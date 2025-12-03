Nareszcie! Szwedzki serwis streamingowy oficjalnie udostępnił Spotify Wrapped 2025, czyli najpopularniejsze na świecie muzyczne podsumowanie roku.

Spotify Wrapped 2025 już dostępne

To zdecydowanie najbardziej wyczekiwane muzyczne podsumowanie roku. Mówiło się, że Spotify Wrapped 2025 zostanie udostępnione 3 grudnia 2025 i tak też się stało. Możecie już zobaczyć w aplikacji swoje spersonalizowane podsumowanie – skrót do niego znajduje się na górze, wystarczy dotknąć pastylkę z napisem Wrapped. Wkrótce będzie dostępne także na stronie https://www.spotify.com/pl/wrapped/.

Spotify Wrapped 2025 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Dzięki Spotify Wrapped 2025 dowiecie się, przez ile minut słuchaliście muzyki w tym roku i ile to dni (w moim przypadku odpowiednio 78405 i 54) oraz jakich gatunków (u mnie aż 505). Podsumowanie wymienia też 5 ulubionych gatunków, a także podaje liczbę odsłuchanych utworów i wymienia pięć z największą liczbą odtworzeń.

Zdecydowanie najciekawsze jest jednak to, że na podstawie historii słuchania Spotify podaje „muzyczny wiek”. U mnie wynosi on… 56, czyli według platformy jestem starszy o ponad 20 lat. W Spotify Wrapped 2025 znajduje się też liczba przesłuchanych albumów i wskazany jest również ten z największą liczbą odtworzeń.

To samo dotyczy artystów – dowiecie się, ilu artystów słuchaliście w 2025 roku i których najczęściej. Od najczęściej słuchanego czeka na Was… niespodzianka. Ponadto dowiecie się, do jakiej grupy słuchaczy należycie (ktoś z Was też do Klubu na pełnej?) i jaką rolę pełnicie (ja jestem… Kolekcjonerem).

Naturalnie możecie też udostępnić swoje Spotify Wrapped 2025 w mediach społecznościowych i za pośrednictwem komunikatorów oraz zapisać plakat w bibliotece.

Jakiej muzyki słuchali Polacy w 2025 roku?

Przy okazji Spotify podało, że w 2025 roku polskie utwory były słuchane o 10% częściej i najpopularniejsi w Polsce są polscy artyści. To samo dotyczy odtwarzanych utworów – 90% to piosenki polskich twórców. Z kolei 100% najpopularniejszych albumów w 2025 roku zostało nagranych przez polskich muzyków.

Najczęściej słuchani artyści w Polsce w 2025 roku:

Mata Oki francis Sobel Taco Hemingway White 2115 Gibbs PRO8L3M Kaz Bałagane Bedoes 2115

Najczęściej słuchane utwory w Polsce w 2025 roku:

Pezet, Auer – Dom Nad Wodą Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ? MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz Sentino, BNP – CASABLANCA Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE Sobel, francis – CAŁE LATO Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport Alex Warren – Ordinary Mata – up! up! up! Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA

Najczęściej słuchane albumy w Polsce w 2025 roku:

Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ Otsochodzi – TTHE GRIND Oki – ERA47 Mata – 100 dni do matury Bedoes2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków bambi – TRAP OR DIE Mata – Młody Matczak Kuban, Favst – FUGAZI Pezet – Muzyka Komercyjna Sentino, BNP – King Sento 2

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce w 2025 roku:

Żurnalista – Rozmowy bez kompromisów Kryminatorium Przemek Górczyk Podcast WojewódzkiKędzierski Piąte: Nie zabijaj Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka Cyprian Majcher 7 metrów pod ziemią Imponderabilia – Karol Paciorek Besties

Ponadto Spotify podało statystyki w ujęciu globalnym. Najczęściej słuchani artyści na świecie w 2025 roku to:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Z kolei najczęściej słuchane utwory na świecie w 2025 roku to: