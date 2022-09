Oferty na kartę z usługą Rok ważności konta. Jak włączyć, ile to kosztuje?

Zdecydowana większość konsumentów w Polsce korzysta z ofert na abonament lub pakietów cyklicznych w taryfach na kartę. Nie brakuje jednak osób, które nie korzystają intensywnie z telefonu i służy im on przede wszystkim do odbierania połączeń czy wiadomości SMS bądź MMS, ewentualnie jest to dodatkowy numer telefonu, którego nie używają na co dzień, ale chcą go utrzymać. Dla takich osób dedykowana jest usługa Rok ważności konta. Sprawdzamy, w których sieciach jest ona dostępna i ile trzeba za nią zapłacić.

Reklama

Rok ważności konta w Orange na kartę

Operator umożliwia przedłużenie ważności konta na połączenia wychodzące o 365 dni (+93 dni na połączenia przychodzące po zablokowaniu pozostałych środków i możliwości wykonywania połączeń) za 9 złotych. Wcześniej kosztowało to mniej – 3 złote, a później 6 złotych.

Aby wydłużyć ważność konta o rok, należy wysłać bezpłatny SMS o treści START na numer 8002. Z usługi można korzystać wielokrotnie – ważność konta jest przedłużana o 365 dni od dnia wysłania SMS (nie sumuje się).

Stan i ważność konta w Orange można sprawdzić bezpłatnie w aplikacji Mój Orange i krótkim kodem *124#.

Regulamin usługi Konto Ważne Rok (PDF)

Przy okazji warto też wspomnieć, że Orange umożliwia zakup nowych dni ważności konta, gdy operator zablokuje możliwość wykonywania połączeń, a na koncie wciąż pozostają dostępne środki (tylko w takich sytuacjach) – z nich klient może opłacić reaktywację konta, wysyłając bezpłatny SMS na numer 80199 lub w aplikacji Mój Orange.

Do wyboru są trzy okresy:

7 dni za 3 złote (SMS o treści AKT7),

31 dni za 7 złotych (SMS o treści AKT31),

365 dni za 29 złotych (SMS o treści AKT365).

Po skorzystaniu z tej możliwości, jednocześnie ważność konta na połączenia przychodzące jest wydłużana o 93 dni.

Regulamin usługi „Konto ważne od nowa” (PDF)

Rok ważności konta w Play na kartę

Usługa Rok ważności konta w Play na kartę dostępna jest wyłącznie w taryfach Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play Fresh. W obu przypadkach możną ją aktywować kodem *111*692*1#, wysyłając SMS o treści STAR.692 na numer 111 lub w aplikacji Play24. Wówczas każde doładowanie kwotą minimum 5 złotych przedłuży ważność konta o 365 dni. Stan i ważność konta w Play można sprawdzić krótkim kodem *101#.

Regulamin oferty promocyjnej „Rok ważności konta” (PDF)

Cennik oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta (PDF)

Cennik Oferty Play Fresh (PDF)

Ponadto operator ma w swojej ofercie taryfę odNOWA (aktywacja kodem *163*20#), w której nie ma ważności konta ani pakietów – klient ma nieograniczony czas na ich wykorzystanie. Ponadto może włączyć Stan Darmowy, czyli rozmowy i SMS-y za darmo do Play (aktywacja kodem *188#).

Operator aktualnie pobiera jednak 3 złote za brak płatnej aktywności w cyklu rozliczeniowym (wlicza się w to doładowanie konta oraz włączenie lub skorzystanie z płatnego pakietu minut, SMS-ów bądź internetu – nie liczy się korzystanie ze Stanu Darmowego). Dodatkowo, w przypadku braku płatnej aktywności przez 12 miesięcy z rzędu, operator dezaktywuje konto i anuluje niewykorzystane środki.

Tak to jednak wygląda aktualnie, ale od 3 października 2022 roku zaczną obowiązywać nowe zasady w taryfie odNOWA. Zamiast opłaty w wysokości 3 złote za brak płatnej aktywności, operator wprowadza opłatę 5 złotych i zmienia zasady rozliczania opłaty za utrzymanie numeru.

