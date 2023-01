Przechodzisz do T-Mobile? Operator daje pół roku abonamentu za darmo

Może mamy już dość swojego operatora telefonii komórkowej. Może poirytowały nas podwyżki cen. Długie oczekiwanie na obsługę na infolinii. Albo poniedziałek. Po prostu poniedziałek. Niezależnie od powodu, T-Mobile przyjmie nas z otwartymi roamingami.

Sześć miesięcy spokoju

Promocje związane z przenoszeniem numeru od jednego operatora do drugiego, zwykle należą do kategorii tych najlepszych. W końcu sieci muszą jakoś zachęcić abonentów konkurencji do wybrania własnych usług, a później ich za to nagrodzić.

T-Mobile zabrało się za to wzorowo – zresztą święci na tym polu sukcesy od kilku miesięcy. Wystarczy, że zmienimy „flagę”, a możemy zyskać 6 miesięcy abonamentu, nie ponosząc za to żadnych dodatkowych kosztów. Ot, pół roku nieprzejmowania się rachunkami.

Promocja jest ograniczona i funkcjonuje tylko między 16 a 31 stycznia. By skorzystać z okazji, należy trafić z przeniesieniem numeru w to wąskie okienko transferowe.

Jak to działa?

Oferta dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym T-Mobile. Tam należy wybrać jedną z dwóch ofert dla przenoszących numer:

M Nielimitowana (nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, internet no-limit, działający z prędkością do 30 Mb/s),

L Nielimitowana (nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, internet no-limit, bez ograniczeń prędkości).

Oczywiście po 6 miesiącach abonament wraca do zwykłej stawki:

65 złotych za miesiąc dla oferty M Nielimitowana,

85 złotych za miesiąc dla oferty L Nielimitowana.

Ceny uwzględniają rabaty 10 zł/mies. za zgody marketingowe, obsługę elektroniczną i terminową płatność. Oferty dostępne są zarówno w opcji bez urządzenia, jak i razem z nim.

W opcji M Nielimitowana dostaniemy do 100 złotych zniżki na zakup urządzenia, zaś w ofercie L Nielimitowana – do 250 złotych.

Obie opcje dostępne są w wersji umowy na 24 miesiące, a do tego przez 6 miesięcy za 0 złotych dostajemy do wyboru Tidal, DaVinci Kids, HBO Max, Eleven Sports, Legimi lub Viaplay – do wyboru. Po upływie 6 miesięcy usługa kosztuje 65 złotych na okres rozliczeniowy.

Więcej informacji znajdziecie na stronie promocji.