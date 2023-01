Play podsumował udany, 2022 rok

Początek nowego roku to zawsze dobry argument, aby pochwalić się tym, co udało się osiągnąć w starym roku (i przy okazji przemilczeć to, co nie poszło zgodnie z planem). Play postanowił podsumować minione dwanaście miesięcy. Dlaczego były one ważne dla tego operatora?

Co Play osiągnął w 2022 roku?

Niewątpliwie jednym z najważniejszych, jeśli nawet najważniejszym wydarzeniem w historii tego operatora, które miało miejsce w 2022 roku, było przejęcie UPC Polska, zakończone 1 kwietnia 2022 roku. Oficjalnie o rozpoczęciu procedury poinformowano 22 września 2021 roku, choć propozycję złożono już w lipcu 2021 roku. Aktualnie nie ma mowy o wygaszeniu marki UPC w Polsce, aczkolwiek obserwatorzy branży telekomunikacyjnej spodziewają się, że prędzej czy później do tego dojdzie.

Struktura własnościowa nie jest jednak szczególnie interesująca dla klientów, aczkolwiek w tym przypadku mocno wpływa ona na oferty obu marek. Najważniejszy jest zasięg i jakość świadczonych usług – a Play mocno stara się sukcesywnie poprawiać te aspekty, inwestując w rozwój infrastruktury, z której na co dzień korzystają jego klienci.

Operator poinformował, że w 2022 roku uruchomił ponad 800 nowych stacji bazowych, z czego aż 153 tylko w grudniu. Łącznie na koniec ubiegłego roku Play miał już ponad 10500 stacji (uruchomienie 10000 ogłoszono pod koniec czerwca) i jak sam stwierdził: nikt w Polsce nie buduje swojej infrastruktury w takiej skali, by zapewnić klientom najwyższą jakość usług i wolność wyboru.

Play pochwalił się również, że na koniec 2022 roku z jego 5G (nie mylić z „5G Ready”) mogła korzystać już ponad połowa populacji Polski (w tym od kilku tygodni też klienci Vectra), a aż 1,7 mln klientów posługiwała się urządzeniami, które obsługują sieć piątej generacji.

Play równocześnie rozwija sieć światłowodową

Operator poinformował, że w 2022 roku wybudował ponad 110 tysięcy nowych przyłączy FTTH, dzięki czemu rozbudował swoją sieć m.in. w Warszawie i Aglomeracji Śląskiej, a także znacznie poszerzył zasięg w pozostałych regionach i miastach, na przykład w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Trójmieście, Wrocławiu i Zielonej Górze. Co ważne, podczas realizowania wszystkich nowych inwestycji wykorzystywana jest technologia XGS-PON – standard ten pozwala na symetryczną transmisję danych o przepustowości nawet 8 Gb/s.

Docelowo Play zamierza dotrzeć ze swoim światłowodem do ponad 6 mln gospodarstw domowych. W skład sieci FTTH wejdzie też sieć UPC Polska, która dociera dziś do ponad 3,7 mln mieszkań (operator zapowiada, że zostanie ona w całości zmodernizowana do technologii FTTH).