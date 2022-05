Pożegnaj się z tymi funkcjami Facebooka. Już więcej ich nie zobaczysz

Niektóre funkcje w serwisach społecznościowych nie zawsze cieszą się taką popularnością, jak chcieliby tego właściciele tych usług. Meta ma zamiar wkrótce usunąć kilka takich opcji, które nie podbiły serc użytkowników Facebooka.

Reklama

Te funkcje się nie sprawdziły. Kto by się spodziewał?

Jeśli zaglądaliście ostatnio do Facebooka, mogliście otrzymać komunikat na temat wygaszenia niektórych z funkcji – i to już w nadchodzących tygodniach. Serwis społecznościowy wystosował powiadomienie do osób korzystających z funkcji bazujących na lokalizacji w czasie rzeczywistym. Dotyczy to zarówno „Znajomych w pobliżu”, jak i powiadomień pogodowych.

Szczerze powiedziawszy, sam nie byłem świadomy, że aplikacja mobilna Facebooka miała osobne menu z prognozą pogody. Do jej sprawdzania służyły mi dedykowane aplikacje, czy chociażby agregator newsów, taki jak Wiadomości Google. Nie dziwię się więc, że funkcja ta nie cieszyła się dużą popularnością.

Nieco inaczej wygląda historia funkcji „Znajomi w pobliżu”, która sięga roku 2014. Gdy została ona dodana do aplikacji Facebooka, wiele osób zdecydowało się z niej skorzystać i udostępniać znajomym swoją lokalizację w czasie rzeczywistym.

Na przestrzeni lat pojawiały się kolejne afery dotyczące poszanowania prywatności użytkowników, a konkurencyjne rozwiązania od innych firm zaczęły się rozwijać. Snap Mapa, która pojawiła się w aplikacji Snapchata w 2017 roku, czy też prężnie rozwijająca się aplikacja Znajdź (znana również jako Find My) od Apple wypchnęły Facebooka na margines popularności. Zmusiło to giganta do zamknięcia wyżej wspomnianych funkcji aplikacji mobilnej.

Apple Find My mogło ukraść „Znajomym w pobliżu” nieco popularności (fot. Apple)

Facebook usunie część danych o lokalizacji

Jak można przeczytać w komunikacie, który Meta rozesłała do użytkowników, wszystkie funkcje związane z udostępnianiem lokalizacji w czasie rzeczywistym zostaną wyłączone 31 maja 2022 roku. Tego dnia Facebook ma przestać też zbierać dane, które powiązane są z tymi funkcjami.

Wszystkie zgromadzone dane, w tym historia lokalizacji zebrane do momentu wyłączenia tych funkcji będą przechowywane nieco dłużej, bo do 1 sierpnia 2022 roku. Wtedy właściciele serwisu zamierzają permanentnie je usunąć. Użytkownicy mogą zrobić to ręcznie przed upłynięciem tej daty.

Niestety, Facebook nie zamierza całkowicie zrezygnować ze zbierania danych na temat lokalizacji użytkowników. Informacje o położeniu będą nadal wykorzystywane w celu dostarczania dopasowanych reklam oraz na potrzeby innych elementów serwisu, dokładnie tak, jak miało to miejsce dotychczas. Pod tym względem raczej nie powinniśmy liczyć na zmiany.