YouTube Music Recap 2025 już dostępne. AI podsumuje Twój rok

Pod koniec roku wszyscy czekają na swoje cyfrowe rozliczenie z czasem – szczególnie na zbliżające się wielkimi krokami Spotify Wrapped. Tym razem jednak pierwsze skrzypce gra YouTube Music, bo część użytkowników już widzi w aplikacji własne podsumowanie 2025 roku. Reszta jest dosłownie o kilka tapnięć lub kilka dni od odkrycia, czego tak naprawdę słuchała przez ostatnie miesiące.

Co to jest YouTube Music Recap?

YouTube Music Recap to roczne podsumowanie w YouTube Music. To interaktywna historia w aplikacji, która z zebranych danych o słuchaniu układa opowieść o Waszym muzycznym roku. W praktyce to seria pełnoekranowych kart, które możecie przeklikać jak relacje na Instagramie, a potem zapisać jako obrazy i wrzucić do mediów społecznościowych.

Serwis zlicza czas słuchania, pokazuje najdłuższą serię dni z włączoną muzyką, wskazuje jeden najważniejszy utwór roku oraz kilka kolejnych pozycji. Na bazie tych danych tworzy też osobistą playlistę, którą można dodać do biblioteki i traktować jak muzyczny pamiętnik z ostatnich miesięcy. Jeśli np. całą wiosnę katowaliście pop, a latem odkryliście drum’n’bass, to dokładnie to zobaczycie w liście numerów.

W podsumowaniu znajdziecie również top wykonawców, gatunki oraz podcasty, które najczęściej towarzyszyły Wam w drodze do pracy czy podczas treningu. Co ważne, YouTube Music korzysta nie tylko z danych z samej aplikacji, ale też z historii odsłuchów muzycznych filmów w głównej aplikacji YouTube. Dzięki temu Recap obejmuje zarówno klasyczne audio, jak i klipy, które w rzeczywistości traktujecie jak zwykłe piosenki.

YouTube Music Recap 2025 już dostępne. Co nowego?

Platformy muzyczne prześcigają się w kolejnych funkcjach i podsumowaniach, a Spotify Wrapped 2025 jest już dosłownie za rogiem. Co w tym wyścigu proponuje YouTube Music Recap 2025?

Tegoroczne wydanie Recap nie ogranicza się do statycznych slajdów. Największą nowością jest panel z czatem opartym na Gemini (nie wiadomo jednak, czy jest to najnowsze Gemini 3), w którym możecie dopytać AI o swój gust i nawyki słuchania muzyki. Możecie poprosić o wyjaśnienie, jak zmieniały się Wasze gusta w ciągu roku – czy częściej wybieraliście spokojne brzmienia, czy raczej imprezowe – a nawet o to, by AI opisała Wasz rok w muzyce jako prognozę pogody albo wskazała, jakim muzycznym zwierzęciem jesteście.

Na tym jednak się nie kończy. W specjalnej sekcji o Waszym „muzycznym kumplu” YouTube Music wybiera jednego artystę, z którym spędziliście najwięcej czasu, i dorzuca kalendarz z dniami, gdy jego numery grały u Was w tle. Dla wielu melomanów to dość trzeźwiąca prawda o tym, że na chwilę włączony zespół w praktyce grał przez pół roku.

Kolejna karta to muzyczny paszport, czyli mapa pokazująca, z ilu krajów pochodzą artyści, których najczęściej odtwarzacie. To idealna funkcja dla tych, którzy lubią się chwalić, że nie ograniczają się do hitów z radia. Obok tego znajdziecie klasyczne zestawienia: top albumy, podcasty i gatunki oraz finałową grafikę, która zbiera wszystko w jednym kadrze.

Żeby zobaczyć własne podsumowanie, wystarczy otworzyć aplikację YouTube Music na smartfonie, stuknąć w ikonę profilu i wejść w zakładkę Your Recap (Twoje podsumowanie), gdzie czeka przycisk Get your Recap. Jeśli jeszcze go nie ma, to najpewniej jesteście w kolejce. Jedni mają wcześniej, inni później. Google udostępnia YouTube Music Recap 2025 stopniowo, podobnie jak w poprzednich latach.