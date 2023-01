INEA coraz silniejsza. Konkurencja ma powody do obaw

Poznańska firma INEA ogłosiła współpracę z siecią NEXERA, dzięki czemu znacznie poszerzy zasięg swoich usług. Firma zagości w kolejnych województwach i ponad 400 tysiącach nowych adresów. Docelowo planuje dotrzeć do znacznie większej liczby klientów. Konkurencja ma się czego obawiać?

Czym zajmuje się INEA?

INEA jest jednym z dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce. Oferuje swoim klientom szeroki ich wachlarz, w tym internet światłowodowy, który jest obecnie jednym z najszybszych i najstabilniejszych sposobów na połączenie się z internetem. Według rankingu Speedtest.pl za lata 2017-2021 poznańska firma była dostawcą najszybszego internetu w Polsce. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że korzysta z łączy symetrycznych. To znaczy, że maksymalna prędkość wysyłania jest taka sama jak prędkość pobierania danych.

Firma oferuje również usługi telewizji cyfrowej, które pozwalają na oglądanie ulubionych programów telewizyjnych w jakości HD, a także usługi telefoniczne, w tym abonamenty komórkowe z dostępem do internetu w technologii 5G. Ponadto jest znana z oferowania rozwiązań dla biznesu – z jej usług korzystają instytucje, jednostki samorządowe i prawie 3000 szkół.

Pakiety telewizyjne dostępne w INEA (źródło: INEA)

Konkurencja ma powody do obaw?

Obecnie w zasięgu poznańskiej firmy znajduje się około miliona HP, czyli podłączonych (potencjalnych) klientów. Są to głównie sieci powiązanego kapitałowo Fiberhostu. Teraz ogłosiła ona zawarcie umowy na zakup hurtowych usług BSA w optycznej sieci NEXERY. Według niej oznacza to możliwość dotarcia z usługami do kolejnych 420000 gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach.

INEA informuje, że umowa pomiędzy firmami zawarta została na czas nieokreślony i obejmuje ona wszystkie sieci należące do operatora. Rozpoczęcie współpracy planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku.

Chociaż poznańska firma nie posiada własnej infrastruktury dostępowej, to jednak dzięki współpracy z różnymi operatorami chce ona osiągnąć zasięg nawet 6 mln gospodarstw domowych. To oznacza, że zamierza stać się poważnym konkurentem na polskim rynku.

Warto też zauważyć, że ogłoszona współpraca to ważny krok dla obu firm. Dla INEA oznacza to rozszerzenie zasięgu swoich usług, a dla NEXERY zaoferowanie swoim klientom jeszcze więcej możliwości. Klienci NEXERY będą mogli skorzystać z oferty INEA, w tym z szybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz usług telefonicznych.