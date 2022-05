To najbardziej opłacalny, tani abonament w czasach inflacji

Inflacja coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Polski. Ceny nieustannie rosną, przez co za te same pieniądze można kupić coraz mniej. Można też wydać więcej, żeby kupić to samo, ale zwyczajnie nie wszystkich już stać na to. Ten abonament opiera się jednak inflacji – jest niespotykanie tani i opłacalny.

Inflacja w górę, cena tego abonamentu mocno w dół

Na rynku nie brakuje niedrogich abonamentów komórkowych i ofert na kartę. Najczęściej za ~20-30 złotych można mieć nielimitowane rozmowy i SMS-y (czasem też MMS-y, ale nie zawsze) oraz w zupełności wystarczający pakiet internetu. Ta promocja – nie pierwszy raz – jest jednak praktycznie bezkonkurencyjna.

Vectra po raz kolejny obniżyła cenę swojego najtańszego abonamentu BEZLIMIT 10GB, który – jak wskazuje jego nazwa – zawiera pakiet 10 GB internetu z pełną prędkością (potem transmisja maksymalnie 1 Mbit/s) i 4,99 GB w roamingu w Unii Europejskiej oraz nielimitowane rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe, a także nielimitowane SMS-y i MMS-y.

Standardowa cena tej oferty to 19,99 złotych, jednak w ramach trwającej do 3 czerwca 2022 roku promocji można kupić ją na zdecydowanie bardziej opłacalnych warunkach. W przypadku zawarcia umowy na 24 miesiące, klient przez pierwsze trzy miesiące (pełne okresy rozliczeniowe) będzie płacił tylko po 1 złotówce, a przez pozostałe 21 miesięcy po 14,99 złotych.

źródło: Vectra

Oznacza to, że średnio za jeden miesiąc wyjdzie ~13,24 złotych – żaden inny operator nie jest w stanie przebić tej oferty. Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Vectry, którzy nie zalegają z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych. Firma korzysta z zasięgu Play.

Regulamin promocji Vectra WL22: TELEFONIA KOMÓRKOWA – 3 MIES. PO 1 ZŁ (PDF)

Cennik usług mobilnych Vectra S.A. (PDF)

Regulamin szczegółowy świadczenia usług mobilnych przez Vectra S.A. (PDF)

Najtańsze oferty na abonament u innych operatorów (bez zobowiązania)

Jak zostało wspomniane, nikt nie jest obecnie w stanie przebić promocji Vectry, jednak mimo wszystko można kupić niedrogie oferty na abonament w innych sieciach, na przykład: