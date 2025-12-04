Zdjęcia Google podsumują Twój 2025 rok i dadzą Ci sporo nowych możliwości

Rok 2025 powoli zmierza ku końcowi. Technologiczny gigant zapowiedział, że podsumuje Twoje fotograficzne wspomnienia z całego roku na platformie Zdjęcia Google. Nie mogę się doczekać.

Zdjęcia Google pokażą Ci, jaki był Twój 2025 rok

Mamy za sobą zaledwie kilka pierwszych dni grudnia 2025 roku, a jego podsumowania wydają się nie mieć końca. Wiele platform i firm prezentuje nasze korzystanie z serwisów na różne sposoby. Możecie już korzystać z podsumowań, takich jak:

Wygląda na to, że zbliża się czas kolejnego podsumowania – tym razem fotograficznego. Google Photos Recap ma stać się dostępne jeszcze w tym tygodniu (u mnie niestety nadal się nie pojawiło). Co więcej, technologiczny gigant z Mountain View wdraża nowe funkcje, dzięki którym spersonalizujesz swoje podsumowanie i jeszcze łatwiej podzielisz się nim z bliskimi i znajomymi.

Google Photos Recap 2025 – co zobaczysz w swoim podsumowaniu 2025 roku?

Oczywiście warunkiem automatycznego wygenerowania Google Photos Recap 2025 jest korzystanie z platformy Zdjęcia. Gdy otrzymasz już dostęp do tegorocznego podsumowania, znajdziesz je na samej górze aplikacji lub strony internetowej w tzw. karuzeli Wspomnień. Ponadto opcja ta zostanie przypięta do zakładki Kolekcje na cały grudzień 2025 roku.

Jak twierdzi firma, podsumowanie zawiera niezapomniane zdjęcia i chwile z Twojego roku. Taka „biblioteka” wybranych fotografii została połączona z grafiką i efektami filmowymi. Ponadto zobaczysz statystyki zdjęć robionych w ciągu roku, a także łączną ich liczbę czy osoby, które znajdowały się na ujęciach. Dodatkowo tegoroczne Google Photos Recap uzupełniono licznikiem selfie.

Użytkownicy z USA z włączonym asystentem Gemini w Zdjęciach mogą również zobaczyć hobby czy najważniejsze wydarzenia z 2025 roku. Google spełniło też prośby o możliwość ukrywania konkretnych osób lub zdjęć.

Technologiczny gigant z Mountain View da również użytkownikom jeszcze większe pole do popisu, jeśli chodzi o tworzenie własnych podsumowań oraz ich edytowanie za pomocą aplikacji CapCut. Ponadto łatwiejsze stanie się udostępnianie Podsumowania 2025 m.in. w Statusach WhatsApp.

Nowa, przydatna funkcja w Zdjęciach Google

Wygląda na to, że technologiczny gigant z Mountain View pracuje również nad innym zestawem funkcji w Zdjęciach. Autorzy z Android Authority odkryli, że w wersji aplikacji o numerze 7.56.0.839465534 pojawił się nowy pakiet narzędzi do retuszu twarzy.

Funkcja została nazwana Touch Up i ma pozwolić na edycję konkretnych elementów wizerunku twarzy – od oczu i zębów, aż po brwi czy usta. Opcja miałaby pojawić się w karcie Działania i oferować efekty, takie jak Smooth (wygładź), Under eyes (cienie pod oczami), Irises (tęczówki), Teeth (zęby), Eyebrows (brwi) i Lips (usta).

Zasada działania będzie bardzo prosta – po wybraniu danego efektu, wystarczy zaznaczyć dany element twarzy, a następnie dostosować jego intensywność za pomocą suwaka.