Smartfon Xiaomi 17 zadebiutował w Chinach 25 września 2025 roku, natomiast Xiaomi 17 Ultra został zaprezentowany 25 grudnia 2025 roku. Od dawna wiadomo, że będą dostępne również w Europie. Od kiedy? Mamy konkretne informacje na temat europejskiej premiery.

Kiedy premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie? Są konkretne informacje

Smartfony Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra zadebiutowały w Polsce 2 marca 2025 roku, dzień przed rozpoczęciem targów MWC 2025 w Barcelonie. Mówią, że historia lubi się powtarzać i… tak dokładnie się stanie w przypadku kolejnej generacji flagowców chińskiego producenta.

Jeden z(e zwykle bardzo dobrze poinformowanych) informatorów, Yogesh Brar, przekazał, że smartfon Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra zostanie wprowadzony na europejski rynek przed targami MWC 2026. Te rozpoczynają się w tym roku 2 marca, zatem można spodziewać się, że konferencja Chińczyków odbędzie się 1 marca.

Albo nawet wcześniej, gdyż Brar twierdzi, iż smartfon Xiaomi 17 Ultra Leica Edition trafi do „wybranych krajów na rynku globalnym” do 28 lutego 2026 roku.

Xiaomi 17 (źródło: NieuweMobiel.nl)

Od razu warto dodać, że 1 marca swoją konferencję przed MWC 2026 będzie miał Honor. Trzy dni wcześniej – 26 lutego – natomiast ma mieć miejsce event Huawei – w Madrycie, w trakcie którego Chińczycy podobno zaanonsują w Europie smartfon Huawei Mate 80 Pro (!), tablet Huawei Pad Mini, smartwatch Watch GT Runner 2 i opaskę Huawei Band 11.

Z kolei jeszcze dzień wcześniej – 25 lutego 2026 roku – spodziewana jest premiera smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, więc… będzie się działo.

Cena Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie nie jest już tajemnicą

Choć premiera nowych flagowców chińskiego producenta na Starym Kontynencie dopiero przed nami, to zdążyliśmy już dowiedzieć się, że smartfon Xiaomi 17 będzie kosztował w Europie od 999 euro, a Xiaomi 17 Ultra ma być sprzedawany za 1499 euro.

Oznacza to, że Chińczycy nie podniosą cen jak Samsung, którego flagowce z serii Galaxy S26 mają być (w większości) droższe niż poprzednicy z linii Galaxy S25 (czasami nawet bardzo dużo).

Xiaomi 17 Ultra (źródło: NieuweMobiel.nl)

Naturalnie można spodziewać się oferty przedsprzedażowej, aczkolwiek nie mamy żadnych informacji na temat jej szczegółów. W zeszłym roku do Xiaomi 15 dodawano tablet Xiaomi Pad 7, a do Xiaomi 15 Ultra hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4.

Chińczycy nie planują natomiast wprowadzać do Europy modeli Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max. Warto też wspomnieć, że smartfon Xiaomi 17 w Europie będzie miał akumulator o pojemności 6330 mAh („oryginał” ma 7000 mAh), a Xiaomi 17 Ultra ogniwo 6000 mAh (a nie 6800 mAh jak w Chinach).