UPC się chwali. Bo ma czym

Mówi się, że nieładnie się chwalić, jednak UPC Polska ma ku temu powody. Ubiegły, 2021 rok był bowiem bardzo udany dla tej firmy – odnotowano zarówno wzrost bazy klientów i liczby subskrybcji, jak i przychodów.

Z usług UPC korzysta ponad 1,5 mln klientów

Robert Redeleanu, CEO UPC Polska, poinformował, że 2021 rok był najlepszym rokiem pod względem wyników biznesowych. Podkreślił też, że dzięki skupieniu się na tym, co jest najważniejsze, czyli byciu blisko klientów i zapewnieniu im jakości, udało się pozyskać 44 tysiące nowych klientów, a to największy przyrost bazy od lat.

Firma przytoczyła też dane SpeedTest.pl, według którego była ona najszybszym dostawcą szerokopasmowego internetu w domu. Dzięki programowi podnoszenia prędkości internetu zwiększono ją do średniego poziomu 411 Mbit/s na użytkownika. Przyciągnęło to klientów jak magnes, ponieważ w 2021 roku zwiększono liczbę subskrypcji usług internetowych aż o 60800, co 1,3505 mln.

Jeszcze bardziej wzrosła w 2021 roku liczba subskrypcji internetowych – o 62400 do poziomu 1,3972 mln. W tym miejscu warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia w ofertach UPC Polska pojawił się dostęp do serwisu Viaplay. W tym samym czasie ponad 850 tys. klientów udostępniono „Inteligentne WiFi” bez dodatkowych opłat, które według deklaracji operatora jest „najinteligentniejsze na rynku”.

Ubiegły rok to też potężny wzrost bazy klientów pakietów mobilnych. W 2021 roku pozyskano 58600 nowych abonentów telefonii komórkowej, dzięki czemu niemal podwojono ich bazę – na koniec roku z tej usługi korzystało 131300 klientów. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że UPC udostępniło im już technologię 5G (na początku listopada).

Na koniec 2021 roku UPC Polska miało 1,5694 mln klientów, którzy wykupili łącznie 3,3463 mln subskrypcji usług cyfrowych. W ciągu 12 miesięcy firma powiększyła też zasięg sieci POPC do ponad pół miliona oraz kontynuowała rozbudowę własnej sieci, dzięki czemu w jej zasięgu znalazło się 3,7034 mln gospodarstw domowych, a 3054005 było w zasięgu internetu o prędkości do 1 Gbit/s.

źródło: UPC Polska

W 2021 roku firma wprowadziła również rewolucyjne zmiany w systemie obsługi klientów, m.in. aplikację Self-Care i voicebota, który obsługuje 100% połączeń przychodzących od klientów. UPC Polska podaje, że zaowocowało to najwyższym w historii wskaźnikiem satysfakcji klienta (NPS).