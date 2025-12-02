Świat wciąż czeka na Spotify Wrapped 2025, a Amazon Music Delivered 2025 jest już dostępne

Spotify Wrapped 2025 jest najbardziej wyczekiwanym, muzycznym podsumowaniem roku. Kolejny konkurent wyprzedził Szwedów – amerykański gigant udostępnił bowiem Amazon Music Delivered 2025.

Amazon Music Delivered 2025 jest już dostępne

Amazon Music Delivered zostało udostępnione po raz pierwszy w 2024 roku jako odpowiedź na Spotify Wrapped 2024 i inne podobne podsumowania. Już pod koniec listopada 2025 roku YouTube zaczął udostępniać użytkownikom YouTube Music Recap 2025, a teraz podobne podsumowanie jest dostępne dla osób, które korzystają z platformy Apple Music.

Amazon Music Delivered 2025 dostarcza użytkownikom informacji na temat najczęściej słuchanych artystów, utworów i gatunków muzycznych, a także podcastów i audiobooków. Każdemu z nich poświęcona jest osobna karta na posumowaniu.

Amazon Music Delivered 2025 (źródło: Amazon)

Centralnym punktem tegorocznego podsumowania jest spersonalizowany „wirtualny plakat festiwalowy”, który wizualizuje historię odsłuchań każdej osoby.

Amazon Music Delivered 2025 (źródło: Amazon)

Ponadto użytkownicy zostają zaliczeni do różnych grup, na przykład „Trendsetter” (znajdą się w niej osoby, które jako pierwsze słuchały albumów, jakie później zdobyły dużą popularność) i „Headliner” (to zaszczytne grono, do którego należą ci, co najwięcej słuchali utworów danego artysty, czyli najwięksi fani).

Gdzie dostępne jest Amazon Music Delivered 2025?

Amazon Music Delivered 2025 zostało już udostępnione użytkownikom w Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech, którzy w 2025 roku słuchali muzyki przez co najmniej „kilka godzin”.

Amerykański gigant informuje też, że po dotknięciu przycisku Find i przejściu do sekcji Listen Your Way w aplikacji Amazon Music można dotrzeć do miejsca, gdzie znajdują się najpopularniejsze utwory, albumy i podcasty. Ponadto przygotowano playlisty gatunkowe „Best of 2025” oraz „viralowe momenty w muzyce”.

Przy okazji warto przypomnieć, że aplikacja Amazon Music jest dostępna również w Polsce – można ją pobrać na Androida ze Sklepu Play i iPhone’y z Apple App Store. Aby z niej korzystać, wymagane jest zalogowanie na konto Amazon.

PS. Spotify Wrapped 2025 prawdopodobnie zostanie udostępnione 3 grudnia 2025 roku.