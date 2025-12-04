Google podsumowuje 2025 rok. Wiemy, czego szukaliście. Są zaskoczenia

Jak co roku firma Google przygotowała niezwykłą ucztę, w której raczy nas smakowitymi kąskami w postaci najpopularniejszych fraz wpisywanych w pole wyszukiwarki. Wielu można się było spodziewać, ale jest też parę… smaczków.
Rok 2025 w wyszukiwarce. Czego szukaliśmy w Google?
Przygotowane przez firmę Google podsumowanie wyraźnie wskazuje na to, że tematem numer jeden w Polsce w 2025 roku były wybory prezydenckie. Regularnie wpisywaliśmy w pole wyszukiwarki nazwiska kandydatów, dopytywaliśmy o daty i wyniki, a także chcieliśmy się dowiedzieć, jak zmienić miejsce głosowania.
Nie ograniczaliśmy się jednak do polskiego podwórka. Z dużą uwagą obserwowaliśmy także wydarzenia w Watykanie oraz konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Iranem. Zresztą wojna w ogóle była jednym z najczęściej poruszanych tematów przez użytkowników w Polsce.
Nie ma się jednak co łudzić, że interesowały nas wyłącznie poważne tematy. W rzeczywistości wśród haseł zyskujących popularność Labubu przegrało jedynie w z wyborami.
|Hasła zyskujące na popularności
|Polska
|Świat
|1.
|Wybory prezydenckie
|Zabójstwo Charliego Kirka
|2.
|Labubu
|Iran
|3.
|Wyniki wyborów
|Zamknięcie rządu USA
|4.
|Heweliusz
|Nowy papież wybrany
|5.
|Joanna Kołaczkowska
|Pożary w Los Angeles
|6.
|Karol Nawrocki
|Huragan Melissa
|7.
|Charlie Kirk
|Blokada TikToka
|8.
|Robert Prevost
|Zhoran Mandani wybrany
|9.
|Iran
|USAID
|10.
|Papież Franciszek
|Trzęsienie ziemi i tsunami na Kamczatce
Jeśli chodzi o ludzi, to – ponownie – najpopularniejsi okazali się dwaj główni kandydaci na prezydenta, czyli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, przedzieleni Robertem Prevostem, znanym obecnie jako papież Leon XIV. Kolejne dwa miejsca w tym rankingu zajęli Justyna Steczkowska i Grzegorz Braun.
Szukaliśmy także informacji na temat osób, które odeszły: Joanny Kołaczkowskiej, Charliego Kirka (którego zabójstwo było najpopularniejszym tematem na świecie), Papieża Franciszka, Ozzy’ego Osbourne’a czy Diogo Joty.
|Najczęściej wyszukiwani ludzie w Polsce
|Najczęściej wyszukiwani ludzie, którzy odeszli
|Najczęściej wyszukiwani ludzie ze świata polityki
|Najczęściej wyszukiwani ludzie sportu
|Najczęściej wyszukiwani aktorzy
|1.
|Karol Nawrocki
|Joanna Kołaczkowska
|Karol Nawrocki
|Jan Uran
|Jacek Kopczyński
|2.
|Robert Prevost
|Charlie Kirk
|Rafał Trzaskowski
|Amanda Anisimova
|Maciej Musiał
|3.
|Rafał Trzaskowski
|Papież Franciszek
|Grzegorz Braun
|Andre Silva
|Filip Gurłacz
|4.
|Justyna Steczkowska
|Ozzy Osbourne
|Adrian Zandberg
|Agata Wróbel
|Martyna Byczkowska
|5.
|Grzegorz Braun
|Diogo Jota
|Joanna Senyszyn
|Mateusz Gamrot
|Grażyna Szapołowska
Przejdźmy tymczasem do kultury. W Polsce wśród seriali największym zainteresowaniem cieszył się rodzimy Heweliusz. Wygrał ze Squid Game i (również polskim) Wzgórzem psów. W rankingu filmowym natomiast królowały: Dom dobry (Wojciecha Smarzowskiego), Konklawe i Minecraft.
