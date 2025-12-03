dziewczyna w słuchawkach girl with earphones
fot. Marcelo Chagas | Pexels
Serwisy streamingowe

Najpopularniejsze piosenki w 2025 roku. Apple udostępniło też Apple Music Replay 2025

Koniec roku to nie tylko czas przygotowań do Bożego Narodzenia i Sylwestra, ale też okazja do różnego rodzaju podsumowań. Amerykański gigant udostępnił listę, na której znajdują się najpopularniejsze piosenki w 2025 roku, a także Apple Music Replay 2025.

Najpopularniejsze piosenki w 2025 roku

Na platformie Apple Music dostępne są już playlisty, w których zostały zgromadzone najpopularniejsze utwory w 2025 roku według różnych kategorii. W Top Songs of 2025: Global pierwszą dziesiątkę tworzą:

  1. APT. – Rosé, Bruno Mars,
  2. Luther – Kendrick Lamar, Sza,
  3. Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars,
  4. Not Like Us – Kendrick Lamar,
  5. Birds of a feather – Billie Eilish,
  6. That’s so true – Gracie Abrams,
  7. Ordinary – Alex Warren,
  8. Timeless – The Weeknd, Playboi Carti,
  9. Wildflower – Billie Eilish,
  10. 30 for 30 (with Kendrick Lamar) – Sza.

Dostępna jest też playlista Top Songs of 2025: Poland, na której pierwsza dziesiątka to kolejno:

  1. APT. – Rosé, Bruno Mars,
  2. Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars,
  3. Dom nad wodą – Pezet, Auer,
  4. Birds of a feather – Billie Eilish,
  5. Kochasz? – Sobel, Francis, Deemz,
  6. Abracadabra – Lady Gaga,
  7. Timeless – The Weekndm Playboi Carti,
  8. Ordinary – Alex Warren,
  9. Bad dreams – Teddy Swims,
  10. Messy – Lola Young.

Ponadto Apple Music przygotowało playlisty Top 100 2025: Shazam, Top 100 2025: Most-Read LyricsTop 100 2025: SingTop 100 2025: Fitness oraz Radio Chart 2025: Global.

Apple udostępniło też Apple Music Replay 2025

Spotify prawdopodobnie udostępni Wrapped 2025 dnia 3 grudnia 2025 roku, natomiast użytkownicy Apple Music mogą już sprawdzić swoje muzyczne podsumowanie 2025 roku w ramach Apple Music Replay 2025.

apple music replay 2025 źródło tabletowo.pl
Apple Music Replay 2025 (screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Podsumowanie Apple Music Replay 2025, dostępne w aplikacji oraz przeglądarce, zawiera informację na temat liczby minut słuchania oraz przesłuchanych utworów i albumów. Użytkownicy widzą też między innymi, jaki był ich ulubiony album i gatunek muzyczny, a także otrzymują playlistę z ulubionymi piosenkami w 2025 roku i rolkę z podsumowaniem, którą mogą udostępnić w mediach społecznościowych.