Po pierwsze będzie ona naliczana w każdym miesiącu, ale klient może jej uniknąć, wydając w danym okresie rozliczeniowym minimum 5 złotych na płatną aktywność, na przykład doładowanie konta, zakup pakietów albo połączenia głosowe czy SMS-y. Jeśli w jakimś miesiącu wyda mniej – na przykład 2 złote – operator pobierze 3 złote za utrzymanie numeru.

Oznacza to, że użytkownicy taryfy odNOWA zapłacą (od października 2022 roku) za utrzymanie numeru (maksymalnie) 60 złotych rocznie, chyba że w każdym miesiącu wykonają płatne aktywności za minimum 5 złotych – wtedy nie zapłacą nic (lub zapłacą mniej, jeśli w miesiącu wydadzą mniej niż 5 złotych – wówczas operator pobierze z konta pozostałą różnicę).

Rok ważności konta w Plus na kartę

W tej sieci konto ważne rok po każdym doładowaniu (kwotą minimum 5 złotych) można mieć w ofercie Prosto na Kartę, w której stawka za każdą minutę połączenia głosowego, SMS, MMS i 1 MB internetu wynosi 35 groszy (1 GB kosztuje blisko 360 złotych; 1024 MB x 0,35 złotych). Klient może jednak wykupić cykliczne pakiety internetu, które odnawiają się automatycznie:

3 GB za 5 złotych na 30 dni (aktywacja *136*11*03#),

5 GB za 5 złotych na 5 dni (aktywacja *136*11*0005#),

10 GB za 10 złotych na 10 dni (aktywacja *136*11*0010#),

30 GB za 30 złotych na 30 dni (aktywacja *136*11*0030#).

Ponadto w ofercie Prosto na Kartę można aktywować promocję 4 doładowania i gratis, wysyłając bezpłatny SMS o treści START na numer 8844. Dzięki niej, po doładowaniu konta cztery razy dowolną kwotą, klient otrzyma za darmo bonus w postaci pakietu kwotowego, równy wysokości najniższego doładowania (operator bierze pod uwagę cztery ostatnie uzupełnienia konta).

W taryfie Prosto na Kartę również obowiązuje opłata za brak aktywności w ciągu 30 dni od ostatniej aktywności – w wysokości 3 złotych. Można jej uniknąć, wykonując dowolną, płatną aktywność – jest nią doładowanie konta, zakup pakietów lub skorzystanie z kupionych wcześniej pakietów albo wykonanie połączenia, wysłanie wiadomości bądź skorzystanie z internetu w ramach pakietu złotówek na koncie.

W sytuacji, gdy klient nie wykona płatnej aktywności w ciągu 30 dni i ma na koncie mniej niż 3 złote, operator pobierze tyle, ile się na nim znajduje. Stan i ważność konta w Plusie można sprawdzić kodem *100#.

Cennik Taryfy Prosto na Kartę (PDF)

Rok ważności konta w T-Mobile na kartę

W tej sieci ważność konta o rok pozwala przedłużyć krótki kod *508*1# (usługę można włączyć również w aplikacji Mój T-Mobile). Jest to usługa jednorazowa, a jej cena wynosi 20 złotych.

Stan i ważność konta w T-Mobile na kartę można sprawdzić krótkim kodem *101#.

9 Ocena 6.5 Ocena 7.5 Ocena

nju mobile na kartę (zasięg Orange)

W nju mobile obowiązuje promocja „po wieki”, która nie wymaga włączenia, a skutkuje uruchomieniem bezterminowej ważności środków po doładowaniu konta dowolną kwotą, ale nie niższą niż 5 złotych.

187 dni później klient otrzyma jednak SMS o treści: Jesli nadal chcesz korzystac z tego numeru telefonu doladuj konto albo wyslij w ciagu 24h SMSa o tresci TAK pod nr 80608. Jesli rezygnujesz z numeru, wyslij NIE. Jeżeli nie odpowie na niego w ciągu 24 godzin, dostanie kolejną wiadomość, tym razem o treści: UWAGA za 3dni stracisz swoj numer. By go utrzymac doladuj konto albo wyslij w ciagu 72h SMSa o tresci TAK na 80608. Jesli nie odpowiesz numer zostanie wylaczony.