Jeśli zaś chodzi o muzykę, to największe emocje wzbudzały koncerty Pitbulla, Quebonafide i (planowany na przyszły rok) The Weeknd. Warto odnotować również obecność Konkursu Chopinowskiego w TOP 5.
|Filmy w Polsce
|Filmy na świecie
|Seriale w Polsce
|Seriale na świecie
|Koncerty w Polsce
|1.
|Dom dobry
|Anora
|Heweliusz
|Potwory Sezon 3 –
Historia Eda Geina
|Pitbull
|2.
|Konklawe
|Superman
|Squid Game
|Squid Game 3
|Quebonafide
|3.
|Minecraft
|Minecraft: Film
|Wzgórze psów
|Dojrzewanie
|The Weeknd 2026
|4.
|Druga Furioza
|Thunderbolts*
|1670
|Rozdzielenie
|The Neighbourhood
|5.
|Bridget Jones: Szalejąc za
facetem
|Grzesznicy
|Dojrzewanie
|Tego lata stałam się
piękna
|Chopinowski 2025
Jak zwykle jednak najciekawsze wydają się pytania ogólne. W tym roku nagminnie pytaliśmy Google o to, ile kolan na koń i ile zarabia prezydent Polski, ile kosztuje F16 i Labubu, co to snus i jak zrobić dobrą kiełbasę, gdzie pasikonik ma uszy i jak jeść kasztany, a także kim jest deponent (jakby co: to ktoś, kto składa depozyt).
To tylko te najpopularniejsze. Całe zestawienie skrywa jeszcze więcej ciekawostek. Spójrz…
Ile kosztuje…?
- F16
- Labubu
- zestaw Minecraft w McDonald’s
- burger Drwala
- 100 g złota
- przegląd auta
- iPhone 17
- bilet na koncert Pitbulla
- Wojanek
- szczepionka na krztusiec
Ile…?
- kolan ma koń
- zarabia prezydent Polski
- palców ma kot
- wymion ma krowa
- jest powiatów w Polsce
- miejsc ma Tauron Arena Kraków
- trwa konklawe
- miast jest w Polsce
- trwa kadencja prezydenta
- osób przeżyło katastrofę Heweliusza
Ile lat ma / miał…
- Karol Nawrocki
- nowy papież
- Rafał Trzaskowski
- Wojan
- Grażyna Szapołowska
- Ewa Minge
- Sławomir Mentzen
- Jan Paweł II jak został papieżem
- Melania Trump
- Barbara Bursztynowicz
Co to…?
- snus
- Szon Patrol
- polucja
- wotum zaufania
- late poll
- Labubu
- KPO
- za Święto 11 listopada
- ablacja
- 67
Co robi…
- papież
- żona Karola Nawrockiego
- Will Smith w Polsce
- żona Rafała Trzaskowskiego
- snycerz
- mąż zaufania
- Tomasz Wolny
- cytrulina
- kura
- Andrzej Duda
Kiedy…
- wybory prezydenckie
- druga tura wyborów
- wyniki wyborów prezydenckich
- konklawe
- debata Mentzen Trzaskowski
- gra Iga Świątek
- pogrzeb papieża Franciszka
- drugi sezon 1670
- będzie debata prezydencka
- gra Kamil Majchrzak
Jak…?
- zmienić miejsce głosowania
- zmarł Avicii
- zamontować drzwi wewnętrzne
- sprawdzić gdzie głosować
- usunąć rdzę z metalu
- położyć panele podłogowe
- złożyć komputer PC
- fugować płytki
- podłączyć gniazdko elektryczne
- zbudować wędzarnię ogrodową
Jak zrobić…?
