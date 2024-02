Nowe zasady roamingu w jednej z ofert Orange. Zobacz, co się zmieni

Zagraniczne podróże to dla wielu osób codzienność. Właśnie tę grupę klientów Orange Flex powinny szczególnie ucieszyć zmiany zapowiedziane przez operatora. Pakiety internetu w roamingu będą tańsze. Sporo zmieni się także w możliwości korzystania z nich w egzotycznych krajach. Poznajcie szczegóły.

Orange obniża ceny pakietów roamingowych

Wszyscy klienci, korzystający z Planów w Orange Flex, dostają od operatora pakiet danych do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej. W zależności od opłacanej opcji, ich rozmiar wynosi od 6,53 GB do 17,39 GB. Po wyczerpaniu tego limitu istnieje możliwość zakupu dodatkowego pakietu. Pomarańczowy operator wprowadził w tym zakresie spore zmiany, dzięki którym można zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych.

Aktualnie za 1 GB internetu trzeba zapłacić 9 złotych (do tej pory było to 10 złotych), za 3 GB – 20 złotych (wcześniej 25 złotych), za 5 GB – 30 zł (zamiast 40 złotych), a za 10 GB danych cena wyniesie teraz 50 złotych (już nie 70 złotych). Wszystkie dodatkowe paczki internetu ważne są przez 15 dni. Warto dodać, że klienci Orange Flex na terenie UE mogą cieszyć się z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez względu na to, jaki Plan wybrali.

Zmiany oferty roamingowej dotyczą jednak nie tylko państw Unii Europejskiej. Zamiast do tej pory obowiązującego Pakietu UK & Gibraltar, wprowadzony został Pakiet Brytyjski, który oferuje dokładnie takie same ceny jak te przedstawione powyżej. W tych krajach nie zmienia się jednak cennik za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Za 1 dzień takiej usługi trzeba zapłacić 5 złotych, za 7 dni 15 złotych, a za 30 dni 30 złotych.

Egzotyczne podróże już nie takie straszne

Jestem przekonany, że każdy z nas słyszał od jednego ze swoich znajomych historię o tym, jak podczas wakacyjnego wyjazdu przez przypadek włączył internet w smartfonie, a potem dostał rachunek opiewający na kilkaset złotych. Nic w tym dziwnego, ponieważ w państwach takich jak Egipt, Szwajcaria, Turcja czy Tajlandia, które należą do Strefy Standardowej, za 0,5 GB danych trzeba zapłacić 125 złotych. To jednak niewiele w porównaniu z krajami zakwalifikowanymi do Strefy Egotycznej. Są to m.in. Indie, Maroko, Tunezja czy Zanzibar, gdzie wykupienie pakietu 0,5 GB to koszt 500 złotych.

Orange Flex wprowadza nowy Pakiet Tu i Tam, który znacząco obniża te ceny. Za 2 GB ważne przez 2 dni trzeba będzie zapłacić 20 złotych, za 5 GB ważnych przez 5 dni cena wynosi 40 złotych, a pakiet 10 GB na 15 dni to koszt 80 złotych.

Oferta ta obowiązuje w 46 krajach. Są to: Armenia, Albania, Algieria, Argentyna, Australia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Filipiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kosowo, Kostaryka, Macedonia Północna, Malezja, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Oman, Republika Południowej Afryki, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.