Jeżeli klient odpowie TAK na SMS od operatora, po 93 dniach ponownie otrzyma „SMS-a utrzymaniowego”, tj. wiadomość o takiej samej treści, jak w poprzednim akapicie. Aby zatem utrzymać numer bez doładowywania konta, trzeba odpowiadać TAK za każdym razem, w przeciwnym razie numer zostanie zdezaktywowany.

Stan i ważność konta w nju mobile można sprawdzić, na przykład, korzystając z krótkiego kodu *127*1#, dzwoniąc pod numer *620 lub wysyłając SMS o treści ILE na numer 604 (połączenie i wiadomość płatne zgodnie z cennikiem oferty, z której korzysta klient).

Regulamin promocji „po wieki” (PDF)

Cennik usług w ofercie nju na kartę (PDF)

Rok ważności konta w Red Bull Mobile na kartę (zasięg Play)

W Red Bull Mobile SieMa na kartę doładowanie konta może przedłużyć ważność konta maksymalnie o 150 dni (połączenia wychodzące) i 210 dni (połączenia przychodzące). Red Bull Mobile oferuje jednak również taryfę SieMa na kartę PL, w której każde doładowanie konta (od 5 do 299 złotych) wydłuża jego ważność o 365 dni (połączenia wychodzące) i 455 dni (połączenia przychodzące).

W obu taryfach klienci mogą odpłatnie przedłużyć ważność konta o 365 dni za 100 złotych, korzystając z krótkiego kodu *111*1171*1# lub w aplikacji Play24. Stan i ważność konta w Red Bull Mobile można sprawdzić kodem *101#.

Cennik oferty Red Bull MOBILE SieMa na Kartę (PDF)

Cennik oferty Red Bull MOBILE SieMa na Kartę PL (PDF)

Rok ważności konta w Plush na kartę (zasięg Plus)

W Plush na kartę można przedłużyć ważność konta o rok za pomocą krótkiego kodu *136*11*10#, dzwoniąc pod numer 601102601 lub za pośrednictwem Mobilnego Plus Online. Po aktywacji promocji należy jeszcze doładować konto kwotą minimum 5 złotych.

Regulamin promocji „Rok Ważności Konta w Plushu” (PDF)

Rok ważności konta w Heyah na kartę (zasięg T-Mobile)

W tej sieci można wykupić usługę Rok ważności konta w aplikacji Moja Heyah (w sekcji „Usługi dodatkowe”), krótkim kodem *160*10# lub wysyłając SMS o treści start365 na numer 8061. Opłata za przedłużenie ważności konta o rok wynosi 20 złotych.

Stan i ważność konta w Heyah można sprawdzić kodem *108#.

Warunki oferty promocyjnej „Rok ważności konta” dla Użytkowników Heyah (PDF)

Rok ważności konta w Virgin Mobile na kartę (zasięg Play)

W Virgin Mobile po każdym doładowaniu kwotą minimum 5 złotych okres ważności połączeń wychodzących wynosi 365 dni, a połączeń przychodzących dodatkowo jeszcze 60 dni. Po 425 dniach karta użytkownika ulega dezaktywacji, jeśli wcześniej ponownie nie doładuje konta kwotą przynajmniej 5 złotych. Stan i ważność konta w Virgin Mobile można sprawdzić kodem *101#.

Po ostatnim dniu ważności konta lub przeniesieniu numeru do innego operatora klient może złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków – pisemnie na adres korespondencyjny, telefonicznie albo mejlowo. Zwrot zostanie przekazany na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni, ale będzie pomniejszony o kwotę 20 złotych (bowiem tyle wynosi opłata za realizację procesu zwrotu środków).

Jeśli zatem ktoś ma koncie 20 złotych lub mniej, nie otrzyma zwrotu w przypadku złożenia wniosku o niego. Tak samo wygląda to też u innych operatorów – oni również pobierają opłatę w wysokości 20 złotych za wykonanie zwrotu.

Cennik taryfy Oferta 2012 w ofercie Virgin Mobile na Kartę (PDF)

9.1 Ocena 8.5 Ocena

Mobile Vikings (zasięg Play)

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland Sp. z o.o. zapisano:

Okres ważności połączeń przychodzących – określona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania o danej wartości, w ciągu których Abonent może doładować konto, odbierać połączenia, kontaktować się z Help Desk, numerami alarmowymi lub wykonywać inne czynności określone w Cenniku.

