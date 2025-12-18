Już nie trzeba wybierać. Google kończy z kompromisem w AI

Oto Gemini 3 Flash. Model, który – według firmy Google – kładzie kres konieczności poszukiwania kompromisu pomiędzy dużymi, zaawansowanymi modelami, a szybkimi, ale oferującymi dużo mniejsze możliwości.

Google wypuszcza Gemini 3 Flash, łącząc możliwości z wydajnością

Firma Google wypuściła Gemini 3 w listopadzie 2025 roku, wprowadzając na rynek zaawansowany model Gemini 3 Pro. Teraz, miesiąc później, rodzina powiększyła się o model Gemini 3 Flash, dla którego priorytetem jest szybkość.

W Gemini 3 Pro firma Google wniosła zdolność rozumowania multimodalnego na wyższy poziom (określany jako doktorancki), oferując równocześnie świetne możliwości kodowania oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu nauk ścisłych. Na tym fundamencie stworzony został model Gemini 3 Flash, priorytetowo traktujący wydajność i efektywność ekonomiczną.

Jeśli chodzi o rozumowanie, Gemini 3 Flash osiąga minimalnie gorsze wyniki niż Gemini 3 Pro: 90,4% w GPQA Diamond i 33,7% w Humanity’s Last Exam (vs 91,9% i 37,5%), ale wciąż lepsze niż Gemini 2.5 Pro (86,4% i 21,6%), jak i konkurencyjne GPT-5.1 (88,1% i 26,5%).

Gemini 3 Flash w porównaniu z innymi modelami (źródło: Google)

Dla zwykłych użytkowników są to wartości w zupełności wystarczające, a najlepsze jest to, że są osiągalne przy bardzo dużej szybkości i stosunkowo niskich kosztach – model Gemini 3 Flash jest, ponoć, 3 razy szybszy niż Gemini 2.5 Flash, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Ta ostatnia wynosi 50 centów za milion tokenów wejściowych i 3 dolary za milion tokenów wyjściowych.

Mało tego – pomimo wyższej wydajności i niższych kosztów, w niektórych zadaniach Gemini 3 Flash radzi sobie nawet lepiej niż Gemini 3 Pro. Jednym z przykładów jest iteracyjne programowanie. Niczego nie można też zarzucić modelowi w kontekście analizy wideo.

Model Gemini 3 Flash dostępny dla wszystkich

Od dzisiaj model Gemini 3 Flash jest dostępny dla:

programistów korzystających z Gemini CLI, Gemini API w Google AI Studio oraz platformy Google Antigravity,

przedsiębiorstw korzystających z Vertex AI i Gemini Enterprise,

a także wszystkich użytkowników aplikacji Gemini i Trybu AI w wyszukiwarce Google.

Dzięki integracji z wyszukiwarką i aplikacją każdy użytkownik może liczyć na dostęp do Gemini 3 za darmo. Firma Google zapowiada, że nowy model jest w stanie wyjaśniać zagadnienia w kilka sekund – zarówno poprzez wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania (z uwzględnieniem drobnych niuansów i wszystkich aspektów zapytania), jak i analizę wideo filmów oraz obrazów. Równie dobrze radzić ma sobie z generowaniem kodu – zamieniając pomysły w aplikacje.

Gemini 3 Flash wdrażany jest do Trybu AI w wyszukiwarce jako domyślny model – zmiana ta falami będzie stawać się faktem na całym świecie. W efekcie użytkownicy mogą liczyć na lepiej przemyślane i dopasowane, a także prawidłowo sformatowane odpowiedzi, dostarczane niemalże w czasie rzeczywistym.