Niezły smart ring w niższej cenie. Mamy dla Was spory rabat

Nie jesteś fanem smartwatchy? Możliwe, że smart ring spełni Twoje oczekiwania. Teraz możesz skorzystać z atrakcyjnej promocji na Ultrahuman Ring Air. Co więcej, rabat dostępny jest również na urządzenie Ultrahuman Home, które pozwoli poprawić warunki w domu.

Ultrahuman Ring Air, czyli smart ring z dużymi możliwościami

Nie każdy lubi nosić smartwatch. Niektórzy preferują klasyczne zegarki, a inni po prostu nie chcą mieć nic na nadgarstku. Takie podejście nie musi wiązać się z brakiem monitorowania zdrowia. Interesującym rozwiązaniem mogą okazać się inteligentne pierścienie, takie jak Samsung Galaxy Ring, Rollme R11 Ultra z wyświetlaczem czy bohater tego tekstu, czyli Ultrahuman Ring Air.

Głównym zadaniem pierścienia marki Ultrahuman jest zbieranie danych na temat organizmu użytkownika. Wśród funkcji mamy m.in. analizę snu wraz z wykrywaniem poszczególnych faz, mierzenie temperatury, wykrywanie poziomu spokoju czy informowanie o potrzebnym czasie regeneracji. Nie zabrakło pomiaru tętna, a nawet użytkownicy mogą korzystać ze śledzenia faz cyklu menstruacyjnego.

Do tego dochodzi liczenie kroków, pokonanego dystansu i szacowanie spalonych kalorii. Akumulator pozwala na 4-6 dni pracy, obudowa jest wodoszczelna do 100 metrów, a waga – zależnie od wybranego rozmiaru – wynosi od 2,4 do 3,6 gramów. Wśród zalet często wymieniana jest dopracowana mobilna aplikacja, a także duża ilość gromadzonych informacji o zdrowiu.

fot. Ultrahuman

Należy jednak odnotować, że pomiary tętna w trakcie aktywności niekoniecznie pokrywają się z tymi prawdziwymi, a możliwości w kwestii treningów są dość ograniczone.

Ultrahuman Ring Air w niższej cenie. Jak skorzystać z rabatu?

Smart ring dostępny jest w 10 rozmiarach, a także w sześciu różnych kolorach. Regularna cena wynosi 379 euro (około 1600 złotych) z wyjątkiem koloru Brushed Rose Gold, który wyceniony jest na 434 euro (około 1830 złotych). Nie jest to mało, ale teraz dostępna jest promocja -30%, czyli ceny wynoszą odpowiednio 265,3 euro (około 1120 złotych) i 303,8 euro (około 1280 złotych).

Jeśli chcesz skorzystać z rabatu, to wystarczy, że zakupu dokonasz przez ten link. Ewentualnie możesz aktywować kod UHKP30. Warto dodać, że w ramach promocji dodawana jest jeszcze 3-miesięczna subskrypcja na UltrahumanX, która zapewnia ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzieżą, a także priorytetowe wsparcie oraz bezproblemowe zwroty i wymiany.

Ultrahuman Home także kupisz taniej

Tutaj mamy do czynienia ze „skrzynką”, która skrywa w sobie zestaw czujników. Jej zadaniem jest zbieranie ważnych informacji na temat otoczenia. Następnie dane można wykorzystać do wprowadzenia stosownych zmian w sypialni, salonie czy innym pokoju, w którym urządzenie zostało ustawione.

fot. Ultrahuman

Wypada zaznaczyć, że Ultrahuman Home współpracuje z pierścieniami producenta, aby dostarczyć jeszcze szerszy pakiet danych. Co więcej, czujniki pozwalają na wykrywanie różnego typu pyłków w powietrzu, PM1, PM2,5 i PM10 oraz dymu. Poznacie też informacje na temat wilgotności, poziomu hałasu, temperatury, ekspozycji na światło niebieskie i światło naturalne.

Urządzenie kosztuje 579 euro (około 2440 złotych). Natomiast teraz oferowane jest za 364,77 euro (około 1540 złotych). Wystarczy zakupu dokonać z tego linku.

