Samsung nie chce, żebyś co chwilę kupował(a) nowy smartfon

Każdy producent chce sprzedawać jak najwięcej swoich produktów, bo w ten sposób rośnie jego przychód (co nie zawsze oznacza automatycznie wyższy zysk, ale to nie czas i miejsce, aby wdawać się tu w szczegóły). Samsung nie jest wyjątkiem, ale jednocześnie przyznaje, że wcale mu nie zależy na tym, aby jego klienci jak najczęściej kupowali nowego Galaxy.

Dla Samsunga liczy się przede wszystkim jakość, choć ilość też jest ważna

Polacy najczęściej wymieniają obecnie używany smartfon na nowy co dwa lata lub rzadziej. Jednocześnie producenci wprowadzają na rynek nową generację danej serii raz albo dwa razy w roku (choć OPPO potrafi nawet trzy w ciągu 12 miesięcy). I mimo że Samsung również nie próżnuje, to właśnie oficjalnie przyznał, że wcale nie zależy mu na tym, aby użytkownicy Galaxy co chwilę biegli do sklepu po nowszy model.

Dr. TM Roh, President & Head of MX Business, Samsung Electronics, opublikował artykuł, w którym poruszył kwestię trwałości i żywotności elektroniki. Przypomniał on deklarację swojego pracodawcy, który już we wrześniu 2022 roku poinformował, że Samsung Electronics planuje osiągnąć zerową bezpośrednią i pośrednią emisję dwutlenku węgla do 2050 roku, natomiast sam dział DX Division zrobi to znacznie wcześniej, bo do 2030 roku.

Dr. TM Roh zapewnił, że Samsung jest zaangażowany w walkę ze zmianami klimatycznymi i obrał strategię, która sprawi, że technologia, na której polegamy, stanie się bardziej zrównoważona. W związku z tym producentowi zależy na tworzeniu jak najbardziej trwałych i niezawodnych urządzeń, które będą służyły użytkownikom jak najdłużej. Ponadto do ich produkcji wykorzystuje coraz więcej materiałów, pochodzących z recyklingu.

Artykuł, który opublikował Dr. TM Roh, jest kolejnym potwierdzeniem, że Samsung coraz bardziej stawia na jakość, a nie na ilość. Wcześniej producent ogłosił wydłużenie okresu wsparcia dla swoich urządzeń do nawet pięciu lat, zatem musi mieć pewność, że będą one wciąż sprawnie działały nawet po kilku latach od pierwszego uruchomienia. To z kolei dla wielu osób będzie powodem do odkładania decyzji o zakupie nowego sprzętu (aczkolwiek zadowolony klient może ponownie wybrać właśnie Galaxy).

Samsung zostawia konkurencję w tyle

Koreańczycy podjęli jeszcze jedną inicjatywę, która ma na celu wydłużyć życie ich urządzeń. Samsung, jako jeden z nielicznych producentów – obok Apple i Google, zapewnia posiadaczom wybranych smartfonów i tabletów Galaxy możliwość ich samodzielnej naprawy.

Grono, w którym znajduje się gigant z Korei Południowej, jest naprawdę elitarne – konkurencja, szczególnie z Chin, ma jeszcze wiele do nadrobienia, bo obecnie dość nieśmiało decyduje się na wydłużenie okresu wsparcia dla swoich urządzeń. Ponadto Chińczycy jak nikt inni klonują i kopiują swoje smartfony oraz wprowadzają na rynek znacznie więcej modeli, co znacząco utrudnia sprawne wydawanie aktualizacji.

Ostateczny wybór należy do klientów, ale ich decyzje mogą skutecznie zmotywować producentów do zmian polityki.