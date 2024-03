Duże zmiany w Orange Flex. Zniknie najtańszy plan i pojawi się nowa opcja

Użytkownicy Orange Flex muszą przygotować się na duże zmiany, które już niebawem wprowadzi operator. Dowiedzieliśmy się, że zmniejszona zostanie liczba dostępnych planów, a także pojawi się nowa, roczna subskrypcja.

Koniec najtańszego planu w Orange Flex

Co ciekawe, nieznacznie ponad rok temu informowaliśmy Was, że z Orange Flex definitywnie znika wówczas najtańszy plan, który kosztował 25 złotych. Natomiast teraz przychodzimy z podobną informacją – operator zdecydował się wycofać aktualnie najtańszy plan. Miejmy tylko nadzieję, że ten trend się nie utrzyma i w 2025 roku nie będziemy musieli pisać o usunięciu kolejnego planu.

Co dokładnie zmienia się tym razem? Otóż od 22 kwietnia 2024 roku nie kupimy już Planu 30 GB za 30 złotych. Oznacza to, że w ofercie Orange Flex pozostaną 3 z obecnych 4 planów:

45 GB za 35 złotych,

80 GB za 50 złotych,

150 GB za 80 złotych.

Obecna oferta Orange Flex (źródło: Orange)

Przyznam, że sam należę do grupy użytkowników, którzy korzystają z Planu 30 GB za 30 złotych. Co więc czeka mnie i inne osoby? Operator poinformował, że wyśle maile z propozycją przejścia na plan 45 GB, w którym za 5 złotych dostaniemy dodatkowe 15 GB internetu. Szkoda tylko, że miesięcznie zazwyczaj nie potrafię wykorzystać podstawowych 30 GB, więc dla mnie nie jest to żaden odczuwalny bonus. Oczywiście konieczne będzie wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowego planu na wyższy. Jeśli to zrobimy, to zmiana odbędzie się automatycznie w dniu odnowienia planu klienta następującym po 22 kwietnia.

W razie niewyrażenia zgody na proponowaną zmianę, Plan 30 GB zostanie zawieszony, natomiast użytkownik nie straci swojego numeru. Przez kolejne 6 miesięcy będzie można wybrać dowolny, inny plan z oferty i ponownie aktywować Orange Flex.

Nowa, roczna subskrypcja

W Orange Flex wprowadzona zostanie jeszcze jedna ważna zmiana w dniu 22 kwietnia 2024 roku. Otóż pojawi się roczna subskrypcja. W celu skorzystania z tej oferty trzeba będzie wybrać Plan 45 GB w wersji na rok. Wówczas zapłacimy jednorazowo 350 złotych i zyskamy 12 miesięcy usługi w cenie 10 miesięcy. Oznacza to, że miesięczny koszt wyniesie 29,17 złotych.

Owszem, roczna subskrypcja, jeśli wiemy, że będziemy przez przynajmniej rok stałymi klientami, może zastąpić dotychczasowy Plan 30 GB. Wypada jednak wspomnieć, że osoby, które potrzebują jeszcze większej paczki danych, powinny zainteresować się ofertą na kartę w Orange. Kosztuje ona trochę więcej, bowiem musimy zapłacić 365 złotych za rok, ale łącznie dostajemy aż 2 TB internetu (1 TB w standardzie i 1 TB za włączenie usługi w Mój Orange).

To nie koniec zmian w Orange Flex! Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, od teraz Plan 0 GB za 15 złotych, który można kupić dla dodatkowych numerów w ramach Strefy kart SIM, tak jak wszystkie pozostałe Plany Flex, będzie działał z 5G. Jak skorzystać z internetu w tym planie? Wystarczy, że inny użytkownik prześle na taki numer kilka GB w ramach usługi Transfer GB.

Wiosenna promocja na kartę

Pomarańczowy operator ogłosił jeszcze promocję dla użytkowników Orange na kartę, która pozwala korzystać z darmowych rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu do wszystkich i zapewnia też 5 GB na 5 dni. Co należy zrobić? Klienci taryf Orange Free powinni wysłać SMS o treści WIOSNA na bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange bądź na swoim koncie internetowym w zakładkę Pakiety i Usługi, by aktywować promocję.

W ofercie Zawsze Bez Limitu wystarczy wysłać SMS o treści KROKUS na bezpłatny numer 364 lub włączyć promocję w aplikacji Mój Orange. W tej taryfie będzie to jednak 2,5 GB i nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na 5 dni zupełnie za darmo. Z kolei klienci korzystający z usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB powinni wysłać SMS o treści TULIPAN na bezpłatny numer 364 lub włączyć promocję w aplikacji Mój Orange. Wówczas do obecnej usługi zostanie dodane 5 dni ważności oraz 5 GB.

Należy jeszcze wiedzieć, że usługę można włączyć w dniach 20-22 marca 2024 roku. Prezent jest ważny przez 5 dni od dnia aktywacji. Regulamin promocji dostępny jest na stronie operatora.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!