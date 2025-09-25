Zadebiutowały smartfony z linii Xiaomi 17. Droższe wersje, czyli Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, nie tylko w kwestii nazewnictwa nawiązują do iPhone’ów.

Xiaomi 17, czyli ten najbardziej zwykły

Poprzednik, czyli Xiaomi 15, okazał się naprawdę dobrym smartfonem. W związku z tym, wymagania względem nowego modelu są spore. Jeśli zastanawiacie się, co stało się z Xiaomi 16, to spieszę wyjaśnić, że Chińczycy postanowili pominąć liczbę „16” w numeracji tej serii smartfonów.

Xiaomi 17 kontynuuje podejście polegające na wsadzeniu dobrych wnętrzności do stosunkowo kompaktowej obudowy. Wymiary wynoszą 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, a waga to 191 g. W przeciwieństwie do droższych braci, smartfon ma jeden wyświetlacz. Jest to panel AMOLED LTPO o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 2656 x 1220 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3500 nitów.

Wysoką moc zapewni Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 12 lub 16 GB RAM, a także 256 lub 512 GB na dane. Akumulator o pojemności 7000 mAh zapowiada długi czas pracy. Natomiast, gdy będzie już konieczne sięgnięcie po ładowarkę, to Xiaomi 17 pozwoli wykorzystać potencjał szybkiego ładowania z mocą 100 W lub bezprzewodowego 50 W.

Główny aparat to 50 Mpix z f/1.67, teleobiektyw zapewnia 50 Mpix z f/2.0, a aparat ultraszerokokątny oferuje 50 Mpix z f/2.4. Z kolei z przodu znalazł się aparat 50 Mpix z f/2.2. To wszystko działa pod kontrolą HyperOS 3.

Ceny Xiaomi 17 w Chinach startują od 4499 juanów (równowartość około 2302 złotych). Oczywiście w Europie, gdy smartfon pojawi się w sprzedaży, cena będzie odczuwalnie wyższa. Niestety, na szczegóły dotyczące ceny, a także dostępności w Polsce, musimy trochę poczekać.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max wyglądają jak iPhone’y z przyszłości

W przypadku tych dwóch modeli nie tylko nazewnictwo jest zaczerpnięcie z iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max, ale również kształt tylnej wyspy. Tylko, że Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max wyglądają jak smartfony Apple wyciągnięcie z grafik stworzonych przez fana Apple, który właśnie w ten sposób wyobraził sobie przyszłość produktów z Cupertino.

Xiaomi 17 Pro został wyposażony w 2,7-calowy ekran, a Xiaomi 17 Pro Max w 2,9-calowy ekran… na wyspie z tyłu obudowy. W obu przypadkach mamy panel AMOLED o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz i jasności do 3500 nitów. Może być on wykorzystany do prowadzenia wideorozmów, wyświetlania widżetów z innych aplikacji, a także w formie zegarka z wizualnie atrakcyjną animacją. Pomysł ciekawy, ale czy faktycznie potrzebny? Zdania są podzielone.

Główny ekran w modelu 17 Pro ma 6,3 cala, ten w Pro Max to już 6,9 cala. Niezależnie jednak od wybranego smartfona, użytkownik będzie mógł zachwycać się jakością oferowaną przez panel AMOLED LTPO o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3500 nitów.

Sercem jest mocarny Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jeśli chodzi o pamięć, smartfony oferują 12 lub 16 GB RAM, a także 512 GB lub 1 TB przestrzeni na pliki. Xiaomi 17 Pro występuje jeszcze w wariancie 256 GB. Mniejszy model ma akumulator 6300 mAh, a większy 7500 mAh. Wypada wspomnieć o wsparciu dla ładowania przewodowego 100 W i indukcyjnego 50 W.

Przejdźmy jeszcze do aparatów, które są kluczowe dla wielu osób podczas wyboru smartfona. Xiaomi 17 Pro ma główny aparat 50 Mpix Hunter 950L z f/1.67, teleobiektyw 50 Mpix z f/3/0 (5-krotny zoom optyczny) i aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.4. Natomiast z przodu znalazł się aparat 50 Mpix z f/2.2.

W Xiaomi 17 Pro Max zastosowano ten sam aparat główny, teleobiektyw to również 50 Mpix i 5-krotny zoom, ale przysłona jest inna – f/2.6. Prawdopodobnie aparat ultraszerokokątny i ten przedni również są takie same.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy smartfony zadebiutują poza Chinami. Obecnie musi nam wystarczyć informacja, że ceny Xiaomi 17 Pro na lokalnym rynku startują od 4999 juanów (około 2560 złotych), a za 17 Pro Max trzeba zapłacić minimum 5999 juanów (około 3072 złotych).