- dobrą kiełbasę
- tynk mozaikowy
- palmę wielkanocną
- domowe SPA
- naturalne maseczki na twarz
- makijaż permanentny brwi
- ciasteczka ze Squid Game
- bramę garażową uchylną
- zrzut ekranu w telefonie
- dobre espresso w domu
Czy…?
- 11 lipca jest dniem wolnym od pracy
- zaskroniec mruga
- w Wielką Sobotę można jeść mięso
- papież Franciszek żyje
- będzie wojna
- 2 maja sklepy są otwarte
- wybrano papieża
- Wielki Piątek jest wolny od pracy
- religia wlicza się do średniej
- metro już działa
Dlaczego…?
- Izrael zaatakował Iran
- zatonął Heweliusz
- Los Angeles płonie
- Golden zabił Kaszuba
- Indian nazywamy Indianami
- umieramy
- Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina
- kobiety uprawiają ogrody
- tyle policji w Warszawie
- TikTok znika z USA
Kto…?
- wygrał Eurowizję
- wygrał wybory prezydenckie
- został nowym papieżem
- jest prezydentem Polski
- wygra wybory
- napisał hymn Polski
- odpadł z Tańca z gwiazdami
- wygrał Złotą Piłkę
- wygrał Konkurs Chopinowski 2025
- wygrał debatę
Kto to…?
- deponent
- sutener
- Natsu
- predator
- Maciej Maciak
- demagog
- nepodziecko
- Maria Jeleniewska
- jest sapioseksualista
- Magic Mars
Gdzie…?
- pasikonik ma uszy
- kupić ciasto kataifi
- kręcono „Wzgórze Psów”
- spadły drony w Polsce
- jest Zbigniew Ziobro
- jest Zybork
- będzie pochowany papież Franciszek
- wynaleziono margarynę
- kupić ciasto filo
- leży Bazylea
Jak jeść…?
- kasztany jadalne
- kumkwat
- rambutan
- tamarillo
- mangostan
- pomelo
- nasiona chia
- figę świeżą
- kaki
- mango
Cena…
- Labubu
- iPhone 17
- Thermomix 7
- Microlino
- Steam Machine
- RTX 5070
- Nintendo Switch 2
- F16
- XRP
- Dacia Bigster
Tekst piosenki…
- Najwięcej witaminy
- Gaja
- Nie ma fal
- Sigma Boy
- APT
- Genziara
- Golden
- Pij Wojanka
- Zostań moją przyjaciółką
- G.O.A.T
Przepis na…
- dubajską czekoladę
- żurek wielkanocny
- kasztany jadalne
- babkę wielkanocną
- karkówkę z grilla
- sałatkę jarzynową
- powidła śliwkowe
- golonkę w piwie
- żeberka w miodzie
- syrop z czarnego bzu
Jak przygotować…?
- ścianę do malowania
- kurki do jajecznicy
- rabarbar do ciasta
- fasolkę szparagową do mrożenia
- się do rezonansu
- stek
- ziemię pod truskawki
- szparagi
- kasztany
- mięso na burgery
Dieta…
- SIRT
- na masę mięśniową
- Adele
- bracia Rodzeń
- imitująca post
- planetarna
- odchudzająca jadłospis
- dla cukrzyka typu 2
- na obniżenie cholesterolu
- przy wysokim ciśnieniu
Memy…
- Karol Nawrocki
- Rafał Trzaskowski
- Joanna Senyszyn
- tłusty czwartek pączki
- po wyborach
- debata
- Grzegorz Braun
- KPO
- Sławomir Mentzen
- cóż szkodzi obiecać
Definicja…
- faszyzm
- produkty turystyczne
- gaslighting
- zamach stanu
- sharenting
- wykroczenie
- nepodziecko
- spółka nieruchomościowa
- karta graficzna
- satyra
Co oznacza…?
- żałoba narodowa
- 67
- tralalero tralala
- sybau
- mayday
- wotum zaufania dla rządu
- skrót KPO
- zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci
- azizam
- artykuł 4. NATO
I jak? Czy coś Cię zaskoczyło?