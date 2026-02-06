smartfon xiaomi 17 ultra smartphone
Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)
Smartfony

Kiedy premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie? Już nie zdążysz odłożyć pieniędzy

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Kiedy premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie? Już nie zdążysz odłożyć pieniędzy

Smartfon Xiaomi 17 zadebiutował w Chinach 25 września 2025 roku, natomiast Xiaomi 17 Ultra został zaprezentowany 25 grudnia 2025 roku. Od dawna wiadomo, że będą dostępne również w Europie. Od kiedy? Mamy konkretne informacje na temat europejskiej premiery.

Kiedy premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie? Są konkretne informacje

Smartfony Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra zadebiutowały w Polsce 2 marca 2025 roku, dzień przed rozpoczęciem targów MWC 2025 w Barcelonie. Mówią, że historia lubi się powtarzać i… tak dokładnie się stanie w przypadku kolejnej generacji flagowców chińskiego producenta.

Jeden z(e zwykle bardzo dobrze poinformowanych) informatorów, Yogesh Brar, przekazał, że smartfon Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra zostanie wprowadzony na europejski rynek przed targami MWC 2026. Te rozpoczynają się w tym roku 2 marca, zatem można spodziewać się, że konferencja Chińczyków odbędzie się 1 marca.

Albo nawet wcześniej, gdyż Brar twierdzi, iż smartfon Xiaomi 17 Ultra Leica Edition trafi do „wybranych krajów na rynku globalnym” do 28 lutego 2026 roku.

smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
Xiaomi 17 (źródło: NieuweMobiel.nl)

Od razu warto dodać, że 1 marca swoją konferencję przed MWC 2026 będzie miał Honor. Trzy dni wcześniej – 26 lutego – natomiast ma mieć miejsce event Huawei – w Madrycie, w trakcie którego Chińczycy podobno zaanonsują w Europie smartfon Huawei Mate 80 Pro (!), tablet Huawei Pad Mini, smartwatch Watch GT Runner 2 i opaskę Huawei Band 11.

Z kolei jeszcze dzień wcześniej – 25 lutego 2026 roku – spodziewana jest premiera smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, więc… będzie się działo.

Cena Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie nie jest już tajemnicą

Choć premiera nowych flagowców chińskiego producenta na Starym Kontynencie dopiero przed nami, to zdążyliśmy już dowiedzieć się, że smartfon Xiaomi 17 będzie kosztował w Europie od 999 euro, a Xiaomi 17 Ultra ma być sprzedawany za 1499 euro.

Oznacza to, że Chińczycy nie podniosą cen jak Samsung, którego flagowce z serii Galaxy S26 mają być (w większości) droższe niż poprzednicy z linii Galaxy S25 (czasami nawet bardzo dużo).

smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
smartfon xiaomi 17 smartphone global render
Xiaomi 17 Ultra (źródło: NieuweMobiel.nl)

Naturalnie można spodziewać się oferty przedsprzedażowej, aczkolwiek nie mamy żadnych informacji na temat jej szczegółów. W zeszłym roku do Xiaomi 15 dodawano tablet Xiaomi Pad 7, a do Xiaomi 15 Ultra hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4.

Chińczycy nie planują natomiast wprowadzać do Europy modeli Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max. Warto też wspomnieć, że smartfon Xiaomi 17 w Europie będzie miał akumulator o pojemności 6330 mAh („oryginał” ma 7000 mAh), a Xiaomi 17 Ultra ogniwo 6000 mAh (a nie 6800 mAh jak w Chinach).

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas