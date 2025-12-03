Najpopularniejsze piosenki w 2025 roku. Apple udostępniło też Apple Music Replay 2025

Koniec roku to nie tylko czas przygotowań do Bożego Narodzenia i Sylwestra, ale też okazja do różnego rodzaju podsumowań. Amerykański gigant udostępnił listę, na której znajdują się najpopularniejsze piosenki w 2025 roku, a także Apple Music Replay 2025.
Najpopularniejsze piosenki w 2025 roku
Na platformie Apple Music dostępne są już playlisty, w których zostały zgromadzone najpopularniejsze utwory w 2025 roku według różnych kategorii. W Top Songs of 2025: Global pierwszą dziesiątkę tworzą:
- APT. – Rosé, Bruno Mars,
- Luther – Kendrick Lamar, Sza,
- Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars,
- Not Like Us – Kendrick Lamar,
- Birds of a feather – Billie Eilish,
- That’s so true – Gracie Abrams,
- Ordinary – Alex Warren,
- Timeless – The Weeknd, Playboi Carti,
- Wildflower – Billie Eilish,
- 30 for 30 (with Kendrick Lamar) – Sza.
Dostępna jest też playlista Top Songs of 2025: Poland, na której pierwsza dziesiątka to kolejno:
- APT. – Rosé, Bruno Mars,
- Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars,
- Dom nad wodą – Pezet, Auer,
- Birds of a feather – Billie Eilish,
- Kochasz? – Sobel, Francis, Deemz,
- Abracadabra – Lady Gaga,
- Timeless – The Weekndm Playboi Carti,
- Ordinary – Alex Warren,
- Bad dreams – Teddy Swims,
- Messy – Lola Young.
Ponadto Apple Music przygotowało playlisty Top 100 2025: Shazam, Top 100 2025: Most-Read Lyrics, Top 100 2025: Sing, Top 100 2025: Fitness oraz Radio Chart 2025: Global.
Apple udostępniło też Apple Music Replay 2025
Spotify prawdopodobnie udostępni Wrapped 2025 dnia 3 grudnia 2025 roku, natomiast użytkownicy Apple Music mogą już sprawdzić swoje muzyczne podsumowanie 2025 roku w ramach Apple Music Replay 2025.
Podsumowanie Apple Music Replay 2025, dostępne w aplikacji oraz przeglądarce, zawiera informację na temat liczby minut słuchania oraz przesłuchanych utworów i albumów. Użytkownicy widzą też między innymi, jaki był ich ulubiony album i gatunek muzyczny, a także otrzymują playlistę z ulubionymi piosenkami w 2025 roku i rolkę z podsumowaniem, którą mogą udostępnić w mediach społecznościowych.