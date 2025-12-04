Google wyszukiwarka telefon
Google

Google podsumowuje 2025 rok. Wiemy, czego szukaliście. Są zaskoczenia

Wojciech Kulik·
Google podsumowuje 2025 rok. Wiemy, czego szukaliście. Są zaskoczenia

Jak co roku firma Google przygotowała niezwykłą ucztę, w której raczy nas smakowitymi kąskami w postaci najpopularniejszych fraz wpisywanych w pole wyszukiwarki. Wielu można się było spodziewać, ale jest też parę… smaczków.

Rok 2025 w wyszukiwarce. Czego szukaliśmy w Google?

Przygotowane przez firmę Google podsumowanie wyraźnie wskazuje na to, że tematem numer jeden w Polsce w 2025 roku były wybory prezydenckie. Regularnie wpisywaliśmy w pole wyszukiwarki nazwiska kandydatów, dopytywaliśmy o daty i wyniki, a także chcieliśmy się dowiedzieć, jak zmienić miejsce głosowania.

Nie ograniczaliśmy się jednak do polskiego podwórka. Z dużą uwagą obserwowaliśmy także wydarzenia w Watykanie oraz konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Iranem. Zresztą wojna w ogóle była jednym z najczęściej poruszanych tematów przez użytkowników w Polsce.

Nie ma się jednak co łudzić, że interesowały nas wyłącznie poważne tematy. W rzeczywistości wśród haseł zyskujących popularność Labubu przegrało jedynie w z wyborami.

Hasła zyskujące na popularnościPolskaŚwiat
1.Wybory prezydenckieZabójstwo Charliego Kirka
2.LabubuIran
3.Wyniki wyborówZamknięcie rządu USA
4.HeweliuszNowy papież wybrany
5.Joanna KołaczkowskaPożary w Los Angeles
6.Karol NawrockiHuragan Melissa
7.Charlie KirkBlokada TikToka
8.Robert PrevostZhoran Mandani wybrany
9.IranUSAID
10.Papież FranciszekTrzęsienie ziemi i tsunami na Kamczatce

Jeśli chodzi o ludzi, to – ponownie – najpopularniejsi okazali się dwaj główni kandydaci na prezydenta, czyli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, przedzieleni Robertem Prevostem, znanym obecnie jako papież Leon XIV. Kolejne dwa miejsca w tym rankingu zajęli Justyna Steczkowska i Grzegorz Braun.

Szukaliśmy także informacji na temat osób, które odeszły: Joanny Kołaczkowskiej, Charliego Kirka (którego zabójstwo było najpopularniejszym tematem na świecie), Papieża Franciszka, Ozzy’ego Osbourne’a czy Diogo Joty.

Najczęściej wyszukiwani ludzie w PolsceNajczęściej wyszukiwani ludzie, którzy odeszliNajczęściej wyszukiwani ludzie ze świata politykiNajczęściej wyszukiwani ludzie sportuNajczęściej wyszukiwani aktorzy
1.Karol NawrockiJoanna KołaczkowskaKarol NawrockiJan UranJacek Kopczyński
2.Robert PrevostCharlie KirkRafał TrzaskowskiAmanda AnisimovaMaciej Musiał
3.Rafał TrzaskowskiPapież FranciszekGrzegorz BraunAndre SilvaFilip Gurłacz
4.Justyna SteczkowskaOzzy OsbourneAdrian ZandbergAgata WróbelMartyna Byczkowska
5.Grzegorz BraunDiogo JotaJoanna SenyszynMateusz GamrotGrażyna Szapołowska

Przejdźmy tymczasem do kultury. W Polsce wśród seriali największym zainteresowaniem cieszył się rodzimy Heweliusz. Wygrał ze Squid Game i (również polskim) Wzgórzem psów. W rankingu filmowym natomiast królowały: Dom dobry (Wojciecha Smarzowskiego), Konklawe i Minecraft.

