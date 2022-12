Nowa oferta nju mobile. Mocno przypomina Orange Flex

Na stronie nju mobile pojawiła się całkiem nowa oferta operatora, dotycząca zarówno taryf komórkowych, jak i internetu światłowodowego. Jeśli znamy Orange Flex, to wiemy, czego się po niej spodziewać.

nju mobile rusza z nową subskrypcją

Wielu użytkowników Orange Flex docenia sobie wolność, jaką zapewnia nietypowa forma umowy z operatorem. Zamiast faktur co miesiąc lądujących na skrzynkach e-mail, użytkownicy podejmują formę opłacania usług za pomocą subskrypcji. Proste, wygodne, a do tego niezobowiązujące na długi czas.

Bardzo podobny front obiera nowa taryfa nju mobile.

nju komórkowy przeznaczony jest dla osób ceniących sobie swobodę umów na czas nieokreślony. Za 29 złotych na miesiąc dostajemy:

rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu w kraju i roamingu UE,

20 GB na start (40 GB po pół roku, 50 GB po roku, 60 GB po dwóch latach),

5,01 GB w roamingu UE,

korzystanie z sieci 5G bez dodatkowych opłat.

Podczas przenoszenia numeru z nju mobile, nasze dotychczasowe przywileje i staż się nie resetują, a zostają zachowane. Jeśli przenosimy numer od Orange lub od innego operatora, dostaniemy dodatkowy bonus 20 GB.

Ponadto, jeśli do tego zdecydujemy się skorzystać z oferty nju światłowód, subskrypcja będzie tańsza o 3 złote miesięcznie.

Warto zauważyć, że nowa propozycja nju mobile jest bardzo podobna do najniższego planu Orange Flex. Tam za 30 złotych miesięcznie także dostajemy nielimitowane rozmowy, 30 GB oraz 5,18 GB w roamingu UE. Różnica polega na tym, że we Flexie dodatkowo możemy liczyć na nielimitowane social media w kraju. Z kolei nju mobile nagradza użytkownika za lojalność, oddając mu do dyspozycji coraz większe pakiety internetowe.

Nowa oferta światłowodu

Oprócz powyższej nowości, pojawiła się dodatkowa opcja internetu światłowodowego nju mobile.

Do dotychczasowej 24-miesięcznego zobowiązania za 39,99 złotych miesięcznie, dołączył nju światłowód za 49,99 złotych miesięcznie. Różni się on od podstawowej oferty maksymalną szybkością pobierania i wysyłania danych. Opłata instalacyjna wynosi tyle samo – 50 złotych. Nawet kara za przedwczesną rezygnację z usługi nie uległa zmianie – to wciąż 449 złotych.

Interesująca jest zwłaszcza telefoniczna oferta „flexopodobna”. Na szczęście nju mobile nie zdecydowało się wystartować z wyższego pułapu cenowego, choć było takie ryzyko, biorąc pod uwagę niedawne słowa prezesa Orange w Polsce.