Heyah ma nową ofertę na internet mobilny. Proste zasady, niska cena

Od kilku miesięcy klienci sieci Heyah mogą korzystać z oferty subskrypcyjnej na usługi głosowe z pokaźnym pakietem internetu. Teraz do portfolio marki dołącza podobnie skonstruowana taryfa na sam internet mobilny. Zasady są proste, a cena niska.

Korzystanie z usług na zasadzie subskrypcji staje się coraz popularniejsze. Użytkownicy cenią sobie przejrzystość zasad i brak umowy długoterminowej, dzięki czemu mogą zrezygnować w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Na podobny schemat postawiła również Heyah w nowej ofercie internetu mobilnego.

Nowa oferta na internet mobilny w Heyah 01

Oferta subskrypcyjna to żadna nowość w przypadku tej sieci, ponieważ od kilku miesięcy jej klienci mogą wykupić taryfę za 19,99 złotych miesięcznie, w ramach której otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB internetu w kraju (2,39 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Do skorzystania z niej zachęca promocja, dzięki której nowi subskrybenci zapłacą za pierwszy miesiąc tylko jedną złotówkę. Aktywacja jest bezpłatna (jej koszt to 0 złotych).

Teraz portfolio marki-córki T-Mobile wzbogaciło się o ofertę internetu mobilnego, również na zasadzie subskrypcji. Ona także kosztuje 19,99 złotych miesięcznie, ale w jej ramach klient otrzymuje co miesiąc pakiet 50 GB transferu (w Polsce; w roamingu w Unii Europejskiej 2,39 GB).

Ponadto dla osób, którym zdarza się wykorzystać więcej gigabajtów, operator przygotował pakiet 5 GB na 30 dni za 10 złotych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

T-Mobile podkreśla, że jest to oferta wyłącznie internetowa, na dodatek dostępna tylko przez stronę internetową sieci Heyah. Aby z niej skorzystać, należy się zarejestrować lub zalogować na wspomnianej przed chwilą witrynie, a następnie potwierdzić swoją tożsamość i podpiąć kartę płatniczą, z której pobierana będzie co miesiąc opłata za subskrypcję.

Następnie należy ustalić swój nowy, unikalny i łatwy do zapamiętania numer przypisany do internetu mobilnego oraz wybrać metodę dostawy, która jest w pełni bezpłatna. Po odebraniu karty SIM, operator aktywuje subskrypcję i zacznie pobierać opłatę za nią (co 30 dni kalendarzowych).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że klienci mogą wygodnie zarządzać swoimi usługami za pośrednictwem aplikacji Moja Heyah na urządzenia mobilne, dostępnej w Sklepie Google Play, App Store i AppGallery.