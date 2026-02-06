Switch 2 zamieni się w PipBoya – Fallout 4 nadchodzi

Nintendo póki co nie odkryło wszystkich kart zawiązanych z konsolą Switch 2 na 2026 rok. Zaszczyt otworzenia pierwszego worka z nowościami na ten rok przyznano natomiast zewnętrznym studiom. Wiecie już, jaka gra częściowo skradła show, choć to nie wszystko, co warto obserwować.

Co pokazano na pierwszym Nintendo Direct w 2026 roku?

Tym razem oszczędzę Wam przeglądu wszystkich nowości, związanych z dużym pokazem konsolowego giganta – mam jakieś przeczucie, że nie zrobi Wam się miękko w kolanach po informacji, że Hollow Knight i Another Eden Begins dostaną darmową aktualizację do Switcha 2, a na konsoli pojawi się PGA Tour 2K25, Goat Simulator 3 czy Kyoto Xanadu.

Nie wybaczyłbym sobie jednak, gdybym nie skorzystał z okazji i nie pokazał Wam zapowiedzi Orbitals – dwuosobowej kooperacyjnej gry, która wygląda, jakby komuś udało się uchwycić klimat anime lat 80. w formie trójwymiarowej. Choć trailer trafił na rynek ponad miesiąc temu, to Nintendo Direct było doskonałą okazją, aby zaprezentować grę szerszej publice.

Oprócz tego Switch 2 ewidentnie przygotowuje się na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, gdyż pokazano aż dwie gry o zupełnie różnym klimacie. Pierwsza to Captain Tsubasa 2: World Fighters, druga – eFootball Kick-Off! (dawniej Pro Evolution Soccer).

Oprócz tego zobaczyliśmy fragmenty gameplayu z Valheim, Turok: Origins, Final Fantasy Rebirth VII czy zapowiedź nowych tytułów w ramach serii Arcade Archives oraz debiut Console Archives, czyli udostępnienie starych konsolowych hitów na Switch 2 (m.in. Cool Boarders czy Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos).

Bethesda zamyka pokaz Nintendo – jestem 3x na TAK

Kiedy nadszedł czas kończyć te imprezę, został jeszcze jeden zespół do odhaczenia. Jeżeli swoje pięć minut dostaje Todd Howard, to wiem, że nie odejdę od ekranu niezadowolony.

Tak było również w tym przypadku. Producent wykonawczy w Bethesda Softworks miał nam do przekazania trzy świetne wiadomości. Pierwsza – Fallout 4 w edycji Anniversary, obejmującej wszystkie duże DLC, zadebiutuje na Nintendo Switch 2 wkrótce, a dokładnie 24 lutego 2026 roku. Druga – 12 maja 2026 roku na hybrydową konsolę Japończyków trafi Indiana Jones i Wielki Krąg. Trzecia – w tym roku powinniśmy spodziewać się premiery The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Jeżeli czujecie się poszukiwaczami-kolekcjonerami jak Indy, mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. Indiana Jones będzie dostępny w fizycznym wydaniu jako pełnoprawny kartridż z zawartością. Niestety, pozostałe gry będą dostępne w pudełku nawet nie jako Game-Key Card, ale wyłącznie w formie kodu do przypisania do konta.

Szkoda, lecz w dzisiejszych czasach gry dostępne cyfrowo i odchodzenie od fizycznych wydań to mniej ważne zmartwienie graczy w 2026 roku.