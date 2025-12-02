Świat wciąż czeka na Spotify Wrapped 2025, a Amazon Music Delivered 2025 jest już dostępne

Spotify Wrapped 2025 jest najbardziej wyczekiwanym, muzycznym podsumowaniem roku. Kolejny konkurent wyprzedził Szwedów – amerykański gigant udostępnił bowiem Amazon Music Delivered 2025.
Amazon Music Delivered 2025 jest już dostępne
Amazon Music Delivered zostało udostępnione po raz pierwszy w 2024 roku jako odpowiedź na Spotify Wrapped 2024 i inne podobne podsumowania. Już pod koniec listopada 2025 roku YouTube zaczął udostępniać użytkownikom YouTube Music Recap 2025, a teraz podobne podsumowanie jest dostępne dla osób, które korzystają z platformy Apple Music.
Amazon Music Delivered 2025 dostarcza użytkownikom informacji na temat najczęściej słuchanych artystów, utworów i gatunków muzycznych, a także podcastów i audiobooków. Każdemu z nich poświęcona jest osobna karta na posumowaniu.
Centralnym punktem tegorocznego podsumowania jest spersonalizowany „wirtualny plakat festiwalowy”, który wizualizuje historię odsłuchań każdej osoby.
Ponadto użytkownicy zostają zaliczeni do różnych grup, na przykład „Trendsetter” (znajdą się w niej osoby, które jako pierwsze słuchały albumów, jakie później zdobyły dużą popularność) i „Headliner” (to zaszczytne grono, do którego należą ci, co najwięcej słuchali utworów danego artysty, czyli najwięksi fani).
Gdzie dostępne jest Amazon Music Delivered 2025?
Amazon Music Delivered 2025 zostało już udostępnione użytkownikom w Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech, którzy w 2025 roku słuchali muzyki przez co najmniej „kilka godzin”.
Amerykański gigant informuje też, że po dotknięciu przycisku Find i przejściu do sekcji Listen Your Way w aplikacji Amazon Music można dotrzeć do miejsca, gdzie znajdują się najpopularniejsze utwory, albumy i podcasty. Ponadto przygotowano playlisty gatunkowe „Best of 2025” oraz „viralowe momenty w muzyce”.
Przy okazji warto przypomnieć, że aplikacja Amazon Music jest dostępna również w Polsce – można ją pobrać na Androida ze Sklepu Play i iPhone’y z Apple App Store. Aby z niej korzystać, wymagane jest zalogowanie na konto Amazon.
PS. Spotify Wrapped 2025 prawdopodobnie zostanie udostępnione 3 grudnia 2025 roku.