W Cenniku oferty Mobile Vikings znajduje się natomiast informacja: Okres ważności karty SIM, zgromadzonych dostępnych środków na koncie i połączeń wychodzących wynosi 365 dni.

Z kolei na stronie pomocy i wsparcia operator informuje, że klient może doładować saldo usług dodatkowych dowolną kwotą (od 5 do 300 złotych) – dodane środki będą ważne tak długo, jak długo aktywny będzie numer użytkownika, ale nie wydłużą jego ważności. Stan i ważność konta w Mobile Vikings można sprawdzić kodem *101#.

Ponadto na stronie z informacją, jak działa oferta MATCH, operator podaje, że ważność karty to 365 dni od ostatniego doładowania ofertą. Najtańsza oferta MATCH – SOLIDNY MATCH kosztuje 20 złotych miesięcznie (10 złotych przez pierwsze trzy miesiące dla nowych klientów) i zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 500 MB internetu na 31 dni.

Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo skomplikowane. Jak to zatem działa w praktyce? Zamawiając ofertę MATCH przez internet lub telefonicznie, klient płaci z góry za pierwszy miesiąc (dokładnie 31 dni), a następnie powinien doładować konto ofertą ponownie, jeżeli chce dalej z niej korzystać. Jeśli tego nie zrobi, konto pozostanie ważne jeszcze przez 365 dni. Przez ten czas może też doładować saldo usług dodatkowych i korzystać z usług (połączenia, SMS-y, MMS-y, internet) zgodnie z cennikiem, jeśli nie chce wykupować oferty MATCH.

Fakt Mobile (zasięg Play)

Po każdym doładowaniu kwotą od 5 do 299 złotych okres ważności połączeń wychodzących wynosi 365 dni, natomiast połączeń przychodzących 425 dni. Po upływie okresu ważności połączeń przychodzących klient może wnioskować o zwrot środków zgromadzonych na koncie, pod warunkiem, że jest to kwota wyższa niż 20 złotych, ponieważ operator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 złotych za zwrot.

Stan i ważność konta w Fakt Mobile można sprawdzić krótkim kodem *101#.

Cennik oferty Fakt Mobile (PDF)

lajt mobile na kartę (zasięg Plus)

W lajt mobile każde doładowanie kwotą od 5 złotych przedłuża ważność konta dla usług przychodzących o 365 dni. Jeśli jednak klient chce mieć konto ważne przez rok dla usług wychodzących, musi doładować je kwotą minimum 10 złotych, bowiem doładowanie za 5 złotych wydłuża ważność dla usług wychodzących „tylko” na 180 dni.

Stan i ważność konta w lajt mobile można sprawdzić krótkim kodem *100#.

a2mobile (zasięg Plus)

W a2mobile konto jest ważne 12 miesięcy od dnia aktywacji oraz po każdym doładowaniu konta. Stan i ważność konta w a2mobile można sprawdzić kodem *111#.

Cennik usług telekomunikacyjnych a2mobile (PDF)

Lyca Mobile (zasięg Plus)

Operator informuje, że utrzymuje numer aktywny przez 120 dni, jeśli klient z niego nie korzysta. Użytkownik może jednak wydłużyć jego ważność o rok. Usługa ta kosztuje 25 złotych i można ją uruchomić, korzystając z krótkiego kodu *13*9999#.

Stan i ważność konta w Lyca Mobile można sprawdzić za pomocą krótkiego kodu *131# lub wybierając numer 321. Za granicą zaś, dzwoniąc na numer +48729200321.

Klucz Mobile (zasięg Plus)

Ważność konta w tej sieci wydłuża się o 365 dni po każdym doładowaniu. Stan i ważność konta w Klucz Mobile można sprawdzić krótkim kodem *100#. Operator informuje również, że po 365 dniach od ostatniego zasilenia konta karta SIM zostanie zdezaktywowana (jeśli użytkownik nie doładuje go ponownie w tym okresie) i klient nie będzie mógł odzyskać pozostałych na nim środków.

Regulamin świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (PDF)