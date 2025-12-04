Google podsumowuje 2025 rok. Wiemy, czego szukaliście. Są zaskoczenia

Jak co roku firma Google przygotowała niezwykłą ucztę, w której raczy nas smakowitymi kąskami w postaci najpopularniejszych fraz wpisywanych w pole wyszukiwarki. Wielu można się było spodziewać, ale jest też parę… smaczków.

Rok 2025 w wyszukiwarce. Czego szukaliśmy w Google?

Przygotowane przez firmę Google podsumowanie wyraźnie wskazuje na to, że tematem numer jeden w Polsce w 2025 roku były wybory prezydenckie. Regularnie wpisywaliśmy w pole wyszukiwarki nazwiska kandydatów, dopytywaliśmy o daty i wyniki, a także chcieliśmy się dowiedzieć, jak zmienić miejsce głosowania.

Nie ograniczaliśmy się jednak do polskiego podwórka. Z dużą uwagą obserwowaliśmy także wydarzenia w Watykanie oraz konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Iranem. Zresztą wojna w ogóle była jednym z najczęściej poruszanych tematów przez użytkowników w Polsce.

Nie ma się jednak co łudzić, że interesowały nas wyłącznie poważne tematy. W rzeczywistości wśród haseł zyskujących popularność Labubu przegrało jedynie w z wyborami.

Hasła zyskujące na popularności Polska Świat 1. Wybory prezydenckie Zabójstwo Charliego Kirka 2. Labubu Iran 3. Wyniki wyborów Zamknięcie rządu USA 4. Heweliusz Nowy papież wybrany 5. Joanna Kołaczkowska Pożary w Los Angeles 6. Karol Nawrocki Huragan Melissa 7. Charlie Kirk Blokada TikToka 8. Robert Prevost Zhoran Mandani wybrany 9. Iran USAID 10. Papież Franciszek Trzęsienie ziemi i tsunami na Kamczatce

Jeśli chodzi o ludzi, to – ponownie – najpopularniejsi okazali się dwaj główni kandydaci na prezydenta, czyli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, przedzieleni Robertem Prevostem, znanym obecnie jako papież Leon XIV. Kolejne dwa miejsca w tym rankingu zajęli Justyna Steczkowska i Grzegorz Braun.

Szukaliśmy także informacji na temat osób, które odeszły: Joanny Kołaczkowskiej, Charliego Kirka (którego zabójstwo było najpopularniejszym tematem na świecie), Papieża Franciszka, Ozzy’ego Osbourne’a czy Diogo Joty.

Najczęściej wyszukiwani ludzie w Polsce Najczęściej wyszukiwani ludzie, którzy odeszli Najczęściej wyszukiwani ludzie ze świata polityki Najczęściej wyszukiwani ludzie sportu Najczęściej wyszukiwani aktorzy 1. Karol Nawrocki Joanna Kołaczkowska Karol Nawrocki Jan Uran Jacek Kopczyński 2. Robert Prevost Charlie Kirk Rafał Trzaskowski Amanda Anisimova Maciej Musiał 3. Rafał Trzaskowski Papież Franciszek Grzegorz Braun Andre Silva Filip Gurłacz 4. Justyna Steczkowska Ozzy Osbourne Adrian Zandberg Agata Wróbel Martyna Byczkowska 5. Grzegorz Braun Diogo Jota Joanna Senyszyn Mateusz Gamrot Grażyna Szapołowska

Przejdźmy tymczasem do kultury. W Polsce wśród seriali największym zainteresowaniem cieszył się rodzimy Heweliusz. Wygrał ze Squid Game i (również polskim) Wzgórzem psów. W rankingu filmowym natomiast królowały: Dom dobry (Wojciecha Smarzowskiego), Konklawe i Minecraft.

Jeśli zaś chodzi o muzykę, to największe emocje wzbudzały koncerty Pitbulla, Quebonafide i (planowany na przyszły rok) The Weeknd. Warto odnotować również obecność Konkursu Chopinowskiego w TOP 5.

Filmy w Polsce Filmy na świecie Seriale w Polsce Seriale na świecie Koncerty w Polsce 1. Dom dobry Anora Heweliusz Potwory Sezon 3 –

Historia Eda Geina Pitbull 2. Konklawe Superman Squid Game Squid Game 3 Quebonafide 3. Minecraft Minecraft: Film Wzgórze psów Dojrzewanie The Weeknd 2026 4. Druga Furioza Thunderbolts* 1670 Rozdzielenie The Neighbourhood 5. Bridget Jones: Szalejąc za

facetem Grzesznicy Dojrzewanie Tego lata stałam się

piękna Chopinowski 2025

Jak zwykle jednak najciekawsze wydają się pytania ogólne. W tym roku nagminnie pytaliśmy Google o to, ile kolan na koń i ile zarabia prezydent Polski, ile kosztuje F16 i Labubu, co to snus i jak zrobić dobrą kiełbasę, gdzie pasikonik ma uszy i jak jeść kasztany, a także kim jest deponent (jakby co: to ktoś, kto składa depozyt).

To tylko te najpopularniejsze. Całe zestawienie skrywa jeszcze więcej ciekawostek. Spójrz…

Ile kosztuje…?

