5G w Polsce najszybciej działa na… iPhone’ach

Można powiedzieć, że 5G w Polsce wciąż jest w powijakach, jednak mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać już od ponad dwóch lat. Który operator oferuje najszybsze 5G w Polsce i na których urządzeniach – oprócz iPhone’ów – działa ono najszybciej?

5G w Polsce dopiero zaczyna raczkować

Uruchamianie 5G w Polsce idzie jak po grudzie. Wszystko przez odwołaną aukcję częstotliwości przeznaczonych stricte dla sieci piątej generacji – mowa tu o tych w paśmie 3,4-3,8 GHz, które zapewni duży zasięg i wysoką przepustowość, aczkolwiek nie w budynkach. W pomieszczeniach znacznie lepiej sprawdzi się częstotliwość 700 MHz, która cechuje się też dużym zasięgiem, ale już relatywnie niewielką przepustowością. Rekordową obecnie przepustowość zagwarantuje natomiast pasmo 24,25-27,5 GHz.

Nie wiadomo, kiedy odbędzie się aukcja częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, ale istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że jeszcze 2022 roku. W tzw. międzyczasie upadł też pomysł „Polskiego 5G”, które miało dysponować pasmem 700 MHz. O udostępnieniu najwyższych częstotliwości (potocznie określanych mianem 2,6 GHz) obecnie nie mówi się nic, ale z uwagi na bardzo mały zasięg stacje bazowe, dostarczające 5G w Polsce w tej częstotliwości, będą musiały być rozmieszczone bardzo gęsto.

To wciąż jednak melodia przyszłości. Bliższej lub dalszej, ale przyszłości. Dziś klienci w Polsce mogą korzystać z sieci piątej generacji na dwóch pasmach częstotliwości. Orange, Play i T-Mobile wykorzystują 2100 MHz, które jest dynamicznie współdzielone z 4G. Plus jako jedyny zdecydował się przeznaczyć na 5G w Polsce dedykowane pasmo 2600 MHz. Co więcej, liczbowo to właśnie 5G Plusa dociera do największego procenta mieszkańców Polski – na koniec 2021 roku było to ponad 19 mln osób, czyli około połowy całej populacji kraju nad Wisłą.

Który operator oferuje najszybsze 5G w Polsce?

Strategia Plusa przyniosła najlepsze efekty, ponieważ – jak pokazuje najnowszy raport Ookla – w trzecim kwartale mediana prędkości pobierania w 5G Plusa wynosiła 165,44 Mbit/s, podczas gdy w przypadku Orange było to 74,68 Mbit/s, T-Mobile 63,53 Mbit/s, a Play 60,08 Mbit/s.

Gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że chociaż Plus ma najszybsze 5G w Polsce, to w ujęciu ogólnym jego internet jest wolniejszy niż internet Orange, T-Mobile i Play (kolejność nieprzypadkowa). Tutaj warto przypomnieć, że we wrześniu 2022 roku (według SpeedTest.pl) najwyższą średnią prędkość pobierania zapewniało T-Mobile (44,4 Mbit/s). Na kolejnych miejscach w rankingu ulokowali się Orange (44 Mbit/s), Play (43,4 Mbit/s) i Plus (39,7 Mbit/s).

Ponadto Ookla podaje, że internet w T-Mobile cechował się najwyższą „spójnością”, ponieważ w 88,9% testów prędkość pobierania danych wynosiła przynajmniej 5 Mbit/s, a wysyłania minimum 1 Mbit/s. Najgorzej pod tym względem wypadł Plus, w przypadku którego odsetek wynosił jedynie 73,8% (aczkolwiek w Play było tylko niewiele lepiej).

Ookla stworzyła również listę smartfonów, których użytkownicy osiągali w trzecim kwartale 2022 roku najwyższe prędkości pobierania i wysyłania danych oraz najniższe opóźnienia (we wszystkich przypadkach to mediana, nie średnia). Nie sposób nie zauważyć, że aż 4 z 5 modeli to iPhone’y (wszystkie z serii iPhone 13), natomiast rodzynkiem jest Redmi K40 5G. Co ciekawe, ten smartfon nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, ale możliwe, że jako taki model został rozpoznany POCO F3, ponieważ Redmi K40 5G jest jego pierwowzorem.

Jednocześnie możemy zobaczyć, jak wyglądała mediana prędkości pobierania i wysyłania danych oraz opóźnienia na urządzeniach najpopularniejszych w Polsce producentów. Apple ponownie jest na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie sposób uznać go za niekwestionowanego lidera, gdyż najwyższą medianę wysyłania danych odnotowano w przypadku realme.

Dowiedzieliśmy się również, że najwyższą medianę prędkości pobierania danych w trzecim kwartale 2022 roku odnotowano w Łodzi (46,30 Mbit/s), natomiast wysyłania i opóźnienia w Warszawie (11,36 Mbit/s). W ujęciu ogólnokrajowym mediana prędkości pobierania danych w sieciach mobilnych wynosiła we wrześniu 2022 roku 40,3 Mbit/s, wysyłania 8,82 Mbit/s, a opóźnienia 26 ms.