Dobre wieści – Plus przedłuża promocję z darmowym Internetem 1500 GB

Plus postanowił dać swoim klientom więcej czasu na cieszenie się z dodatkowych pakietów internetowych. Sieć poinformowała, że przedłuża promocję „1500 GB na lata”.

Dodatkowe gigabajty od Plusa

Klienci Plus na Kartę oraz Plush na Kartę już od maja tego roku mają okazję korzystać z całkiem przyjemnego układu. Oni zobowiązani są utrzymywać samoodnawialny pakiet za przynajmniej 30 złotych, a operator obiecuje dorzucać każdego miesiąca paczki Internetu, po 100 GB każda.

Dodatkowe gigabajty nie są w żaden sposób płatne – oczywiście klienci ponoszą koszty używania numeru, ale z drugiej strony, poza wpisaniem odpowiedniego kodu, nie wymaga się od nich żadnych dodatkowych działań, ani tym bardziej przeznaczania na pakiety kolejnych środków.

Ponieważ powyższa promocja miała skończyć się wraz z nastaniem nowego roku, Plus postanowił uruchomić jej kolejną edycję.

1500 GB ponownie do zebrania

Użytkownicy taryf Plus na Kartę i Plush na Kartę mogą odbierać kolejne paczki Internetu po 100 GB od 1 stycznia aż do 31 marca 2022 roku. Jak to zorganizować?

Istotne jest wykonanie kilku kroków. Należy więc:

kupić nowy starter lub już korzystać z oferty Plus na Kartę lub Plush na Kartę,

utrzymywać aktywny pakiet za minimalną kwotę 30 złotych, odnawiany co miesiąc,

włączyć promocję za pomocą kodu *136*11*1500#.

To właściwie wszystko. Jeśli będziemy zachowywać ważność pakietu, to będziemy mogli swobodnie korzystać z dodatkowych gigabajtów każdego miesiąca.

Promocja nie przekreśla możliwości skorzystania z innych równolegle prowadzonych promocji – 200 GB na start za zgody marketingowe oraz 100 GB na start za darmo. Kumulacja gigabajtów wciąż trwa!

Plus najwyraźniej musiał wyciągnąć rękę do swoich klientów, skoro nie tak dawno temu ogłosił podwyżki podstawowych usług w praktycznie każdej taryfie na kartę.