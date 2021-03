Heyah 01 startuje z nową ofertą subskrypcyjną. Pierwszy miesiąc za złotówkę!

Heyah niewątpliwie zrewolucjonizowała polski rynek telekomunikacyjny. Sieć swój złoty okres ma jednak już dawno za sobą i od niedawna intensywnie stara się dopasować do aktualnie panujących warunków i konkurencji. Pomoże jej w tym nowa oferta subskrypcyjna Heyah 01.

W lipcu 2020 roku Heyah wprowadziło na rynek niespotykaną u innych operatorów ofertę Heyah 01 na kartę, w której klient płaci(ł) za usługi co drugi miesiąc – za 39 złotych dostawał na dwa miesiące nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB internetu (co miesiąc).

Nowa oferta subskrypcyjna w Heyah 01 – cennik

Dziś T-Mobile poinformowało o odświeżeniu taryfy Heyah 01. Zmian w zasadzie jest niewiele, aczkolwiek są one zdecydowanie korzystne, ponieważ teraz oferta jest jeszcze prostsza i bardziej przejrzysta. I na dodatek przygotowano promocję na start dla nowych klientów!

Klient, który wykupi subskrypcję Heyah 01, za 19,99 złotych miesięcznie otrzyma do dyspozycji nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y (w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej), a także pakiet 20 GB internetu (w Unii Europejskiej 2,39 GB).

Aktywacja jest bezpłatna, a na dodatek nowi klienci w ramach promocji zapłacą za pierwszy miesiąc subskrypcji tylko jedną złotówkę. Jeśli nie zrezygnują z oferty, później operator będzie pobierał co miesiąc 20 złotych bez jednego grosza.

Ofertę można zamówić poprzez sklep internetowy Heyah. Klient może zarówno wybrać nowy numer, jak i przenieść obecnie posiadany. Użytkownik musi jednak zostać zweryfikowany – do dyspozycji ma potwierdzenie tożsamości online poprzez bankowość internetową lub u kuriera. W pierwszym przypadku daje to taką korzyść, że zamówiona karta może wówczas zostać dostarczona na przykład do Paczkomatu InPost.

Podczas składania zamówienia należy podać też dane karty, ponieważ jest to oferta subskrypcyjna i wszystkie należności pobierane są automatycznie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku na przykład Spotify czy Netflixa. Po odebraniu karty SIM, klient może też zainstalować aplikację Moja Heyah, aby zarządzać swoimi usługami i ewentualnie zmienić kartę płatniczą, podpiętą do konta abonenckiego.

Nowa oferta subskrypcyjna w Heyah 01 niewątpliwie jest atrakcyjną propozycją, jednak dla niektórych klientów ciekawsza może być oferta Orange Flex, z której można korzystać za połowę ceny przez trzy miesiące.