Aplikacja Moja Heyah w nowej odsłonie i 10 GB w prezencie dla klientów

Kiedyś operatorzy zachęcali klientów do zarządzania swoim kontem przez przeglądarkę internetową, a dziś przekierowują ich do aplikacji na urządzenia mobilne. Heyah również oferuje swoją o nazwie Moja Heyah. Operator poinformował o udostępnieniu jej nowej wersji, a także o prezencie dla użytkowników, którzy się do niej zalogują.

Nie sposób nie zauważyć, że operatorzy na różne sposoby starają się „zachęcić” swoich klientów do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne. Zwykle w tym celu oferują jakiś bonus, którego nie można otrzymać w żaden inny sposób, na przykład za pomocą wpisania na klawiaturze smartfona krótkiego kodu USSD.

W sumie nawet nie wiem, dlaczego tak im na tym zależy, ale faktem jest, że korzystanie z nich jest bardzo wygodne, bowiem można mieć dostęp do swojego konta w każdym miejscu i o każdej porze – a czasami taka możliwość jest konieczna i na wagę złota.

10 GB dla klientów Heyah za zalogowanie się do aplikacji Moja Heyah

T-Mobile nie jest wyjątkiem – co tydzień, w ramach akcji Happy Fridays, oferuje swoim klientom przeróżne benefity, które da się włączyć jedynie w aplikacji Mój T-Mobile. Teraz podobny scenariusz przyjęto w przypadku programu dedykowanego użytkownikom oferty Heyah.

Mogą bowiem oni otrzymać w prezencie 10 GB od operatora, ale pod warunkiem, że zalogują się do nowej aplikacji Moja Heyah w ciągu siedmiu dni. Przyznany bonus będzie ważny przez 30 dni od momentu uruchomienia.

Nowa wersja aplikacji Moja Heyah

Jak informuje T-Mobile, dzięki temu programowi klienci Heyah mają teraz możliwość nie tylko zarządzać wieloma numerami czy doładowywać konto z poziomu aplikacji za pomocą Google Pay, karty kredytowej lub przelewu online, ale także sprawdzić historię swoich połączeń oraz obniżyć koszty użytkowania, wykupując korzystne pakiety usług. Do ich dyspozycji operator oddaje też zakładkę „Pomoc”, gdyby mieli jakiś problem bądź pytania.

Prawdopodobnie najważniejszą nowością dla klientów Heyah będzie jednak zapowiedź możliwości skorzystania z cotygodniowych ofert, przygotowywanych przez T-Mobile w ramach akcji Happy Fridays. Dzięki temu zyskają oni sposobność otrzymania za darmo dodatkowego pakietu internetu, minut czy voucherów na zakup sprzętu.

Nowa wersja aplikacji Moja Heyah jest już dostępna do pobrania na urządzenia z systemem Android (od 5.0 Lollipop). W kolejnych dniach pojawi się również wydanie dla sprzętów z iOS (od 11.3).

Źródło: informacja prasowa