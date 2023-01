Xiaomi 14 przyniesie dużą zmianę, którą docenią użytkownicy

Można powiedzieć, że Xiaomi 13 jeszcze pachnie nowością, a już pojawiają się pierwsze informacje na temat bezpośredniego następcy. I to na tyle obiecujące, że niektóre osoby po ich przeczytaniu mogą poważnie zastanowić się, czy nie poczekać na premierę kolejnej generacji.

Xiaomi nie zawsze daje odczuć klientom, że korzystają z flagowca

Szybkie ładowanie jest dziś standardem w smartfonach. I chociaż na rynku wciąż debiutują modele, które można ładować maksymalnie z mocą zaledwie 10 W, to mimo wszystko stanowią one mniejszość. Xiaomi w większości swoich urządzeń zapewnia obsługę ładowania o mocy kilkudziesięciu watów, aczkolwiek nie we wszystkich o takiej samej.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Na przykład zarówno Xiaomi 12, jak i Xiaomi 13 można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 67 W. To niewątpliwie dużo, lecz trudno uznać to za coś flagowego, gdy podobne ładowanie obsługują też smartfony z serii Redmi Note. Co więcej, chociażby taki Redmi Note 11 Pro+ wspiera aż 120 W ładowanie, podobnie jak flagowe modele Xiaomi, jak Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12T Pro.

Z jednej strony to dobrze, że Xiaomi nie rezerwuje topowych technologii tylko dla high-endów, ale z drugiej osoby, które je kupują, mają prawo oczekiwać czegoś lepszego niż nabywcy tańszych smartfonów. Wszystko wskazuje na to, że producent coś z tym zrobi. I choć nie będzie to rewolucja, to jak najbardziej możemy nazwać to krokiem w dobrym, oczekiwanym przez klientów kierunku.

Xiaomi 14 zaoferuje wsparcie dla szybszego ładowania

Jeden z renomowanych informatorów z Chin, posługujący się nickiem Digital Chat Station, opublikował na swoim profilu w chińskim serwisie społecznościowym Weibo informację na temat nowego zasilacza Xiaomi o oznaczeniu MDY-14-EC. Wskazuje ono, że ładowarka może być dedykowana Xiaomi 14, ponieważ „kostka” do Xiaomi 12 ma oznaczenie MDY-12-Ex (została ona wykorzystana również do Xiaomi 13).

źródło: Digital Chat Station

Zarejestrowana ładowarka obsługuje natężenie i napięcie o różnej wielkości – maksymalnie jest to 4,5 A i 20 V, co oznacza, że jest w stanie dostarczyć nawet 90 W mocy. Dla przypomnienia, Xiaomi 13 można ładować z mocą do 67 W, czyli o 23 W mniejszą. I choć nie można tego nazwać rewolucyjną zmianą, to klienci z pewnością ją docenią, ponieważ czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora z pewnością się skróci.