Jeśli zaś chodzi o muzykę, to największe emocje wzbudzały koncerty Pitbulla, Quebonafide i (planowany na przyszły rok) The Weeknd. Warto odnotować również obecność Konkursu Chopinowskiego w TOP 5.

Filmy w PolsceFilmy na świecieSeriale w PolsceSeriale na świecieKoncerty w Polsce
1.Dom dobryAnoraHeweliuszPotwory Sezon 3 –
Historia Eda Geina		Pitbull
2.KonklaweSupermanSquid GameSquid Game 3Quebonafide
3.MinecraftMinecraft: FilmWzgórze psówDojrzewanieThe Weeknd 2026
4.Druga FuriozaThunderbolts*1670RozdzielenieThe Neighbourhood
5.Bridget Jones: Szalejąc za
facetem		GrzesznicyDojrzewanieTego lata stałam się
piękna		Chopinowski 2025

Jak zwykle jednak najciekawsze wydają się pytania ogólne. W tym roku nagminnie pytaliśmy Google o to, ile kolan na koń i ile zarabia prezydent Polski, ile kosztuje F16 i Labubu, co to snus i jak zrobić dobrą kiełbasę, gdzie pasikonik ma uszy i jak jeść kasztany, a także kim jest deponent (jakby co: to ktoś, kto składa depozyt).

To tylko te najpopularniejsze. Całe zestawienie skrywa jeszcze więcej ciekawostek. Spójrz…

Ile kosztuje…?

  • F16
  • Labubu
  • zestaw Minecraft w McDonald’s
  • burger Drwala
  • 100 g złota
  • przegląd auta
  • iPhone 17
  • bilet na koncert Pitbulla
  • Wojanek
  • szczepionka na krztusiec

Ile…?

  • kolan ma koń
  • zarabia prezydent Polski
  • palców ma kot
  • wymion ma krowa
  • jest powiatów w Polsce
  • miejsc ma Tauron Arena Kraków
  • trwa konklawe
  • miast jest w Polsce
  • trwa kadencja prezydenta
  • osób przeżyło katastrofę Heweliusza

Ile lat ma / miał…

  • Karol Nawrocki
  • nowy papież
  • Rafał Trzaskowski
  • Wojan
  • Grażyna Szapołowska
  • Ewa Minge
  • Sławomir Mentzen
  • Jan Paweł II jak został papieżem
  • Melania Trump
  • Barbara Bursztynowicz

Co to…?

  • snus
  • Szon Patrol
  • polucja
  • wotum zaufania
  • late poll
  • Labubu
  • KPO
  • za Święto 11 listopada
  • ablacja
  • 67

Co robi…

  • papież
  • żona Karola Nawrockiego
  • Will Smith w Polsce
  • żona Rafała Trzaskowskiego
  • snycerz
  • mąż zaufania
  • Tomasz Wolny
  • cytrulina
  • kura
  • Andrzej Duda

Kiedy…

  • wybory prezydenckie
  • druga tura wyborów
  • wyniki wyborów prezydenckich
  • konklawe
  • debata Mentzen Trzaskowski
  • gra Iga Świątek
  • pogrzeb papieża Franciszka
  • drugi sezon 1670
  • będzie debata prezydencka
  • gra Kamil Majchrzak

Jak…?

  • zmienić miejsce głosowania
  • zmarł Avicii
  • zamontować drzwi wewnętrzne
  • sprawdzić gdzie głosować
  • usunąć rdzę z metalu
  • położyć panele podłogowe
  • złożyć komputer PC
  • fugować płytki
  • podłączyć gniazdko elektryczne
  • zbudować wędzarnię ogrodową

Jak zrobić…?

  • dobrą kiełbasę
  • tynk mozaikowy
  • palmę wielkanocną
  • domowe SPA
  • naturalne maseczki na twarz
  • makijaż permanentny brwi
  • ciasteczka ze Squid Game
  • bramę garażową uchylną
  • zrzut ekranu w telefonie
  • dobre espresso w domu

Czy…?

