już ponad 3 mln gigabajtów, z czego ponad 600 tysięcy w ramach funkcji „EKO GB”, dzięki czemu operator posadził w sumie 2,5 ha lasu na terenie Polski.