F16

Labubu

zestaw Minecraft w McDonald’s

burger Drwala

100 g złota

przegląd auta

iPhone 17

bilet na koncert Pitbulla

Wojanek

szczepionka na krztusiec

Ile…?

kolan ma koń

zarabia prezydent Polski

palców ma kot

wymion ma krowa

jest powiatów w Polsce

miejsc ma Tauron Arena Kraków

trwa konklawe

miast jest w Polsce

trwa kadencja prezydenta

osób przeżyło katastrofę Heweliusza

Ile lat ma / miał…

Karol Nawrocki

nowy papież

Rafał Trzaskowski

Wojan

Grażyna Szapołowska

Ewa Minge

Sławomir Mentzen

Jan Paweł II jak został papieżem

Melania Trump

Barbara Bursztynowicz

Co to…?

snus

Szon Patrol

polucja

wotum zaufania

late poll

Labubu

KPO

za Święto 11 listopada

ablacja

67

Co robi…

papież

żona Karola Nawrockiego

Will Smith w Polsce

żona Rafała Trzaskowskiego

snycerz

mąż zaufania

Tomasz Wolny

cytrulina

kura

Andrzej Duda

Kiedy…

wybory prezydenckie

druga tura wyborów

wyniki wyborów prezydenckich

konklawe

debata Mentzen Trzaskowski

gra Iga Świątek

pogrzeb papieża Franciszka

drugi sezon 1670

będzie debata prezydencka

gra Kamil Majchrzak

Jak…?

zmienić miejsce głosowania

zmarł Avicii

zamontować drzwi wewnętrzne

sprawdzić gdzie głosować

usunąć rdzę z metalu

położyć panele podłogowe

złożyć komputer PC

fugować płytki

podłączyć gniazdko elektryczne

zbudować wędzarnię ogrodową

Jak zrobić…?

dobrą kiełbasę

tynk mozaikowy

palmę wielkanocną

domowe SPA

naturalne maseczki na twarz

makijaż permanentny brwi

ciasteczka ze Squid Game

bramę garażową uchylną

zrzut ekranu w telefonie

dobre espresso w domu

Czy…?

11 lipca jest dniem wolnym od pracy

zaskroniec mruga

w Wielką Sobotę można jeść mięso

papież Franciszek żyje

będzie wojna

2 maja sklepy są otwarte

wybrano papieża

Wielki Piątek jest wolny od pracy

religia wlicza się do średniej

metro już działa

Dlaczego…?

Izrael zaatakował Iran

zatonął Heweliusz

Los Angeles płonie

Golden zabił Kaszuba

Indian nazywamy Indianami

umieramy

Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina

kobiety uprawiają ogrody

tyle policji w Warszawie

TikTok znika z USA

Kto…?

wygrał Eurowizję

wygrał wybory prezydenckie

został nowym papieżem

jest prezydentem Polski

wygra wybory

napisał hymn Polski

odpadł z Tańca z gwiazdami

wygrał Złotą Piłkę

wygrał Konkurs Chopinowski 2025

wygrał debatę

Kto to…?

deponent

sutener

Natsu

predator

Maciej Maciak

demagog

nepodziecko

Maria Jeleniewska

jest sapioseksualista

Magic Mars

Gdzie…?

pasikonik ma uszy

kupić ciasto kataifi

kręcono „Wzgórze Psów”

spadły drony w Polsce

jest Zbigniew Ziobro

jest Zybork

będzie pochowany papież Franciszek

wynaleziono margarynę

kupić ciasto filo

leży Bazylea

Jak jeść…?

kasztany jadalne

kumkwat

rambutan

tamarillo

mangostan

pomelo

nasiona chia

figę świeżą

kaki

mango

Cena…

Labubu

iPhone 17

Thermomix 7

Microlino

Steam Machine

RTX 5070

Nintendo Switch 2

F16

XRP

Dacia Bigster

Tekst piosenki…

Najwięcej witaminy

Gaja

Nie ma fal

Sigma Boy

APT

Genziara

Golden

Pij Wojanka

Zostań moją przyjaciółką

G.O.A.T

Przepis na…

dubajską czekoladę

żurek wielkanocny

kasztany jadalne

babkę wielkanocną

karkówkę z grilla

sałatkę jarzynową

powidła śliwkowe

golonkę w piwie

żeberka w miodzie

syrop z czarnego bzu

Jak przygotować…?

ścianę do malowania

kurki do jajecznicy

rabarbar do ciasta

fasolkę szparagową do mrożenia

się do rezonansu

stek

ziemię pod truskawki

szparagi

kasztany

mięso na burgery

Dieta…

SIRT

na masę mięśniową

Adele

bracia Rodzeń

imitująca post

planetarna

odchudzająca jadłospis

dla cukrzyka typu 2

na obniżenie cholesterolu

przy wysokim ciśnieniu

Memy…

Karol Nawrocki

Rafał Trzaskowski

Joanna Senyszyn

tłusty czwartek pączki

po wyborach

debata

Grzegorz Braun

KPO

Sławomir Mentzen

cóż szkodzi obiecać

Definicja…

faszyzm

produkty turystyczne

gaslighting

zamach stanu

sharenting

wykroczenie

nepodziecko

spółka nieruchomościowa

karta graficzna

satyra

Co oznacza…?

żałoba narodowa

67

tralalero tralala

sybau

mayday

wotum zaufania dla rządu

skrót KPO

zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci

azizam

artykuł 4. NATO

I jak? Czy coś Cię zaskoczyło?