Kiedy premiera PlayStation 5 Pro? Sony jeszcze nie wie, TCL już tak

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że pod koniec maja 2022 roku ktoś będzie wspominał o edycjach „Pro” obecnej generacji konsol, a źródłem tych rewelacji będzie… prezentacja TCL w Polsce, poświęcona… nowym telewizorom.

Kiedy premiera PlayStation 5 Pro oraz nowych wersji Xbox Series S i series X? TCL podało spodziewany termin

Wyobrażam sobie zdziwienie dziennikarzy obecnych na konferencji TCL, którzy na co dzień pokrywają szeroko pojętą tematykę gamingu. Przychodzisz, żeby zobaczyć nowe telewizory chińskiego producenta, a tu nagle pojawia się slajd dotyczący generacji „9 i pół”, a na nim „PS5 Pro” i „Nowe Xbox Series S/X”. Taka właśnie sytuacja wydarzyła się na wczorajszej prezentacji TCL w Polsce.

Przedstawiciel firmy podczas prezentacji nowych telewizorów postanowił poświęcić chwilę na omówienie ostatnich generacji konsol. Nawet jeśli przymkniemy oko na niedopatrzenie, jakim jest pominięcie konsol od Nintendo, to lista prezentuje się bardzo ciekawie. Zaczyna się od 8. generacji z Xbox One i PS4 na czele, następnie przechodzi do „połowy generacji”, za co często uznaje się modele Xbox One S/X oraz PlayStation 4 Pro. Następnie mamy obecną, dziewiątą generację, a zaraz po niej zapowiedź nowych konsol na lata 2023/2024.

Co zaoferują PS5 Pro i nowe konsole Microsoftu?

Według prezentacji, nowe urządzenia od Sony i Microsoftu miałyby zapewnić rozgrywkę w 60-120 klatkach na sekundę, korzystając z rozdzielczości 2160p oraz oferować możliwość odtwarzania materiałów 8K. Pojawiła się nawet informacja o najnowszej karcie graficznej od AMD – Radeonie RX 7700 XT.

Część z Was z pewnością irytuje sytuacja, że PlayStation 5 i Xbox Series S|X są na rynku od dopiero półtora roku, a ludzie już snują plotki o „wersjach Pro”, „2.0” czy co tam innego mogłoby do głowy przyjść. Dla niektórych informacja podana przez TCL potwierdza, że nie tylko informatorzy i wróżbici przewidują premierę ulepszonych konsol na przyszły rok, ale również producenci.

Z drugiej strony, skoro już raz nowe, usprawnione urządzenia pojawiły się po ~4 latach od premiery „oryginałów”, to niewykluczone, że producenci ponownie po upłynięciu analogicznego okresu wyskoczą z PlayStation 5 Pro oraz Xboksem Series SS i XX.

Tymczasem zostawiam Was z tą informacją i wracam do kąta czekać na nową generację Nintendo Switcha…