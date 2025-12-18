Nie zaglądaj do aplikacji Lidla i Rossmanna. Możesz się przerazić

Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji Lidl Plus lub Rossmanna lepiej do nich nie zaglądaj. Możesz się przerazić tak jak ja.

Lidl pokaże, ile zaoszczędziłeś w 2025 roku, ale nie tylko to…

Wygląda na to, że podsumowania 2025 roku zdają się nie mieć końca, a teraz swoich sił spróbowały dwa popularne sklepy w Polsce. Dziś rano, zerkając na oferty aplikacji Lidl Plus, w miejscu zdrapek, karuzeli i innych ofert „dedykowanych dla mnie”, zauważyłam tajemniczą zakładkę Podsumowanie roku Lidl Plus. Niewiele myśląc – odważnie kliknęłam Rozpocznij, a moim oczom ukazało się coś, czego chyba nie chciałam zobaczyć.

Niemiecka sieć handlowa przygotowała dla użytkowników aplikacji podsumowanie zakupów zrobionych w 2025 roku. Stworzono je w oparciu o dane zebrane w okresie od 1 stycznia do 13 grudnia 2025 roku. Zaczęło się całkiem nieźle – dowiedziałam się, że moje Zaangażowanie wyniosło 94%. Jak można przeczytać w aplikacji – wskaźnik ten szacowany jest w oparciu o aktywność z kuponami i ofertami.

Podsumowanie 2025 roku w aplikacji Lidl Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Dalej dowiesz się jak często robiłeś zakupy w Lidlu w poszczególnych miesiącach, a także poznasz kwotę, jaką udało Ci się zaoszczędzić korzystając z kuponów i ofert Lidl Plus – u mnie to prawie 1500 złotych. Sklep wskaże też Twoje top trzy ulubionych produktów, a także pozwoli Ci wybrać kategorię, w której podaruje Ci nowy kupon.

Ponadto podsumowanie 2025 w Lidl Plus zaprezentuje Twoje ulubione kategorie, liczbę odsłon gazetek, inspiracji, a nawet to, ile razy ładowałeś swojego elektryka pod Lidlem. Zostaniesz też okrzyknięty wybranym tytułem – ja np. zostałam Lokalną legendą.

Podsumowanie 2025 roku w aplikacji Lidl Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Rossmann też postanowił Cię „podsumować” w aplikacji

Podobne podsumowanie 2025 roku w aplikacji przygotował również Rossmann. Dowiesz się z niego m.in. ile razy odwiedziłeś sklep tej sieci w ciągu roku oraz jakie są Twoje trzy ulubione kategorie produktowe. Aplikacja wskaże także średnią wartość Twojego koszyka, ulubiony produkt, liczbę rzeczy zakupionych w promocji, a nawet czas poświęcony na scrollowanie aplikacji.

Rossmann odpowie też na pytanie A co Twoje zakupy mówią o Tobie? – ja np. pozostałam Specem od porządków (polemizowałabym)… Dowiesz się też, jakie jest Twoje Rossmannowe słowo roku – w moim przypadku to kubek 🤦‍. Aplikacja wylosuje też formę życzeń na 2025 rok.

Podsumowanie 2025 roku w aplikacji Rossmann (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Podsumowania 2025 – na tych platformach sprawdzisz, jaki był Twój rok

Nie jestem zwolennikiem rocznych podsumowań, ale przyznacie chyba, że napływają one z wielu stron i – siłą rzeczą – kusi, aby się z nim zapoznać. Sporo serwisów i firm zaanonsowało już, podsumowania na 2025 rok.

Możesz sprawdzić m.in.: