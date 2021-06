Orange pozwala teraz dokupić ważność konta w ofertach na kartę

Oferty na kartę rządzą się całkowicie innymi prawami niż MIX i abonament, a najważniejszym z nich jest pamiętanie o utrzymaniu ważności konta. Użytkownikom często jednak zdarza się o tym zapomnieć, ale Orange właśnie wprowadziło niecodzienne remedium na jej przedłużenie.

Klienci muszą pamiętać o regularnym doładowywaniu konta w ofertach na kartę

Oferty na kartę są idealnym rozwiązaniem dla wielu osób. Korzystają z nich miliony użytkowników i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Klienci, oprócz dopasowanej do swoich potrzeb taryfy, biorą jednak na siebie też obowiązek regularnego doładowywania konta, bowiem w przeciwnym razie tracą możliwość wykonywania połączeń, a w ostateczności nawet ich odbierania.

Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, aby na czas doładować konto. Równocześnie nie brakuje też przypadków, gdy ktoś robi to regularnie, aż w końcu uzbiera mu się pokaźna kwota złotówek, ale nie jest w stanie jej wykorzystać. Mimo to dalej doładowuje konto, żeby nie stracić zgromadzonych pieniędzy. Ta sytuacja jest dla wielu osób niczym „błędne koło”, dlatego szczególnie użytkownicy z pokaźnym saldem na koncie zainteresują się nową ofertą, dostępną w wybranych taryfach Orange na kartę.

Nowość: dokup ważność konta za pieniądze w ofertach Orange na kartę

Operator poinformował, że użytkownicy taryf Orange Free na kartę, Orange YES i Orange POP mogą skorzystać z nowego sposobu przedłużenia ważności konta. Zamiast je doładowywać, mają możliwość wykorzystania zgromadzonych na nim środków.

Klienci mają do wyboru trzy opcje – przedłużenie ważności konta o siedem, trzydzieści jeden lub trzysta sześćdziesiąt pięć dni za (odpowiednio) 3 złote, 7 złotych lub 29 złotych. Oczywiście, im dłuższy okres, tym cena jest atrakcyjniejsza.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Przedłużyć konto w nowy sposób, tj. za pieniądze, można zarówno za pomocą SMS-a o określonej treści, który trzeba wysłać na numer 80199, jak również online, po zalogowaniu się na konto w Mój Orange. Trzeba jednak tu wspomnieć, że jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy klient nie ma już możliwości wykonywania połączeń.

Klienci mogą skorzystać z nowej opcji przedłużenia konta wielokrotnie, aczkolwiek naturalnie warunkiem jest posiadanie wystarczającej kwoty na zablokowanym koncie. Jednocześnie wciąż można też wydłużyć okres ważności konta w „tradycyjny” sposób za pomocą doładowania.

Regulamin usługi „Konto ważne od nowa” (PDF)