Szukasz tańszej elektroniki? Zajrzyj w weekend na eBay – będzie dobre promo!

Akcja partnerska

W kwietniu eBay Polska ogłosił nowy start w naszym kraju i to był pierwszy raz od dawna, kiedy trafiłam na ich stronę, a później aplikację mobilną. Teraz Was do tego zachęcam, bo już za kilka dni ruszy promocja, dzięki której będziecie mogli zaoszczędzić do 15% wartości sprzętu.

Aplikacja mobilna poleca się do pobrania

W ostatnim czasie odświeżeniu uległa szata graficzna eBay.pl oraz podstawowe funkcjonowanie serwisu – wraz z automatycznym tłumaczeniem zagranicznych ofert na język polski, dzięki czemu mamy dostęp do szerszej oferty i bardziej różnorodnego asortymentu. Przedstawiciele eBay Polska zdają sobie jednak sprawę z tego, że to aplikacja mobilna eBay jest bardziej intuicyjna od strony www i to właśnie do jej użytkowania zachęcają najmocniej. Ale to chyba nawet lepiej – przyznajcie sami, że częściej sięgacie właśnie po telefon, chcąc cokolwiek kupić.

Aplikacja eBay dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS. W obu przypadkach jej funkcjonalność jest identyczna, a – co równie ważne – wyglądem mocno nawiązuje do webowej wersji strony eBay.pl, dzięki czemu łatwo jest się połapać w poszczególnych opcjach i działach.

27 maja rusza super promocja!

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Powód jest bardzo prosty – już 27 maja o godzinie 6:00 wystartuje promocja, która potrwa do 29 maja, do końca dnia. W jej ramach wybrany asortyment na eBay.pl czy też w aplikacji mobilnej eBay będziecie mogli kupić do 15% taniej (“do”, bowiem maksymalny rabat na jedno urządzenie to 500 złotych).

Promocja będzie obejmowała trzy kategorie produktowe:

Już teraz możecie zapisywać wybrane przez siebie produkty i dodawać do koszyka, by móc je kupić taniej już 27 maja.

Taniej będziecie mogli kupić między innymi produkty Apple, w tym iPada w różnych odsłonach (mini, Pro, 9-ej generacji) czy Macbooka Pro, smartfony (w tym Google Pixel) czy też inny sprzęt z kategorii komputery (zarówno stacjonarne, jak i laptopy), tablety i telewizory. Nie obędzie się też bez peryferiów i akcesoriów.

Tymczasem ja, żebyście przypadkiem nie zapomnieli o promocji, w dniu jej startu pozwolę Wam sobie o niej przypomnieć, wybierając – moim zdaniem – jedne z ciekawszych ofert, przy zakupie których można będzie fajnie zaoszczędzić.

Materiał powstał przy współpracy z eBay Polska