Plus wysyła ważną wiadomość do klientów. Lepiej jej nie przegapić

Jeśli jesteś klientem Plusa i masz ofertę na kartę, to koniecznie sprawdź skrzynkę pocztową, bowiem może tam czekać na Ciebie ważna wiadomość od operatora. Lepiej wiedzieć o nadchodzących zmianach od razu niż dopiero po tym, jak zostaną już wprowadzone.

Plus na kartę – nowy cennik od 1 marca 2022 roku

W rozsyłanej do klientów korespondencji operator informuje o licznych zmianach w cennikach ofert na kartę, które zaczną obowiązywać już od 1 marca 2022 roku. To już kolejna podwyżka w niedługim czasie – poprzednie zostały wprowadzone na przełomie 2020 i 2021 roku.

Niestety, nie są to dobre wiadomości dla klientów, ponieważ od 1 marca 2022 roku zapłacą więcej za poszczególne usługi. W większości taryf opłata za minutę połączenia krajowego zostanie podniesiona z 24 groszy (Sami Swoi) lub 35 groszy do 39 groszy. Wyjątkiem jest taryfa Prosto na kartę – w jej przypadku operator zdecydował się podwyższyć opłatę z 29 groszy do 35 groszy.

Jednocześnie od 1 marca 2022 roku operator zwiększy opłatę za wysłanego SMS-a – w zależności od taryfy, będzie to wzrost do 25 gorszy lub nawet do 35 groszy (Prosto na kartę; tyle samo użytkownicy tej oferty zapłacą za wysłanego MMS-a i 1 MB internetu). Ponadto klienci taryfy Sami Swoi od początku marca zapłacą 20 groszy (z VAT) za 1 MB (zamiast 19 groszy z VAT).

Oprócz tego operator informuje, że wszystkie zapowiedziane zmiany w cennikach wpływają również na podwyższenie ponoszonych przez klientów opłat w roamingu, dlatego warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem za granicę (najważniejsze informacje na ten temat dostępne są na stronie Plusa).

Plus informuje, że klienci, którzy nie akceptują zapowiadanych zmian w cennikach, mają prawo do wypowiedzenia umowy bez naliczania opłat i kar umownych. Warunkiem jednak jest, żeby złożyć dyspozycję do dnia 1 marca 2022 roku.

Oczywiście oferty na kartę dają możliwość swobodnej zmiany oferty oraz operatora. W tym miejscu warto przypomnieć, że do końca stycznia 2022 roku dostępna jest promocja w Vectrze na abonament – za 14,99 złotych miesięcznie klient dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i Unii Europejskiej oraz pakiet 10 GB internetu (właściwie bez limitu, ale z lejkiem do 1 Mbit/s po wykorzystaniu 10 GB).