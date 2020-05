Orange Flex obchodzi pierwsze urodziny. Jest prezent dla klientów!

Aż trudno uwierzyć, że właśnie mija rok od uruchomienia Orange Flex, Usługa przez ostatnich 12 miesięcy mocno ewoluowała i dziś jest już bardzo dojrzała oraz bogata w różne funkcjonalności. Z okazji pierwszych urodzin naturalnie nie zabrakło też prezentów!

Krótka, ale bogata historia Orange Flex

Orange Flex wystartował 9 maja 2019 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, w sierpniu, uproszczono ofertę, dzięki czemu stała się ona bardziej przejrzysta i jednocześnie też atrakcyjniejsza. We wrześniu wprowadzono program poleceń, pozwalający zarabiać realne pieniądze nowym i obecnym klientom.

W październiku pojawiła się kolejna, ciekawa nowość – możliwość przekazywania gigabajtów innym użytkownikom, natomiast w listopadzie udostępniono pakiet Flex Rodzina. Na koniec roku Orange Flex zaserwował mega prezent właścicielom Apple Watcha, a mianowicie obsługę technologii eSIM (z możliwością współdzielenia tego samego numeru telefonu, jaki ktoś ma na smartfonie).

Ostatnio, kiedy epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zaczęła się dawać mocno wszystkim we znaki, Orange uruchomiło akcję, dzięki której uczniowie, studenci (i ich rodzice) oraz nauczyciele i inne osoby z sektora edukacji mogą uzyskać nawet 200 GB za 2 złote (po maksymalnie 100 GB co miesiąc przez dwa miesiące za złotówkę każdy).

Orange Flex – trochę danych

Z Orange Flex korzysta ponad 40 tysięcy klientów. Najczęściej wybieranym planem jest ten za 30 złotych z 30 GB internetu. Około 50% nowych użytkowników to osoby, które wcześniej nie korzystały z oferty Orange.

Ponad 50% klientów wybiera płatność BLIKIEM. Średnio zużywają oni 15 GB co miesiąc, natomiast w kwietniu było to aż 21 GB (z wiadomych względów).

Promocja dla klientów z okazji pierwszych urodzin Orange Flex

Dla wszystkich klientów Orange Flex przygotowano prezent w postaci darmowego Video Pass na siedem pełnych dni. Można go włączyć od 7 do 10 maja 2020 roku w aplikacji. W tym celu należy wejść w sekcję Odkryj i pobrać kod promocyjny, a następnie przejść do zakładki Kody promocyjne w Moim profilu i wpisać uzyskany kod oraz aktywować promocję.

Orange zastrzega, że warunkiem skorzystania z urodzinowej promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Jeśli ktoś ma już włączony Video Pass, to po uruchomieniu promocji jego ważność zostanie przedłużona bezpłatnie o 7 dni.

Regulamin promocji „Urodzinowy Video Pass” (PDF)

W przyszłości Orange planuje uruchomić Klub Flex, czyli dedykowane miejsce dla społeczności klientów, a także przygotować ofertę dla biznesu i zainaugurować działalność Sklepu Flex, przez który sprzedawane będą m.in. smartfony i akcesoria.

Źródło: Orange Polska