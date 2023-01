Oglądajcie Polsat News, bo jest zabawnie. „Wydarzenia” muszą przepraszać sieć Play

Dawno nie było takiej zabawnej sytuacji. Zabawnej od strony kogoś, kto obserwuje rynek operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, a także ich przepychanki prawne. Od kilku dni Polsat News musi przepraszać sieć Play za nieuczciwe reklamy Plusa podczas emisji kolejnych wydań „Wydarzeń”.

„Wydarzenia” przepraszają operatora sieci Play

Jeśli macie w zwyczaju oglądać telewizyjne serwisy informacyjne, z pewnością nie jest Wam obcy program „Wydarzenia”, emitowany przez Polsat News codziennie o godzinie 18:50.

W ostatnich dniach widzowie mogli dostrzec pewną zmianę podczas emisji kolejnych głównych wydań „Wydarzeń”. Otóż tuż przed rozpoczęciem się programu informacyjnego, na kilkanaście sekund wyświetlana jest plansza na białym tle z ogłoszeniem o treści:

Telewizja Polsat przeprasza operatora sieci Play – spółkę P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za działania polegające na emisji na paskach informacyjnych w kanale Polsat News reklamy usług sieci telefonii komórkowej Plus w sposób sugerujący, że stanowią one neutralną informację, co stanowiło naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

O co tu chodzi?

Tak Polsat News stosuje się do wyroku sądu

Cyfrowy Polsat jest właścicielem zarówno Telewizji Polsat, jak i operatora sieci Plus. Od dłuższego czasu telewizje, platforma cyfrowa, jak i sieć komórkowa reprezentują ten sam styl wizualnej komunikacji z klientem, a także ściśle współpracują podczas opracowywania strategii marketingowych i sprzedażowych.

Okazuje się, że Cyfrowy Polsat był bardzo nieostrożny i podczas wydań „Wydarzeń” w Telewizji Polsat News wydawca pokazywał paski z ofertami promującymi sieć Plus. Sugerowały one przekazywanie neutralnej informacji, a w rzeczywistości były to materiały reklamowe, które nie powinny się pojawić w programie pokroju „Wydarzeń”.

Przedstawiciele sieci Play dostrzegli to wykorzystywanie zasięgów i skierowało sprawę do sądu. Ten przyznał rację spółce P4. Redakcja Wirtualne Media otrzymała komentarz w tej sprawie:

Publikacja, o którą Pan pyta jest wynikiem wygranego sporu sądowego P4 z Telewizją Polsat. Telewizja Polsat jest zobowiązana do publikowania przeprosin przez 14 dni przed głównym wydaniem Wydarzeń w Polsat News. Ewa Sankowska-Sieniek, szefowa biura prasowego Play

Rzecznicy prasowi Telewizji Polsat oraz Cyfrowego Polsatu nie skomentowali sprawy.

8.7 Ocena

Jeśli więc nie przepadamy za „Wydarzeniami”, możemy poprawić sobie humor, że Polsat przegrał sprawę w sądzie i musi jeszcze przez przynajmniej tydzień publikować oficjalne przeprosiny.

Trzeba tylko przy tym pamiętać, że nie są one widoczne na głównej antenie stacji Polsat ani w serwisach Polsat Box czy Polsat Box Go. Planszę zobaczymy tylko oglądając program na żywo, włączając Polsat News klasycznie, o 18:49 ;)