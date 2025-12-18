Prędzej kupisz składanego iPhone’a niż tego Samsunga

Składane smartfony najlepszy okres mogą mieć dopiero przed sobą. Obserwatorzy branży wierzą, że składany iPhone znacząco pobudzi popyt na takie konstrukcje. I wiele osób może prędzej kupić właśnie jego niż najnowszy składany smartfon Samsunga.

Samsung Galaxy Z TriFold robi wrażenie, ale na tym się kończy

Samsung Galaxy Z TriFold zadebiutował na początku grudnia 2025 roku. Jest to pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga, ale nie pierwszy podwójnie składany smartfon w ogóle, gdyż ten tytuł należy do Huawei Mate XT, który miał premierę we wrześniu 2024 roku. Koreańczycy potrzebowali zatem ponad roku, aby dogonić Huawei, choć i tak im się to nie udało, ponieważ we wrześniu 2025 roku światło dzienne ujrzał Huawei Mate XTs.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold trafił już do sprzedaży w Korei Południowej, gdzie wyprzedał się na pniu – pierwsza partia w liczbie 1000 sztuk rozeszła się w mgnieniu oka. Producent obiecał uzupełnienie zapasów i dotrzymał słowa. Druga partia – tym razem w liczbie około 2000 egzemplarzy – również jednak nie była długo dostępna, bo zaledwie… 2 minuty.

Dostępność Galaxy Z TriFolda pozostawia zatem wiele do życzenia i jeśli Samsung nie zwiększy wolumenu produkcji, to wielu klientów może zrezygnować z zakupu. Nie każdy bowiem może mieć ochotę walczyć o niego jak Polacy o karpia w Lidlu.

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold może przegrać ze składanym iPhonem

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold wkrótce ma być dostępny na większej liczbie rynków – będzie go można kupić również w Chinach, Tajwanie, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w pierwszym kwartale 2026 roku także w Stanach Zjednoczonych. Pytanie jednak, czy Koreańczycy zdołają zaspokoić cały popyt?

O Polsce natomiast nie ma mowy i raczej nie należy się spodziewać, że podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą. W przeciwieństwie do pierwszego składanego iPhone’a, który zapowiada się nieźle, choć nie rewelacyjnie – tutaj szanse są znacznie większe.