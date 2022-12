Play podnosi ceny. Jest też rewolucyjna zmiana

Wszyscy operatorzy regularnie wprowadzają zmiany w swoich ofertach i aktualizują cenniki. Tym razem Play zdecydował się jednak nie tylko na podwyżkę cen, ale też na wprowadzenie zmiany, która z pewnością nie spodoba się użytkownikom. Jednocześnie operator ma też dobre wieści dla swoich klientów.

Nowy cennik Play na kartę i rewolucyjna zmiana od 24 stycznia 2023 roku

W najnowszym komunikacie do klientów – użytkowników ofert na kartę (zarówno Play na kartę, jak i Red Bull Mobile na kartę) operator w informuje, że od 24 stycznia 2023 zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Od 24 stycznia 2023 roku minuta połączenia głosowego i wideo będzie kosztowała 59 groszy, podobnie jak MMS. Z kolei opłata za SMS wyniesie 39 groszy. Co ważne, wszystkie ww. kwoty to ceny połączenia oraz wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (to ostatnie dotyczy wyłącznie połączeń głosowych), a także w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski, jak również w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze. W przypadku MMS-ów cena dotyczy też usługi MMS na e-mail.

Wraz z informacją o podwyżce cen (aktualnie cena minuty połączenia w ofertach Play na kartę kosztuje od 39 do 45 gorszy, SMS od 25 do 29 groszy, a MMS 45 groszy) operator podaje, że zmienia zasady dotyczące kwot i ważności konta w ofercie Play na Kartę Rok Ważności Konta. Aktualnie każde doładowanie od 5 złotych przedłuża ważność konta o 365 dni. Od 24 stycznia 2023 roku tak już nie będzie – aby wydłużyć ważność połączeń wychodzących o 365 dni, trzeba będzie zasilić konto kwotą minimum 100 złotych.

Play ma jednak też dobre wiadomości dla klientów

Zapowiadane zmiany w taryfach na kartę, które zaczną obowiązywać od 24 stycznia 2023 roku, z pewnością nie spodobają się wielu użytkownikom, nie tylko taryfy Rok Ważności Konta. Operator ma jednak też dobre wiadomości dla swoich klientów.

Od 1 stycznia 2023 roku Play obniży opłaty po wykorzystaniu limitu GB w roamingu w Unii Europejskiej do 10,43 złotych za 1 GB, co wpłynie również na zwiększenie limitu GB do wykorzystania w UE. Nowe limity od 1 stycznia 2023 roku dla poszczególnych taryf można znaleźć w przygotowanym przez Play wykazie (w formacie PDF). Ponadto Play obniży wysokość opłaty dodatkowej za transmisję danych i połączenie głosowe w ramach Polityki Uczciwego Korzystania do odpowiednio 10,43 złotych za 1 GB i 1 grosz.

Operator informuje również, że zdecydował się przedłużyć do 31 grudnia 2023 roku Promocję dla Wielkiej Brytanii – w wybranych taryfach, których klienci zawarli umowy od 1 stycznia 2021 roku, cena minuty połączenia wychodzącego i przychodzącego, SMS-a i MMS-a nadal będzie wynosić 29 groszy, natomiast 1 GB – 29 złotych.