Xiaomi 17 Ultra oficjalnie zaprezentowany. Jest imponujący

Xiaomi 17 Ultra został zaprezentowany znacznie wcześniej niż Xiaomi 15 Ultra, który zadebiutował w lutym 2025 roku, ale dla klientów to świetna wiadomość, ponieważ szybciej kupią niewiarygodnie wypasiony smartfon Xiaomi.

Specyfikacja Xiaomi 17 Ultra jest imponująca

Smartfon Xiaomi 17 Ultra jest przede wszystkim narzędziem do robienia zdjęć, i to właśnie zapleczem fotograficznym ma przyciągać klientów. Składa się na nie:

aparat główny z 1-calową matrycą Light Hunter 1050L o rozdzielczości 50 Mpix, ogniskową 23 mm i optyczną stabilizacją obrazu oraz technologią LOFIC Ultra Dynamic Range, zapewniającą wysoki zakres dynamiki wynoszący 5, co pozwala na dokładne odwzorowanie złożonych świateł i cieni, a także zapewnia realistyczne kolory bez prześwietlenia,

ultraszerokokątny obiektyw Leica o rozdzielczości 50 Mpix i kącie widzenia 115° z ekwiwalentem ogniskowej 14 mm i funkcją super makro 5 cm,

teleobiektyw z sensorem o wielkości 1/1,4″ i rozdzielczości 200 Mpix z przysłoną f/2.39-2.96, ciągłym zoomem optycznym w zakresie 75-100 mm (3,2-4,3x) i optyczną stabilizacją obrazu, który wykorzystuje architekturę optyczną 3G+5P.

Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)

Smartfon Xiaomi 17 Ultra umożliwia nagrywanie wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i 4K w 120 klatkach na sekundę oraz jest w stanie wyodrębnić różne rodzaje dźwięków, na przykład muzykę, mowę czy szum w tle, umożliwiając dostosowanie parametrów każdego z nich. Ponadto może też automatycznie podkreślić „główny” dźwięk na filmie.

Nie tylko zestaw trzech aparatów na tyle może jednak zaimponować klientom. Producent zastosował bowiem również high-endowy wyświetlacz AMOLED, cechujący się przekątną 6,9 cala, rozdzielczością 2608×1200 pikseli, funkcjami odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 300 Hz oraz jasnością od 1 do 3500 nitów. Ponadto ekran obsługuje technologie HDR10+, HDR Vivid i Dolby Vision. Xiaomi wspomina także o 12-bitowej głębi koloru.

Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)

Wydajność również powinna być imponująca, ponieważ smartfon Xiaomi 15 Ultra wyposażono w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) oraz kości RAM LPDDR5X (12/16 GB) i UFS 4.1 (512 GB/1 TB), a także komorę parową, która powinna pomóc utrzymać temperatury w ryzach. W tym podczas ładowania, gdyż na pokładzie znajduje się akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Producent deklaruje, że zachowa on minimum 80% pojemności po 1600 cyklach.

Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)

Smartfon Xiaomi 17 Ultra oferuje również UWB i funkcję prowadzenia rozmów na odległość do 1 km nawet wtedy, gdy nie ma zasięgu sieci, a także głośniki stereo z Dolby Atmos oraz odporność klasy IP66, IP68 i IP69. Całość ma wymiary 162,9×77,6×8,29 mm i waży ~224 gramy. Warto też zaznaczyć, że preinstalowany system to Android z nakładką HyperOS 3.

Jest również smartfon Xiaomi 17 Ultra by Leica

Równocześnie chiński gigant wprowadził na rynek model Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, cechujący się nieco innym wykończeniem (w kolorze czarnym i białym), kojarzącym się z klasycznymi aparatami fotograficznymi niemieckiej marki. Obok aparatów jest też logo firmy.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (źródło: Xiaomi)

Smartfon Xiaomi 17 Ultra by Leica wyróżnia się również prążkami na krawędziach obudowy oraz obrotowym pierścieniem wokół wyspy z aparatami na tyle, który pozwala zmieniać zakres zoomu, ostrość i ekspozycję, w zależności od potrzeb użytkownika. Ponadto model ten otrzymał algorytm AI, wyszkolony na setkach tysięcy rzeczywistych zdjęć wykonanych aparatem Leica M9, który ma zapewnić legendarną jakość CCD, niezwykle dokładne odwzorowanie światła oraz bogatsze kolory i odcienie.

Smartfon Xiaomi 17 Ultra Leica Edition daje też dostęp do trybu fotograficznego, imitującego użycie filmu Leica Monopan 50, a także dwóch ekskluzywnych motywów z unikalną animacją rozruchu, tapetą ekranu blokady, ikonami i czcionką ładowania „dla entuzjastów aparatów Leica”. Model ten wyróżnia również obsługa łączności satelitarnej Tiantong i Beidou.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (źródło: Xiaomi)

Cena Xiaomi 17 Ultra (w Chinach)

Xiaomi 17 Ultra

12/512 GB – 6999 juanów (równowartość około 3565 złotych)

16/512 GB – 7499 juanów (~3820 złotych)

16 GB/1 TB – 8499 juanów (~4330 złotych)

Xiaomi 17 Ultra Leica Editon

16/512 GB – 7999 juanów (~4075 złotych)

16 GB/1 TB – 8999 juanów (~4585 złotych)

Xiaomi 17 Ultra i 17 Ultra by Leica (źródło: Xiaomi)

Smartfon Xiaomi 17 Ultra powinien zadebiutować globalnie w pierwszym kwartale 2026 roku i prawdopodobnie będzie droższy na świecie niż Xiaomi 15 Ultra, który w Chinach był tańszy i kosztował na start w Polsce od 6299 do 6999 złotych (odpowiednio za konfigurację 16/512 GB i 16 GB/1 TB).