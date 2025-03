Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro oficjalnie. Co oferują i ile kosztują w Polsce?

Xiaomi wprowadza do sprzedaży nowe tablety – Pad 7 i Pad 7 Pro. Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o wielozadaniowości i wspierają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Urządzenia oferują wysokiej jakości wyświetlacze, mocne podzespoły i szereg akcesoriów, które mają zwiększyć produktywność. Czym różnią się od siebie te modele?

Oba tablety Xiaomi mają ze sobą sporo wspólnego

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro mają ten sam 11,2-calowy wyświetlacz 3,2K o proporcjach 3:2, który obsługuje HDR, odświeżanie do 144 Hz i wyświetlanie 68 miliardów kolorów. Do tego certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzają, że wyświetlacz ogranicza emisję światła niebieskiego, co ma pozytywnie przekładać się zmniejszenie zmęczenia oczu podczas długiego korzystania z tabletu.

Xiaomi Pad 7 (źródło: Xiaomi)

Oba modele działają w oparciu o system HyperOS 2 i wspierają funkcje oparte na sztucznej inteligencji – HyperAI. Użytkownicy mogą korzystać z AI Writing do automatycznego tworzenia notatek, AI Speech Recognition do transkrypcji mowy oraz AI Art z Mi Canvas, który pozwala na zaawansowaną edycję grafiki. Dodatkowo AI Calculator może pomagać w rozwiązywaniu skomplikowanych równań matematycznych.

Wielozadaniowość to kluczowy element nowej serii tabletów Xiaomi. Urządzenia obsługują Home Screen+ 2.0, dzięki czemu można otwierać i obsługiwać dwie aplikacje ze smartfona bezpośrednio na tablecie. Tryb stacji roboczej pozwala z kolei na dostosowanie rozmiaru okien aplikacji i korzystanie z interfejsu przypominającego system desktopowy.

Pod względem dźwięku oba modele oferują cztery głośniki z Dolby Atmos, które mają zapewnić świetne wrażenia podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.

Xiaomi Pad 7 (źródło: Xiaomi)

Czym różnią się Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro?

Xiaomi Pad 7 to model wyposażony w procesor Snapdragon 7+ Gen 3. Tablet oferuje główny aparat 13 Mpix i przedni 8 Mpix, a jego akumulator o pojemności 8850 mAh obsługuje ładowanie z mocą 45 W. Pod względem łączności urządzenie wspiera Wi-Fi 6E.

Xiaomi Pad 7 Pro to bardziej zaawansowana wersja, którego motorem napędowym jest Snapdragon 8s Gen 3, czyli znacznie mocniejszy układ. Na pokładzie znajduje się główny aparat 50 Mpix i kamerka do selfie 32 Mpix, co może zainteresować osoby często korzystające z kamery w tablecie np. do wideokonferencji. Łączność Wi-Fi 7 zapewnia jeszcze lepszą stabilność i prędkości internetu, a bateria o tej samej pojemności, co w podstawowej wersji, obsługuje ładowanie z mocą 67 W HyperCharge, pozwalając na pełne naładowanie w ok. 79 minut.

Oba modele współpracują z dedykowanymi akcesoriami:

Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard – klawiatura z podświetlanymi klawiszami,

Xiaomi Focus Pen – rysik o niskim opóźnieniu i 8192 poziomach nacisku,

Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover – etui ochronne.

Xiaomi Pad 7 Pro (źródło: Xiaomi)

Ile kosztują Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro w Polsce?

Xiaomi Pad 7 jest dostępny w kolorach Grey, Blue i Green, a Xiaomi Pad 7 Pro w wersjach Grey i Blue. Rekomendowane ceny obu tabletów w zależności od wariantu prezentują się następująco:

Xiaomi Pad 7 (8+128 GB) – 1799 złotych,

Xiaomi Pad 7 (8+256 GB) – 1999 zł (ze zniżką 200 złotych i etui w prezencie do 30 marca)z

Xiaomi Pad 7 Pro (12+512 GB) – 2699 złotych (ze zniżką 100 złotych i rysikiem w prezencie do 30 marca).

Xiaomi mocno stawia na sztuczną inteligencję i wielozadaniowość, co może przekonać użytkowników szukających alternatywy dla iPada lub Galaxy Tab. Pozostaje oczywiście pytanie, jak obietnice producenta przełożą się na realne działanie i funkcjonalność urządzeń.