  • 11 lipca jest dniem wolnym od pracy
  • zaskroniec mruga
  • w Wielką Sobotę można jeść mięso
  • papież Franciszek żyje
  • będzie wojna
  • 2 maja sklepy są otwarte
  • wybrano papieża
  • Wielki Piątek jest wolny od pracy
  • religia wlicza się do średniej
  • metro już działa

Dlaczego…?

  • Izrael zaatakował Iran
  • zatonął Heweliusz
  • Los Angeles płonie
  • Golden zabił Kaszuba
  • Indian nazywamy Indianami
  • umieramy
  • Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina
  • kobiety uprawiają ogrody
  • tyle policji w Warszawie
  • TikTok znika z USA

Kto…?

  • wygrał Eurowizję
  • wygrał wybory prezydenckie
  • został nowym papieżem
  • jest prezydentem Polski
  • wygra wybory
  • napisał hymn Polski
  • odpadł z Tańca z gwiazdami
  • wygrał Złotą Piłkę
  • wygrał Konkurs Chopinowski 2025
  • wygrał debatę

Kto to…?

  • deponent
  • sutener
  • Natsu
  • predator
  • Maciej Maciak
  • demagog
  • nepodziecko
  • Maria Jeleniewska
  • jest sapioseksualista
  • Magic Mars

Gdzie…?

  • pasikonik ma uszy
  • kupić ciasto kataifi
  • kręcono „Wzgórze Psów”
  • spadły drony w Polsce
  • jest Zbigniew Ziobro
  • jest Zybork
  • będzie pochowany papież Franciszek
  • wynaleziono margarynę
  • kupić ciasto filo
  • leży Bazylea

Jak jeść…?

  • kasztany jadalne
  • kumkwat
  • rambutan
  • tamarillo
  • mangostan
  • pomelo
  • nasiona chia
  • figę świeżą
  • kaki
  • mango

Cena…

  • Labubu
  • iPhone 17
  • Thermomix 7
  • Microlino
  • Steam Machine
  • RTX 5070
  • Nintendo Switch 2
  • F16
  • XRP
  • Dacia Bigster

Tekst piosenki…

  • Najwięcej witaminy
  • Gaja
  • Nie ma fal
  • Sigma Boy
  • APT
  • Genziara
  • Golden
  • Pij Wojanka
  • Zostań moją przyjaciółką
  • G.O.A.T

Przepis na…

  • dubajską czekoladę
  • żurek wielkanocny
  • kasztany jadalne
  • babkę wielkanocną
  • karkówkę z grilla
  • sałatkę jarzynową
  • powidła śliwkowe
  • golonkę w piwie
  • żeberka w miodzie
  • syrop z czarnego bzu

Jak przygotować…?

  • ścianę do malowania
  • kurki do jajecznicy
  • rabarbar do ciasta
  • fasolkę szparagową do mrożenia
  • się do rezonansu
  • stek
  • ziemię pod truskawki
  • szparagi
  • kasztany
  • mięso na burgery

Dieta…

  • SIRT
  • na masę mięśniową
  • Adele
  • bracia Rodzeń
  • imitująca post
  • planetarna
  • odchudzająca jadłospis
  • dla cukrzyka typu 2
  • na obniżenie cholesterolu
  • przy wysokim ciśnieniu

Memy…

  • Karol Nawrocki
  • Rafał Trzaskowski
  • Joanna Senyszyn
  • tłusty czwartek pączki
  • po wyborach
  • debata
  • Grzegorz Braun
  • KPO
  • Sławomir Mentzen
  • cóż szkodzi obiecać

Definicja…

  • faszyzm
  • produkty turystyczne
  • gaslighting
  • zamach stanu
  • sharenting
  • wykroczenie
  • nepodziecko
  • spółka nieruchomościowa
  • karta graficzna
  • satyra

Co oznacza…?

  • żałoba narodowa
  • 67
  • tralalero tralala
  • sybau
  • mayday
  • wotum zaufania dla rządu
  • skrót KPO
  • zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci
  • azizam
  • artykuł 4. NATO

I jak? Czy coś Cię zaskoczyło?

