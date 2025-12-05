Najlepsze aplikacje i gry w App Store w 2025 roku

Apple ogłosiło zwycięzców App Store Awards 2025 oraz wybrało najlepszy program w Apple Podcasts. Uhonorowani deweloperzy dostarczają użytkownikom zarówno rozrywkę, jak i wiele interesujących rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Wśród wyróżnionych nie zabrakło także polskiego akcentu.

Najlepsze aplikacje na iPhone’a, iPada i Maca

Niedawno pisaliśmy o najlepszych aplikacjach i grach 2025 roku dostępnych w Google Play. Teraz przyszła pora na wyróżnienia giganta z Cupertino.

App Store Awards to coroczna nagroda. Z setek tysięcy tytułów wybieranych jest kilkadziesiąt nominacji, a następnie wyłanianych jest łącznie 17 aplikacji i gier roku na urządzenia Apple oraz osobna grupa tytułów o kulturowym wpływie. Nagrody trafiają do twórców, którzy łączą dopracowany design z realnym wpływem na codzienne życie użytkowników.

Aplikacją roku na iPhone’a zostało Tiimo – wizualny planer dnia oparty na AI. Zamiast dłubać w kalendarzu, użytkownik może po prostu powiedzieć do smartfona: przełóż dzisiejsze zadania na jutro, a aplikacja ułoży dzień od nowa. Dla osób żyjących w chaosie powiadomień to narzędzie, które zamienia abstrakcyjne „kiedyś to zrobię” w konkretne, kolorowe bloki czasu.

Aplikacja Tiimo (źródło: Apple)

Tytuł aplikacji roku na iPada trafił do Detail, stworzonej przez zespół Detail Technologies. Program zmienia iPada w półprofesjonalne studio montażowe. Dzięki narzędziom AI automatycznie przycina wideo, poprawia ujęcia i sugeruje kadry. Efekt? Mały biznes może samodzielnie przygotować reklamę produktu, a twórca -publikujący na Instagramie czy YouTubie – dopracować shorty i to bez szczególnej znajomości montażu.

Wyróżnienie uwzględniające przede wszystkim Maca trafiło do aplikacji Essayist – pełni ona rolę sekretarza technicznego dla studentów i naukowców. Automatyzuje formatowanie prac, bibliografie, przypisy i style cytowania, korzystając z narzędzi AI. Zamiast walczyć z marginesami w Wordzie, użytkownik może skupić się na treści licencjatu czy raportu.

Aplikacja Essayist (źródło: Apple)

Oto polski akcent w tym zestawieniu. Możemy być dumni, ponieważ grą roku na Maca został Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, stworzony przez nasze rodzime studio CD Projekt. To wyróżnienie pokazuje, że komputery Apple mogą odnaleźć się jako pełnoprawna platforma dla dużych tytułów AAA.

Jednym ze zwycięzców w kategorii Wpływu na kulturę zostało Be My Eyes, które łączy osoby niewidome i słabowidzące z wolontariuszami oraz modułami AI, które opisują świat. Użytkownik kieruję kamerę na etykietę leku, a aplikacja podaje na głos nazwę i dawkowanie. Jest to przykład, jak technologia usprawnia życie osób z niepełnosprawnością.

Pozostali laureaci to:

Explore POV – aplikacja roku na Apple Vision Pro,

Strava – aplikacja roku na Apple Watcha,

HBO Max – aplikacja roku na Apple TV,

Pokémon TCG Pocket – gra roku na iPhone’a,

DREDGE – gra roku na iPada,

Porta Nubi – gra roku na Apple Vision Pro,

WHAT THE CLASH? – gra roku w Apple Arcade.

Laureaci w kategorii Wpływu na kulturę:

Art of Fauna,

Chants of Sennaar,

despelote,

Focus Friend,

StoryGraph.

Najlepszy podcast w Apple Podcasts

Apple podcast to aplikacja streamingowa do odtwarzania internetowych audycji. Można w niej słuchać milionów podcastów za darmo, natomiast część twórców oferuje płatne subskrypcje z dodatkowymi odcinkami i odsłuchem bez reklam.

Tytuł Show of the Year to coroczne wyróżnienie dla jednego podcastu, który łączy jakość produkcji z silnym wpływem kulturowym. W 2025 roku nagrodzony został The Rest Is History. Po raz pierwszy w historii brytyjska audycja zdobyła ten tytuł.

Tom Holland i Dominic Sandbrook (źródło: Apple)

The Rest Is History to podcast historyczny, produkowany przez firmę Goalhanger i prowadzony przez dwóch historyków, Toma Hollanda (nie mylić z aktorem znanym z roli Spider-Mana) i Dominica Sandbrooka. Każdy odcinek bierze na warsztat konkretne wydarzenie lub epokę – od upadku cesarstwa rzymskiego, przez królową Elżbietę I, po katastrofę Titanica – i rozkłada je na czynniki pierwsze w formie żywej rozmowy, pełnej anegdot i humoru.

W tym przypadku kluczem do sukcesu jest styl. Prowadzący deklarują, że nie osądzają przeszłości, tylko starają się pokazać ją z entuzjazmem i zachwytem nad ludzką dziwnością. To nie historia znana ze szkolnej ławki, tylko ekscytująca podróż, którą łatwo eksplorować podczas drogi do pracy.