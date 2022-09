Nie kupuj iPhone’a 14 Pro – Motorola da Ci flagowego Snapdragona, aparat 200 Mpix z OIS i ładowanie 125 W w dużo niższej cenie!

Trudno nie kibicować Motoroli, gdy produkuje tak świetne i konkurencyjne smartfony. Dzisiaj porozmawiamy o serii motorola edge 30, gdyż ta rozszerzyła się dziś aż o trzy nowe modele. Cóż do zaoferowania może mieć ta trójka wspaniałych? Przekonajcie się razem ze mną, skrupulatnie przeglądając jej parametry, ceny i szczegóły dostępności w Polsce.

motorola edge 30 neo – kompaktowość bez kompromisów

Patrząc na dość niską cenę tego smartfona – zaledwie 1899 złotych – najbardziej zastanawia mnie tu aparat. Miałem już wcześniej w rękach moto g82 5G, która nawet dziś jest tańsza od modelu motorola edge 30 neo zaledwie o 300 złotych. Czy 64 Mpix w głównym obiektywie spowoduje znaczącą różnicę względem 50 Mpix w starszym urządzeniu? Z pewnością, jeśli wspomnimy o optycznej stabilizacji obrazu. Intryguje też mocny przedni aparat, z aż 32 Mpix na pokładzie. Fotografia to element tego kompaktowego urządzenia, które z chęcią zbadałbym przy potencjalnych testach.

A naprawdę jest co tutaj badać. Wrażenie robi przede wszystkim ekran pOLED – technologia LG jednak znajduje tu jakieś zastosowanie – mogący pochwalić się częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz. No i co najważniejsze, zaskakująco szybkie ładowanie 68 W, z dodatkowym wsparciem dla bezprzewodowego ładowania 5 W. Cieszy mnie, że smartfony poniżej progu 2000 złotych obsługują już takie tempo przekazywania energii.

Z ważniejszych funkcji warto wymienić normę odporności IP52, niezmienne wsparcie dla technologii Dolby Atmos oraz czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. To wszystko aż w czterech kolorach: czarnym, opalizującym białym, zielonym i fioletowym. Prawdopodobnie najbardziej opłacalny wybór z całej trójki smartfonów. No i spójrzcie na ten piękny fiolet!

motorola edge 30 neo (źródło: motorola)

motorola edge 30 fusion – prawie jak flagowiec

Przeskok na cenę 2999 złotych wskazuje, że to urządzenie nie lubi chodzić na ustępstwa. Wystarczy tylko rzucić okiem na specyfikację tego potwora – ekran 6,55″ pOLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz, tutaj już wzbogacony o Endless Edge – wykończenie, które pozwala wykorzystać jak najwięcej miejsca między ekranem i ramką, tak, by zapewnić jak najlepsze wrażenia wizualne.

Dalej jest jeszcze lepiej – Snapdragon 888+, głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos, a także – ciągle imponujące – szybkie ładowanie 68 W z akumulatorem o nieco większej pojemności, bo 4400 mAh. Jednocześnie jednak motorola edge 30 fusion dzieli zbyt wiele cech z tańszą motorola edge 30 neo, by mówić tu o zabawie we flagowca. Do tego zbliżają chociażby kolory, bo aż trzy: czarny, niebieski oraz opalizujący biały.

Główny aparat ma 50 Mpix i także optyczną stabilizację obrazu. Obok są jeszcze 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i sensor do pomiaru głębi. Wydawać by się mogło, że najwięcej tu kosztuje procesor. Tylko właśnie, czy ta specyfikacja rzeczywiście potrzebuje jednego z najlepszych układów od Qualcomma? Jest to niewątpliwie zagadka, nad którą zdecydowanie warto się kiedyś pochylić.

motorola edge 30 fusion (źródło: motorola)

motorola edge 30 ultra – bez granic, bez limitów

Przy ostatnich ogłoszeniach Apple – zobacz ceny iPhone’a 14 w Polsce, można pomyśleć, że oferta marki Motorola to wręcz promocja. W cenie 4449 złotych dwa parametry przykuwają szczególną uwagę – aparat oraz akumulator. Ten pierwszy to potężne 200 Mpix w głównym obiektywie, także z optyczną stabilizacją obrazu. Jemu akompaniuje ultraszeroki sensor o rozdzielczości 50 Mpix. To jednak ciągle nie wszystko, ponieważ jest i trzeci aparat – portretowy. Już z 12 Mpix na pokładzie oraz podwójnym teleobiektywem powinien zaoferować fantastyczne możliwości przy tworzeniu fotografii portretowej.

