ChatGPT pozwoli Ci na więcej. Podoba mi się to

Bot sztucznej inteligencji, opracowany przez OpenAI, otrzymuje dostęp do następnej platformy. Tym razem możesz zintegrować ChatGPT z kolejnym popularnym serwisem streamingowym.

Nowa funkcja ChatGPT to efekt współpracy z Apple

OpenAI od dłuższego czasu integruje popularne aplikacje ze swoim botem sztucznej inteligencji. W październiku 2025 roku wspominaliśmy, że ChatGPT zyskuje dostęp do wielu platform, takich jak Booking, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify i Zillow. Twórcy chatbota wspomnieli jednak, że lista partnerów będzie sukcesywnie wydłużana i tak właśnie się stało.

Do listy platform, które mogą zostać zintegrowane z ChatGPT, dołączyło właśnie Apple Music. Subskrybenci platformy streamingowej technologicznego giganta z Cupertino mogą prosić bota AI m.in. o stworzenie playlisty dopasowanej do ich wymagań, a także wyszukiwać utwory, albumy lub artystów za pomocą języka naturalnego.

Jak połączyć ChatGPT z Apple Music?

Aby zintegrować ChatGPT z Apple Music, wystarczy otworzyć aplikację bota lub jego wersję przeglądarkową. Najpierw należy kliknąć w ikonę z Twoimi inicjałami lub zdjęciem – w obu przypadkach znajdziesz ją w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie musisz wybrać z listy opcję Aplikacje. Z listy konieczne jest wybranie Apple Music, kliknięcie w przycisk Połącz i zalogowanie się do aplikacji.

Integracja ChatGPT z Apple Music w przeglądarce i aplikacji mobilnej (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak podkreśla Macrumors, po zintegrowaniu platform ChatGPT nie otrzymuje dostępu do historii odtwarzania treści, a jedynie do funkcji dodawania utworów do biblioteki Apple Music. Zarówno odsłuch, jak i samodzielnie opracowane playlisty użytkownika pozostają prywatne.

Warto wspomnieć, że od listopada 2025 roku ChatGPT zintegrowany jest z Allegro. Asystent AI ma pomagać w robieniu zakupów, lecz działanie Allegro GPT początkowo pozostawiało wiele do życzenia. Wygląda jednak na to, że poprawiono już funkcjonalność narzędzia, błędy nie wyświetlają się, a asystent zakupowy wreszcie spełnia swoją rolę.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Platforma do streamowania muzyki Apple Music – cennik subskrypcji

Przypomnę, że platforma streamingowa Apple jest usługą płatną. Subskrypcja oferowana jest w trzech planach:

indywidualnym za 21,99 złotych miesięcznie,

studenckim za 11,99 złotych miesięcznie,

rodzinnym za 34,99 złotych miesięcznie (maksymalnie 6 osób).

Pierwszy miesiąc korzystania z serwisu jest bezpłatny. Warto wspomnieć, że Apple często organizuje promocje. Na przykład obecnie trwa promocja, która zapewnia 3 miesiące korzystania za 0,99 złotych.