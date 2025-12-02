YouTube Recap 2025 już jest. Dostarcza sporo ciekawostek

Spotify Wrapped, ale z filmami. Oto YouTube Recap 2025, czyli filmowe podsumowanie roku.

YouTube Recap 2025 dostarczy dużo ciekawostek

Z pewnością wiele osób czeka na debiut Spotify Wrapped 2025. Tymczasem jest już dostępne YouTube Music Recap 2025 – dodam, że dziś podsumowanie wreszcie pojawiło się i u mnie, więc pewnie też u wielu innych Polaków. Co więcej, można także sprawdzić Amazon Music Delivered 2025.

Muzyczne podsumowania to jednak nie koniec. Właśnie ogłoszony został YouTube Recap 2025, w którym znajdziemy zestawienie danych na temat aktywności na jednej z najpopularniejszych platform z filmami.

Użytkownicy zobaczą do 12 różnych kart, które wyróżnią ich ulubione kanały, zainteresowania, a nawet pokażą ewolucję nawyków oglądania lub typ osobowości. To wszystko na podstawie obejrzanych filmów, a także tych, które zostały polubione.

źródło: YouTube

Dodatkowo, jeśli użytkownik słuchał dużo muzyki, w podsumowaniu znajdzie najczęściej wybieranych artystów i utwory. Pojawi się też informacja o słuchanych gatunkach i podcastach, a nawet dane z YouTube Music.

Od dziś YouTube Recap 2025 dostępny jest dla osób z Ameryki Północnej, natomiast w najbliższych dniach ma być udostępniany w kolejnych regionach. Warto zaznaczyć, że podsumowanie pojawi się w języku polskim, aczkolwiek dokładny termin nie jest znany.

Czego słuchali użytkownicy YouTube w 2025 roku?

W trakcie oczekiwania na YouTube Recap 2025 sprawdźmy, co było popularne na YouTube w kończącym się roku. Jeśli chodzi o muzykę, zestawienie TOP 10 prezentuje się w następujący sposób:

Bruno Mars, Lady Gaga – Die With A Smile Rosé, Bruno Mars – APT. HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – Golden Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – Soda Pop Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – Your Idol Victor Valverde, Jr Torres – El Mayor de los Ranas HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – How It’s Done Alex Warren – Ordinary Kendrick Lamar, SZA – Luther Kendrick Lamar – tv off

Z kolei najpopularniejsze utwory w YouTube Shorts to:

Forrest Frank – YOUR WAY’S BETTER ATLXS – Passo Bem Solto (Slowed) Black Eyed Peas – Rock That Body Connie Francis – Pretty Little Baby Joyful – Chess Doechii – Anxiety Skrilla – Doot Doot (6 7) Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – Soda Pop Jiandro (feat. ola.wav) – Confess your love Billie Eilish – Ocean Eyes

Mogę tylko wspomnieć, że moje podsumowanie w YouTube Music w ogóle nie pokrywa się z tymi zestawieniami. Może po prostu nie nadążam już za obecnymi trendami.