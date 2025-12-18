smartfon apple iphone
Prędzej kupisz składanego iPhone’a niż tego Samsunga

Grzegorz Dąbek·
Składane smartfony najlepszy okres mogą mieć dopiero przed sobą. Obserwatorzy branży wierzą, że składany iPhone znacząco pobudzi popyt na takie konstrukcje. I wiele osób może prędzej kupić właśnie jego niż najnowszy składany smartfon Samsunga.

Samsung Galaxy Z TriFold robi wrażenie, ale na tym się kończy

Samsung Galaxy Z TriFold zadebiutował na początku grudnia 2025 roku. Jest to pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga, ale nie pierwszy podwójnie składany smartfon w ogóle, gdyż ten tytuł należy do Huawei Mate XT, który miał premierę we wrześniu 2024 roku. Koreańczycy potrzebowali zatem ponad roku, aby dogonić Huawei, choć i tak im się to nie udało, ponieważ we wrześniu 2025 roku światło dzienne ujrzał Huawei Mate XTs.

podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold trafił już do sprzedaży w Korei Południowej, gdzie wyprzedał się na pniu – pierwsza partia w liczbie 1000 sztuk rozeszła się w mgnieniu oka. Producent obiecał uzupełnienie zapasów i dotrzymał słowa. Druga partia – tym razem w liczbie około 2000 egzemplarzy – również jednak nie była długo dostępna, bo zaledwie… 2 minuty.

Dostępność Galaxy Z TriFolda pozostawia zatem wiele do życzenia i jeśli Samsung nie zwiększy wolumenu produkcji, to wielu klientów może zrezygnować z zakupu. Nie każdy bowiem może mieć ochotę walczyć o niego jak Polacy o karpia w Lidlu.

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold może przegrać ze składanym iPhonem

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold wkrótce ma być dostępny na większej liczbie rynków – będzie go można kupić również w Chinach, Tajwanie, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w pierwszym kwartale 2026 roku także w Stanach Zjednoczonych. Pytanie jednak, czy Koreańczycy zdołają zaspokoić cały popyt?

O Polsce natomiast nie ma mowy i raczej nie należy się spodziewać, że podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą. W przeciwieństwie do pierwszego składanego iPhone’a, który zapowiada się nieźle, choć nie rewelacyjnie – tutaj szanse są znacznie większe.

