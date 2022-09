Snapchat+ w końcu trafił do Polski!

Jeśli wyczekujecie premiery płatnej usługi premium Snapchat+ w Polsce, to mam dla Was dobre wieści. Od dziś każdy użytkownik mieszkający w kraju nad Wisłą może wykupić sobie subskrypcję. Jakie są ceny?

Płatny Snapchat nareszcie w Polsce

Chociaż usługa Snapchat+ miała swoją globalną premierę już w czerwcu 2022 roku, to była ograniczona tylko do wybranych krajów. Ich lista z każdym miesiącem się powiększała o kolejne pozycje, ale nikt nie wiedział, kiedy pojawi się na niej Polska.

Nasz kolega z redakcji, Mariusz Czaplewski, zauważył dzisiaj nową opcję w aplikacji Snapchat. Jest to długo wyczekiwana możliwość wykupienia subskrypcji premium Snapchat+, dającej dostęp do wielu ekskluzywnych, eksperymentalnych i przedpremierowych funkcji.

(fot. Mariusz Czaplewski – Tabletowo.pl)

Aby wykupić dostęp do Snapchat+, należy wyszukać jego nazwę lupką. Niektórym okienko przekierowujące do zakupu pojawiło się również w zakładce profilu. Po tapnięciu w przycisk ze złotym duszkiem zostaniecie przeniesieni do okna wyboru planu subskrypcji.

Ile kosztuje Snapchat+?

Płatna subskrypcja dostępna jest w formie dwóch planów: miesięcznego i rocznego. Wybierając ten drugi, użytkownik może dostać rabat, którego wysokość zdaje się być generowana zależnie od osoby, gdyż Mariusz dostał 14% zniżki, a w mojej aplikacji widniała wartość 16%.

(fot. Mateusz Szymański – Tabletowo.pl) (fot. Mariusz Czaplewski – Tabletowo.pl)

Jest też możliwość przetestowania usługi przez tydzień za darmo poprzez włączenie siedmiodniowego okresu próbnego. Aplikacja wymaga jednak posiadania podpiętej karty debetowej lub kredytowej do Portfela Google lub Apple Pay. Możemy wówczas korzystać ze wszystkich funkcji dla płacących, a po tygodniu zostaną pobrane z naszej karty środki potrzebne do opłacenia rocznej subskrypcji, dlatego lepiej anulować ją na czas, jeśli nie chcemy zapłacić ponad 200 złotych.

Jeśli natomiast chodzi o ceny, to za miesiąc subskrypcji przyjdzie użytkownikom zapłacić 20,99 złotych, natomiast opłata za plan roczny jest zależna od promocji, którą zaoferuje Snapchat. Normalnie cena powinna wynieść 251,88 złotych (dwunastokrotność opłaty za plan miesięczny), ale ja musiałbym zapłacić tylko 209,99 złotych za sprawą zniżki. Mariusz potrzebowałby natomiast wydać nieco więcej, bo 214,99 złotych.

Czy uważacie, że taka kwota jest odpowiednia za bonusowe funkcje, których lista jest ciągle rozszerzana przez twórców aplikacji? Czy może myślicie, że zmiany, które są w większości kosmetyczne, nie są warte żadnych pieniędzy? Według oficjalnych danych, ponad milion ludzi już zdecydowało, że taka subskrypcja ma sens i płaci za jej wykupienie. A Wy, skusicie się?