Nareszcie! Szwedzki serwis streamingowy oficjalnie udostępnił Spotify Wrapped 2025, czyli najpopularniejsze na świecie muzyczne podsumowanie roku.
Spotify Wrapped 2025 już dostępne
To zdecydowanie najbardziej wyczekiwane muzyczne podsumowanie roku. Mówiło się, że Spotify Wrapped 2025 zostanie udostępnione 3 grudnia 2025 i tak też się stało. Możecie już zobaczyć w aplikacji swoje spersonalizowane podsumowanie – skrót do niego znajduje się na górze, wystarczy dotknąć pastylkę z napisem Wrapped. Wkrótce będzie dostępne także na stronie https://www.spotify.com/pl/wrapped/.
Dzięki Spotify Wrapped 2025 dowiecie się, przez ile minut słuchaliście muzyki w tym roku i ile to dni (w moim przypadku odpowiednio 78405 i 54) oraz jakich gatunków (u mnie aż 505). Podsumowanie wymienia też 5 ulubionych gatunków, a także podaje liczbę odsłuchanych utworów i wymienia pięć z największą liczbą odtworzeń.
Zdecydowanie najciekawsze jest jednak to, że na podstawie historii słuchania Spotify podaje „muzyczny wiek”. U mnie wynosi on… 56, czyli według platformy jestem starszy o ponad 20 lat. W Spotify Wrapped 2025 znajduje się też liczba przesłuchanych albumów i wskazany jest również ten z największą liczbą odtworzeń.
To samo dotyczy artystów – dowiecie się, ilu artystów słuchaliście w 2025 roku i których najczęściej. Od najczęściej słuchanego czeka na Was… niespodzianka. Ponadto dowiecie się, do jakiej grupy słuchaczy należycie (ktoś z Was też do Klubu na pełnej?) i jaką rolę pełnicie (ja jestem… Kolekcjonerem).
Naturalnie możecie też udostępnić swoje Spotify Wrapped 2025 w mediach społecznościowych i za pośrednictwem komunikatorów oraz zapisać plakat w bibliotece.
Jakiej muzyki słuchali Polacy w 2025 roku?
Przy okazji Spotify podało, że w 2025 roku polskie utwory były słuchane o 10% częściej i najpopularniejsi w Polsce są polscy artyści. To samo dotyczy odtwarzanych utworów – 90% to piosenki polskich twórców. Z kolei 100% najpopularniejszych albumów w 2025 roku zostało nagranych przez polskich muzyków.
Najczęściej słuchani artyści w Polsce w 2025 roku:
- Mata
- Oki
- francis
- Sobel
- Taco Hemingway
- White 2115
- Gibbs
- PRO8L3M
- Kaz Bałagane
- Bedoes 2115
Najczęściej słuchane utwory w Polsce w 2025 roku:
- Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
- Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
- Sentino, BNP – CASABLANCA
- Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
- Sobel, francis – CAŁE LATO
- Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport
- Alex Warren – Ordinary
- Mata – up! up! up!
- Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
Najczęściej słuchane albumy w Polsce w 2025 roku:
- Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ
- Otsochodzi – TTHE GRIND
- Oki – ERA47
- Mata – 100 dni do matury
- Bedoes2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków
- bambi – TRAP OR DIE
- Mata – Młody Matczak
- Kuban, Favst – FUGAZI
- Pezet – Muzyka Komercyjna
- Sentino, BNP – King Sento 2
Najczęściej słuchane podcasty w Polsce w 2025 roku:
- Żurnalista – Rozmowy bez kompromisów
- Kryminatorium
- Przemek Górczyk Podcast
- WojewódzkiKędzierski
- Piąte: Nie zabijaj
- Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka
- Cyprian Majcher
- 7 metrów pod ziemią
- Imponderabilia – Karol Paciorek
- Besties
Ponadto Spotify podało statystyki w ujęciu globalnym. Najczęściej słuchani artyści na świecie w 2025 roku to:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Z kolei najczęściej słuchane utwory na świecie w 2025 roku to:
- Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- ROSÉ, Bruno Mars – APT
- Alex Warren – Ordinary
- Bad Bunny – DtMF
- sombr – back to friends
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – Golden
- Kendrick Lamar, SZA – luther (with sza)
- Gracie Abrams – That’s So True
- Billie Eilish – WILDFLOWER