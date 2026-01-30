Historia się powtórzy. Xiaomi znów spróbuje sprzedać Ci „wykastrowany” smartfon

Smartfony

Grzegorz Dąbek
Powiedzenie, że historia lubi się powtarzać, nie jest pustym frazesem, a najprawdziwszą prawdą. Z taką sytuacją będziemy mieć bowiem do czynienia w przypadku szeregu (nie zawsze nowych) smartfonów Xiaomi.

Xiaomi będzie sprzedawać kolejne smartfony z mniejszymi akumulatorami poza Chinami

29 stycznia 2026 roku zadebiutowały smartfony Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max, i wiedzieliśmy, że jeszcze o nich usłyszymy. Nie sądziliśmy jednak, że tak szybko, bowiem już dziś pojawiły się informacje na temat modeli Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max, które mają być globalnymi „odpowiednikami” nowych Redmi z serii Turbo 5.

„Odpowiednikami” to jednak za dużo powiedziane, ponieważ jeden z informatorów ujawnił pojemność akumulatorów, które zasilą Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Okazuje się, że nie będzie ona taka sama jak w pierwowzorze. Konkretniej pierwszy z ww. otrzyma baterię 6500 mAh, a drugi ogniwo 8500 mAh.

W obu przypadkach obsługiwane ma być ładowanie przewodowe o mocy 100 W, jednak nie zmienia to faktu, że Poco X8 Pro otrzyma akumulator o pojemności mniejszej aż o 1060 mAh, a Poco X8 Pro Max o 500 mAh. Nie jest to pierwszy taki przypadek, gdyż chiński „odpowiednik” sprzedawanego w Polsce Redmi Note 15 Pro+ 5G z baterią 6500 mAh ma akumulator 7000 mAh (który obsługuje 90 W ładowanie, a nie 100 W).

Xiaomi postąpi tak jednak nie tylko z tymi smartfonami. Podobny los czeka Xiaomi 17, który został zaprezentowany w Chinach we wrześniu 2025 roku i ma akumulator o pojemności 7000 mAh. Globalna wersja otrzyma mniejszy, bo 6330 mAh. Na pocieszenie można dodać, że to i tak więcej niż w przypadku Xiaomi 15 z baterią 5240 mAh.

Poznaliśmy też pojemność akumulatora w Xiaomi 17T

Ten sam informator, PaperKing13, ujawnił, że smartfon Xiaomi 17T, który podobno zadebiutuje już w lutym 2026 roku, zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W. Dla przypomnienia, Xiaomi 15T ma ogniwo 5500 mAh (i także obsługuje ładowanie o mocy 67 W).

Informator dogrzebał się również do informacji, że smartfon Xiaomi 17T otrzyma identyczny zestaw aparatów jak bezpośredni poprzednik, tj. główny z sensorem OV50E (50 Mpix), ultraszerokokątny z matrycą OV13B (12 Mpix) i teleobiektyw z Isocell JN5 (50 Mpix) na tyle oraz S5KKDS (32 Mpix) na przodzie.

specyfikacja aapratów w smartfonie xiaomi 15t
Specyfikacja aparatów w Xiaomi 15T (źródło: Xiaomi)

Ponadto znalazł on wzmiankę o procesorze MT6991, pod którym – jak mniema – ukrywa się MediaTek Dimensity 9500s (3 nm), który ma też wspomniany już wyżej Redmi Turbo 5 Max. Dla przypomnienia, Xiaomi 15T dostał SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm), a Xiaomi 15T Pro układ MediaTek Dimensity 9300+ (3 nm).

