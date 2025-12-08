Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2025 – są już wyniki. Wiesz, co oznacza?

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło dziś wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Wygrało słowo szponcić/szpont. Co ono oznacza?

Szponcić/szpont to Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Co oznacza?

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 to już 10. edycja plebiscytu, który ma na celu wyłonić najpopularniejsze wśród młodzieży słowo w danym roku. Młodzieżowym Słowem Roku 2024 zostało wybrane słowo sigma. Na drugim miejscu znalazł się azbest, na na trzecim czemó, które zostało też wyróżnione przez jury.

Dziś poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji plebiscytu – Młodzieżowe Słowo Roku 2025 to szponcić/szpont. W młodzieżowym slangu oznacza robić coś niewłaściwego, nie do końca legalnego, złego lub szkodliwego, ale też igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć. Może również oznaczać, że ktoś zrobił coś ciekawego bądź szalonego. Ponadto wśród znaczeń wymieniane są „organizować coś” i „flirtować”.

Co ciekawe, jak podaje Wydawnictwo Naukowe PWN, zwycięskie słowo występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem „kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia”. Rzeczownik szpont w zależności od kontekstu odnosi się do m.in. „zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku”.

Drugie miejsce zajął zaś idiom cyfrowy 6 7, który nie ma ustalonego znaczenia. Może być żartem, sygnałem radości lub sposobem na podtrzymanie kontaktu w komunikacji. Wywodzi się on z utworu „Doot Doot” Skrilla i został spopularyzowany przez koszykarza LaMelo Balla (wzrost 6’7”) oraz chłopaka, znanego jako 6 7 kid.

Komisja jurorska (w składzie prof. ucz. dr hab. Anna Wileczek, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. dr hab. Marek Łaziński i red. Bartek Chaciński) wyróżniła natomiast słowo OKPA, które jest zbitką dwóch słów: „OK” i „pa”. Bywa też zapisywana jako „okejpa”, „okipa”, „okejtopa” czy „okitopa”.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 – te słowa walczyły o wygraną

Oprócz szponcić/szpont i 6 7 oraz OKPA, o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025 walczyły również:

brainrot,

bro,

fr,

freaky,

GOAT,

klasa,

lowkey,

skibidi,

slay,

szacun,

tuff

oraz twin.

Głosowanie trwało do 30 listopada 2025 roku.