Wspomniałem też o akumulatorze – 4610 mAh nie jest wielką rewolucją względem powyżej opisywanych modeli. Jest nią natomiast szybkość ładowania – aż 125 W! Urządzenie jest również w stanie przyjmować aż 50 W w ładowaniu bezprzewodowym, a nawet udostępniać do 10 W energii innym smartfonom, jeśli tylko te też obsługują bezprzewodowe ładowanie.

Oprócz tego, to również największy smartfon z całej trójki – aż 6,67-calowy ekran, także wspierający częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz. Ten smartfon znajdzie też świetne zastosowanie w grach – częstotliwość odświeżania dotyku 360 Hz to niesamowita przewaga, chociażby w strzelankach.

W połączeniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mamy do czynienia z bestią, nieznającą żadnych granic. To również jedyny smartfon z trójki, który zawiera edge lights – diody na krawędziach, które przekazują informacje o powiadomieniach bez zerkania na ekran urządzenia. Do wyboru będą dwa kolory: stalowoszary oraz biały.

Trzeba to oddać – motorola edge 30 ultra wygląda na sprzęt dla profesjonalistów (źródło: motorola)

Specyfikacja i dostępność urządzeń

Jak prezentuje się dostępność nowych smartfonów marki Motorola w Polsce? Cóż, nie jest najgorzej. Każdy z modeli zakupicie u operatorów Play i Plus, a także w sklepach sieci RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz – tylko w sieci – przez Amazon.

Zanim przejdziemy do promocji, ostatni rzut oka na pełną specyfikację wszystkich trzech urządzeń z nowej serii motorola edge:

model motorola edge 30 neo motorola edge 30 fusion motorola edge 30 ultra ekran 6,28″ pOLED FHD+, częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz 6,55″ Endless Edge, FHD+, HDR10+, częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz 6,67″ Endless Edge FHD+, HDR10+, częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz, częstotliwość odświeżania dotyku 360 Hz procesor Snapdragon 695 5G Snapdragon 888+ 5G Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 619 Adreno 660 Adreno 730 RAM 8 GB 8 GB 12 GB pamięć 128 GB 128 GB 256 GB system Android 12 Android 12 Android 12 aparat główny: 64 Mpix, f/1.8, optyczna stabilizacja obrazu

ultraszeroki: 13 Mpix, f/2.2, wsparcie dla makro i głębi główny: 50 Mpix, f/1.8, optyczna stabilizacja obrazu

ultraszeroki: 13 Mpix, f/2.2, wsparcie dla makro

dodatkowy sensor głębi główny: 200 Mpix, f/1.9, optyczna stabilizacja obrazu

ultraszeroki: 50 Mpix, f/2.2, wsparcie dla makro

portretowy: 12 Mpix (2x teleobiektyw), f/1.6 aparat przedni 32 Mpix, f/2.4 32 Mpix AF, f/2.45 60 Mpix, f/2.2 bateria 4020 mAh, szybkie ładowanie 68 W, ładowanie bezprzewodowe 5 W 4400 mAh, szybkie ładowanie 68 W 4610 mAh, szybkie ładowanie 125 W, ładowanie bezprzewodowe do 50 W, udostępnianie energii 10 W 5G TAK TAK TAK Nawigacja GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo NFC TAK TAK TAK USB USB Typu C 3.1 USB Typu C 3.1 USB Typu C 3.1, DisplayPort 1.4, microSD NIE NIE NIE dual SIM TAK TAK TAK 3,5 mm jack audio NIE NIE NIE głośniki stereo, Dolby Atmos stereo, Dolby Atmos stereo, Dolby Atmos biometria czytnik linii papilarnych, umieszczony pod ekranem czytnik linii papilarnych, umieszczony pod ekranem czytnik linii papilarnych, umieszczony pod ekranem wymiary 152,9×71,2×7,75 mm 158,48×71,99×7,45 mm 161,76×73,5×8,39 mm waga 155 gramów 175 gramów 198,5 grama norma odporności IP52 IP52 IP52

Specjalna wyprzedaż odbędzie się od 9 września, od godziny 9:00, do 11 września, do 23:59. Obejmie ona dwa urządzenia: motorola edge 30 fusion, którą kupicie 300 złotych taniej, czyli za 1599 złotych, a także motorola edge 30 ultra, przecenioną o 500 złotych. W tym krótkim okresie jej cena wyniesie 3999 złotych.

Promocje również nie ominą model motorola edge 30 neo. Kupując ten smartfon do końca września, możecie z nim otrzymać Lenovo Smart Clock 2 – zegarek, który obsługuje ładowanie indukcyjne. W sam raz, by przetestować funkcję najtańszego smartfonu marki Motorola.

No to jak, któraś z tych motek zrobiła na Was wrażenie?