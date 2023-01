W tej kategorii T-Mobile nie miało sobie równych w 2022 roku

Przenoszenie numerów to zwyczajna praktyka konsumencka, choć w ujęciu statystycznym możemy się z niej dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy np. kto zyskuje, a kto traci najwięcej numerów.

Czwarty kwartał w pigułce

Raport, jaki przygotował Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawia statystyki przenoszenia numerów, wykorzystując do tego system Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) zarządzany przez prezesa UKE. Dzięki niemu wiemy, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w sieciach mobilnych przeniesiono 356 571 numerów. W porównaniu do III kwartału 2022 roku, jest to wzrost o 11,5 tys. numerów (345 123 numerów), choć przy tak dużych liczbach ciężko mówić o jakimkolwiek trendzie.

Źródło: UKE

Uwzględniając czterech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce w IV kwartale 2022 roku, tylko dwóch z nich zakończyło ten okres na minusie. Orange Polska stracił 7 tysięcy numerów, a z operatorem sieci Plus, Polkomtelem, pożegnało się ponad 43,5 tysiąca użytkowników kart SIM. W tym czasie P4, właściciel sieci Play, zyskał ponad 9 tys. użytkowników.

T-Mobile deklasuje konkurencję

W ujęciu całorocznym w Polsce przeniesiono przez ostatnie 12 miesięcy 1 359 163 numerów. Jest to spadek o ok. 5% względem roku 2021, kiedy przeniesiono 1 420 570 numerów. Wśród naszych czterech bohaterów niekwestionowanym liderem okazał się T-Mobile. W 2022 roku zyskał on 64836 nowych użytkowników kart SIM, podczas gdy Orange (24365 numerów na minusie) Play (37741 użytkowników mniej), oraz Plus (zawrotne 118 527 utraconych kart SIM).

Źródło: UKE

Widać też, że ludzie coraz rzadziej zmieniają numer w sieciach stacjonarnych. W 2022 roku liczba przeniesionych w ten sposób numerów spadła z 386 572 do 290 119 – o 96 tysięcy mniej niż w 2021.

Choć Plus pod koniec 2022 roku okazał się operatorem sieci o najszybszej prędkości pobierania poprzez sieć 5G, nie uchroniło to go przed ogromnym odpływem klientów do konkurencji. Zobaczymy, czy wznowienie aukcji na 5G w paśmie C wpłynie w jakikolwiek sposób w 2023 roku na układ sił.