Który operator ma najszybszy internet? Plus awansował

W tym roku należy spodziewać się podwyżek cen zarówno domowego, jak i mobilnego internetu. Skoro klienci będą musieli płacić więcej, to mają prawo wiedzieć, który operator zapewnia najwyższe, średnie prędkości. Najnowszy ranking daje odpowiedź na to pytanie.

Który operator ma najszybszy internet mobilny? Plus tym razem nie jest ostatni

Według danych, opublikowanych przez SpeedTest.net, w czwartym kwartale 2022 roku najwyższą medianę prędkości odnotowano w przypadku Orange – 44,12 Mbit/s. Na drugim miejscu ulokowało się T-Mobile z wynikiem 42,12 Mbit/s. Podium – co jest sporym zaskoczeniem – zamyka Plus (37,76 Mbit/s). Play nie zdołał się do niego załapać – musi się zadowolić ostatnią pozycją z rezultatem 35,38 Mbit/s.

W przypadku Plusa wspomniałem o zaskoczeniu, ponieważ operator ten nieustannie zajmuje czwarte, ostatnie miejsce w podobnych rankingach – również w zestawieniu SpeedTest.net za trzeci kwartał, kiedy to został wyprzedzony przez Play. Orange i T-Mobile miały natomiast takie same lokaty, tj. odpowiednio pierwszą i drugą. Ponadto Plus bryluje w rankingu mediany prędkości pobierania w sieci 5G z wynikiem aż 159,45 Mbit/s, podczas gdy w Orange wynosiła ona 66,4 Mbit/s, T-Mobile – 59,56 Mbit/s, a Play – 56,79 Mbit/s.

Plus niestety nie może się już pochwalić takim „sukcesem” w przypadku mediany opóźnienia, bowiem miała ona u niego wartość 46 ms, podczas gdy u pozostałych operatorów 43 ms. Tak samo Plus zajął ostatnie miejsce w rankingu Spójności – jest to odsetek wyników testów, podczas których prędkość pobierania wynosiła minimum 5 Mbit/s, a wysyłania 1 Mbit/s. U Plusa wynosił on 77,6%, natomiast u konkurentów – kolejno od końca: Play – 79,4%, Orange – 86,7% i T-Mobile – 89,5%.

Najnowszy ranking internetu domowego

Jeśli chodzi o internet stacjonarny, to w czwartym kwartale najwyższą medianę prędkości pobierania odnotowano w przypadku UPC – 202,62 Mbit/s. Na drugim miejscu znalazła się Vectra – 158,01 Mbit/s, a na trzecim INEA, która z wynikiem 156,66 Mbit/s zamknęła podium. Kolejni operatorzy, którzy zdołali wejść do TOP 5, osiągnęli znacznie słabsze rezultaty – kolejno Netia (88,58 Mbit/s) i Orange (86,41 Mbit/s), które co prawda inwestuje ogromne pieniądze w rozwój światłowodu, lecz jednocześnie wciąż oferuje wolne łącza miedziane.

Zdecydowanie inaczej wygląda natomiast ranking mediany opóźnienia, bowiem w czwartym kwartale 2022 roku najniższy wynik osiągnęła INEA – 11 ms. Na drugim miejscu jest Netia – 17 ms, na trzecim UPC – 19 ms (lider w poprzednim zestawieniu), na czwartym Orange (25 ms), a na piątym Vectra (28 ms).

Ponadto także w tym przypadku SpeedTest.net podaje informacje na temat Spójności, aczkolwiek tutaj poprzeczkę zawieszono wyżej – minimum 25 Mbit/s prędkości pobierania i 3 Mbit/s wysyłania. Największą w ostatnim kwartale 2022 roku spójność zapewniło UPC (89,2%), a niewiele mniejszą również Vectra (88,2%) i INEA (87,3%). Pozostali operatorzy z TOP 5 – kolejno Netia i Orange – osiągnęli znacznie niższe rezultaty: odpowiednio 73% i 71,5%.